Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
На Украине разработали «летающий автомат»
Украинские разработчики создали «летающий автомат Калашникова», который может управляться с расстояния в несколько километров, пишут СМИ.
Оружейники создали квадрокоптер с закрепленным на нем автоматом, передает «Лента.ру» со ссылкой на Bild.
ВСУ уже применяли в бою в августе это устройство, пока его эффективность и возможные перспективы неясны.
Ранее Минобороны сообщало о поражении цеха производства компонентов для реактивных дронов «Паляница».