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    22 сентября 2026, 21:10 • В мире

    Европейские либералы отобрали у правых антимиграционную повестку

    Европейские либералы отобрали у правых антимиграционную повестку
    @ Ninni Andersson/Government Offices of Sweden/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Политический парадокс произошел по результатам выборов в Швеции: ультраправая коалиция, с успехом разрешившая миграционный кризис, именно из-за своей эффективной политики лишилась власти. Победу празднуют либералы. Как такое произошло и почему на следующих выборах либералы, скорее всего, проиграют – и как раз из-за миграционных проблем?

    В последние месяцы правящие в Европе леволиберальные силы получали одну плохую новость за другой.

    Во Франции Марин Ле Пен стала фавориткой электоральных раскладов перед президентскими выборами 2027 года. В Италии на фоне грядущих парламентских выборов премьер Джорджа Мелони расплачивается за свою конформистскую политику – придя к власти как правый политик и пошедшая после этого на сотрудничество с Брюсселем, она теряет голоса в пользу новых правых сил.

    Наконец, в ФРГ «Альтернатива для Германии» выиграла две региональные электоральные кампании. Страна оказалась перед перспективой отставки канцлера Фридриха Мерца и проведения досрочных парламентских выборов.

    Но внезапно европейские либералы получили повод приободриться. «Результаты прошедших в Швеции выборов нанесли удар по ультраправым националистам, набирающим силу в других странах», – пишет The New York Times.

    Действительно, ультраправые – «Шведские демократы» – впервые за свою электоральную историю сокращают представительство в парламенте. А группа левых партий сумела получить большинство в три мандата (176 против 173) и будет формировать правящую коалицию. Новым премьером с большой долей вероятности станет лидер Социально-демократической партии Магдалена Андерсон.

    Однако здесь важна не столько победа, сколько ее главная причина. Как верно отметила Магдалена Андерсон, успешная политика властей по снижению преступности и миграции лишила ультраправых их главных козырей. Парадоксальным образом «Шведские демократы» потерпели поражение на выборах в связи с успехами властей в борьбе с миграцией и преступностью, пишет Politico. То есть

    правящая партия проиграла из-за собственной эффективности.

    Еще 10 лет назад ситуация с миграцией в стране была аховая. Социальные льготы, пособия, либеральная политика по предоставлению гражданства – все это приводило к тому, что Швеция стала самой настоящей Меккой для тех, кто бежал с Ближнего Востока и Африки. Во время миграционного кризиса 2015 года каждый восьмой мигрант, подававший заявление на предоставление убежища, делал это в Швеции. Если же брать категорию несовершеннолетних без сопровождения взрослых, то это уже был каждый третий. В результате доля мигрантов первого поколения (то есть родившихся за рубежом) в населении Швеции сейчас составляет порядка 20%. Из них половина – неевропейцы.

    Неудивительно, что рост числа мигрантов привел к резкому (в разы) росту показателей этнической преступности, в том числе детской, а также увеличению числа мигрантских гетто. Угроза от которых начала исходить не только в социальном, но и в электоральном плане.

    Дело в том, что в Швеции не имеющие гражданства мигранты имеют право голосовать на региональных выборах (для этого нужно лишь официально проживать в стране не менее трех лет). Да, социология показывает, что в 2022 году явка в этой категории лиц составила порядка 30% (при общей явке избирателей в 80%), однако потенциал для их мобилизации был очевиден.

    Именно поэтому шведские власти с 2022 года (а особенно активно с 2025-го) проводили реформу миграционного законодательства. «Швеция начала выдавать преимущественно временные, а не постоянные разрешения на проживание для лиц, получивших защиту. Кроме того, с 1 апреля отменен механизм, при котором человек с отклоненным заявлением на убежище мог в ряде случаев переключиться на рабочий ВНЖ, не покидая страну», – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Института международных отношений и политических наук РГГУ Павел Анисимов.

    По его словам, речь идет о последовательной перестройке режима миграции по принципу «меньше возможностей въехать через убежище, меньше шансов закрепиться при отказе, больше стимулов и давления для выезда».

    «Швеции удалось радикально уменьшить именно новый гуманитарно-убежищный приток мигрантов и усилить режим их возврата. Это реальный и политически важный результат»,

    – говорит Павел Анисимов.

    Изменились и условия для получения шведского гражданства. С июня 2026 года минимальный срок проживания до подачи заявления для большинства категорий лиц увеличен с пяти до восьми лет. Также были введены строгие требования к уровню дохода, знанию шведского языка и особенностей местной культуры.

    В результате Швеция превратилась в страну с самым низким показателем по количеству просителей убежища на душу населения. Если в 2019 году он превышал 20 тысяч, то к 2025 году сократился до 6700. При этом лишь менее четверти из них были одобрены. «Страна так решительно боролась с преступностью и миграцией, что фактически сняла эти вопросы с повестки дня», – пишет The New York Times.

    Причем все эти реформы проводило правое правительство Ульфа Кристерссона. Однако социал-демократы четко давали понять, что будут делать то же самое. В результате

    предвыборный лозунг «Шведских демократов» «Сделаем Швецию снова Швецией» перестал быть их эксклюзивной электоральной фишкой, после чего они и растеряли часть избирателей.

    Сейчас в Европе надеются, что шведский пример станет всем наукой. «Это сигнал, что правый подъем не является линейным и безальтернативным», – объясняет Павел Анисимов. Шведским либералам удалось найти против него рецепт, перехватив антимиграционную повестку.

    Однако перенять жесткую повестку правых – это лишь половина дела, ведь внутри левой коалиции Швеции уже наметился глубокий раскол. «Три левые и левоцентристские силы, набравшие на выборах чуть более 20% на троих, не считают нужным ужесточать миграционную политику Швеции», – объясняет газете ВЗГЛЯД доцент Финансового университета Вадим Трухачев.

    Для этих партий защита мультикультурализма остается идеологическим догматом, от которого они не готовы отступаться ради сохранения коалиции. В итоге европейские либералы неизбежно наступят на те же грабли: под давлением своих союзников по коалиции они просто зажмут антимиграционные меры и свернут жесткие реформы последних лет.

    Попытка усидеть на двух стульях – угодить и левым глобалистам, и консервативному избирателю – может парализовать работу нового правительства. Как только жесткий контроль на границах ослабнет, а проблемы с этнической преступностью вспыхнут с новой силой, избиратели окончательно разочаруются в «переобувшихся» социал-демократах.

    Можно с большой долей уверенности предсказать, что этот откат назад лишит либеральные силы последнего кредита доверия. Обманутый электорат вернется к ультраправым, которые получат идеальный повод для реванша. И возможно, вернутся во власть на следующих же выборах, причем с еще более жесткой программой.

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