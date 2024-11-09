Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.26 комментариев
Эксперт усомнился в дальности полета украинской «Паляницы»
Эксперт назвал дальность 1,5 тыс км для ракеты-дрона «Паляница» недостоверной
Военный аналитик Вячеслав Смоленко выразил сомнение в возможности украинской ракеты-дрона «Паляница» преодолеть 1,5 тыс. км, указав на несоответствие заявленных характеристик ракетным параметрам.
Смоленко в интервью ТАСС подчеркнул, что заявленная дальность в 1,5 тыс. км маловероятна для ракеты длиной 3,2 метра. Он отметил: «Не может ракета длиной 3 метра, если подсчитать емкость топливных баков, лететь на 1 500 километров. Как эксперт, как специалист, я считаю это сказками Зеленского».
Он также подчеркнул, что для конструкции и испытания таких ракет в текущих условиях на Украине нет необходимых ресурсов. Он добавил, что максимальная масса боевой части ракеты-дрона не может превышать 50 кг, несмотря на заявленные 450 кг.
Эксперт также рассказал о потенциале завода «Южмаш» для производства оперативно-тактических ракетных комплексов средней дальности, подтверждая, что завод способен выпускать ракеты с дальностью более 500 км и до 5 тыс. км. По его словам, все необходимые научные и инженерные кадры сохранены.
Смоленко отметил, что российские удары по заводам «Южмаш» и «Мотор сич» серьезно нарушили ракетную программу Киева, но потенциал для ее восстановления остается. Он предупредил о возможной деградации принципов ядерного сдерживания в случае развития украинской ракетной программы.
В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляниця».
Позже оперативно-тактическая авиация, беспилотники и ракетные войска группировок ВС России поразила цеха по производству компонентов для оперативно-тактических ракет «Гром-2» и реактивных БПЛА «Паляница», а также инфраструктуру военного аэродрома ВСУ.
Также сообщалось, что украинские разработчики создали «летающий автомат Калашникова», который может управляться с расстояния в несколько километров.