На Украине разработали «летающий автомат»

Названо число погибших военных ВСУ и наемников при ударах по Полтаве и Кривому Рогу

Высокопоставленный военный источник рассказал о последствиях высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Он отметил, что 3 сентября российские военные нанесли удар ракетами «Искандер-М» по учебному центру войск связи ВСУ в Полтаве. «В результате удара погибло и ранено около 500 специалистов», – приводит слова источника ТАСС. Среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии, а также наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции.

4 сентября был нанесен комбинированный ракетный удар по трем пунктам временной дислокации наемников в Кривом Роге. «Противник потерял более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА», – сообщил источник.

Ракетным ударом комплекса «Искандер-М» 2 сентября была уничтожена гостиница в Запорожье, где размещались иностранные наемники. «В результате уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, в том числе 19 наемников из Великобритании. Еще около 20 боевиков получили ранения», – сообщил источник.

Он также добавил, что 28 августа в результате удара «Искандера-М» по сухогрузу в Одесской области, с которого осуществлялась разгрузка оружия для ВСУ, были уничтожены 20 наемников, 12 беспилотных катеров и часть боеприпасов. Еще 38 беспилотников получили повреждения.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что в военном институте связи в Полтаве во время удара ракет было 700 военных ВСУ.