Аналог статьи 4 НАТО вызвал всеобщее непонимание в Европе

Tекст: Вера Басилая

По данным FT, министры обороны стран Евросоюза в понедельник обсудят создание нового чрезвычайного оборонного протокола, передает РИА «Новости».

Этот механизм, предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, станет аналогом четвертой статьи Североатлантического договора.

«Всеобщее непонимание вызывает вопрос, что будет делать новый протокол, также вызывая настороженность касательно любого механизма, который может соревноваться с процессами НАТО и потенциально усложнить реагирование путем создания дублирующихся путей принятия решений», – отмечают европейские дипломаты.

Новый механизм предполагается использовать при гибридных атаках на страны ЕС, которые не подпадают под действие пятой статьи НАТО. Ожидается, что процесс активации протокола будет схож с процедурами, предусмотренными четвертой статьей договора альянса, которая требует консультаций союзников при возникновении угрозы безопасности одного из государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог четвертой статьи договора НАТО.

Фон дер Ляйен также потребовала технологической и военной независимости Европы.

Эксперты оценили данную инициативу как очередной шаг к превращению Евросоюза в военный блок.