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    Берлин выбрал жизнь под властью ГДР
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    Герой России Головин назвал выборы в России «костью в горле Киева»
    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии
    «Единая Россия» получила рекордные 355 мест в Госдуме
    Наблюдатели СНГ не нашли нарушений на выборах в Госдуму
    ВСУ оставили ключевые укрепленные позиции в Доброполье
    Мерц отказался уйти в отставку
    Канада предложила Британии вступить в союз Оттавы и ЕС
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Нервозный немец – опасный немец

    Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясенной событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жестко.

    3 комментария
    21 сентября 2026, 11:42 • Новости дня

    Politico: Шведские ультраправые проиграли из-за успешной борьбы с миграцией

    Politico: ультраправая партия «Шведские демократы» потеряла влияние из-за успешной борьбы властей с миграцией

    Tекст: Игорь Иножарский

    Ультраправая партия «Шведские демократы» потерпела поражение на выборах в связи с успехами властей в борьбе с миграцией и преступностью, а также из-за предполагаемых связей с Россией, пишут СМИ.

    Поддержка партии «Шведские демократы» Джимми Окессона снизилась с 20,5% в 2022 году до 17,5% на последних выборах. Это привело к потере партией влияния, несмотря на то, что ранее она добилась ужесточения политики в отношении мигрантов, пишет Politico.

    Как отмечается в статье, победу одержал левый блок, который намерен сформировать правительство без участия правых. Лидер социал-демократов Магдалена Андерссон заявила, что успешная политика властей по снижению преступности и миграции лишила ультраправых их главных козырей.

    Свою роль также сыграл скандал с предполагаемыми связями партии с Россией. На фоне антироссийских настроений в Швеции этот фактор отпугнул избирателей. В результате левые партии смогли обойти правых конкурентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подал в отставку после победы на выборах левого блока Магдалены Андерссон. В сентябре левый блок одержал победу на парламентских выборах. В середине месяца судьба правительства повисла на 300 тыс. бюллетеней.

    19 сентября 2026, 13:17 • Новости дня
    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России

    Захарова отреагировала на призыв Каллас к ЕС не признавать российские выборы

    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России
    @ Jouni Porsanger/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв главы евродипломатии Кайи Каллас к государствам Евросоюза не признавать результаты выборов в России.

    Официальный представитель МИД прокомментировала призыв главы европейской дипломатии к странам Евросоюза отказаться от признания российских выборов, передает РИА «Новости».

    «В странах ЕС уже давно не признают Каллас», – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

    Ранее руководитель европейской дипломатии направила государствам Евросоюза официальное обращение. В документе содержался призыв не признавать итоги состоявшихся в России выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о рассылке главой Евродипломатии Кайей Каллас циркуляра о непризнании результатов голосования.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Каллас со сломанным магнитофоном из-за ее регулярных русофобских заявлений.

    Ранее Захарова назвала работу главы европейской дипломатии абсолютным позором и проявлением крайнего непрофессионализма.

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    18 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственная компания Saudi Aramco решила приостановить экспорт нефти на два нефтеперерабатывающих завода в Европе из-за повреждения трубопровода.

    Саудовская государственная компания Saudi Aramco решила отменить запланированные на октябрь поставки нефти как минимум для двух европейских нефтеперерабатывающих заводов, передает ТАСС.

    Причиной срыва экспорта стали недавние атаки вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» по саудовскому нефтепроводу «Восток – Запад». Магистраль протяженностью 1,2 тыс. километров транспортирует сырье с месторождений Восточной провинции в порт Янбу на Красном море.

    Пропускная способность поврежденной артерии составляет 7 млн баррелей в сутки. По предварительным оценкам, восстановительные работы на объекте могут продлиться от пяти до шести недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия остановила отгрузку нефти в порту Янбу из-за нападения беспилотников на стратегический трубопровод.

    Несколькими днями ранее Министерство энергетики королевства приостановило прокачку сырья по магистрали «Восток – Запад».

    В начале сентября йеменские мятежники-хуситы атаковали объекты нефтяной компании Saudi Aramco в ответ на бомбардировки Йемена.

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    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    19 сентября 2026, 16:21 • Новости дня
    В Германии возмутились тратой денег ЕС на «золотые унитазы» на Украине

    Депутат Дагделен призвала перестать тратить деньги на золотые унитазы на Украине

    В Германии возмутились тратой денег ЕС на «золотые унитазы» на Украине
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз тратит деньги на «золотые унитазы» на Украине, когда школам Берлина нужен ремонт, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

    Европейский союз выделяет Киеву колоссальные суммы, часть которых тратится на роскошь для местных олигархов. При этом инфраструктура самой Германии остро нуждается в обновлении, передает РИА «Новости».

    «Каждый четвертый евро, который ЕС направляет Киеву, поступает от немецких налогоплательщиков – и, среди прочего, идет на золотые унитазы олигархов! Мы говорим: хватит! Начните лучше ремонтировать обветшавшие школьные туалеты в Берлине», – написала Севим Дагделен в социальной сети X.

    Заявление политика стало реакцией на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее она сообщила о перечислении Киеву 3,3 млрд евро на закупку вооружений. Эти средства выделены в рамках кредитной программы объемом 90 млрд евро.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перечислить Киеву 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников.

    Ранее европейскую общественность шокировали новости о покупке золотых унитазов окружением Владимира Зеленского.

    Лидер немецкой партии Сара Вагенкнехт потребовала прекратить финансовую поддержку украинской стороны.


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    19 сентября 2026, 21:37 • Новости дня
    Дмитриев: Европа осознала столкновение с тяжелейшим энергокризисом

    Дмитриев заявил об осознании Европой масштабов энергетического кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Практическая остановка судоходства в Ормузском проливе и резкий рост цен на топливо вынудили европейских политиков признать наступление худшего энергетического кризиса в истории, отметил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Европа наконец-то осознала, что столкнулась с худшим энергетическим кризисом в истории», – написал глава Российского фонда прямых инвестиций на своей странице в социальной сети, передает РИА «Новости».

    Эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном привела к практической остановке судоходства через Ормузский пролив. Данный маршрут является ключевым для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на мировой рынок.

    Следствием перебоев в логистике стал рост цен на топливо в большинстве государств мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев назвал отказ Евросоюза от российского газа энергетическим самоубийством.

    Германия заполнила свои газохранилища в преддверии зимы лишь на 47,6%.

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    19 сентября 2026, 10:33 • Новости дня
    Пискарев: На Западе пытаются очернить выборы в России на вербальном уровне

    Пискарев сообщил о попытках Запада очернить избирательную систему России

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о попытках западных стран дискредитировать избирательную систему России с помощью информационных диверсий и лингвистических манипуляций.

    Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о новых попытках дискредитации избирательного процесса, передает Telegram-канал комиссии.

    По его словам, глава Евродипломатии Кайя Каллас разослала странам ЕС циркуляр о непризнании результатов голосования.

    «Комиссия фиксирует, что в унисон с этим сеть неправительственных организаций, финансируемых Еврокомиссией, Европарламентом и МИД Германии, распространила заявление, в котором призвала журналистов и международные структуры описывать российские выборы как незаконные и не использовать терминологию, относящуюся к избирательному процессу («голосование», «опросы», «выборы», «явка», «результаты»), для описания российской избирательной кампании», – отметил он.

    Аналогичный призыв распространила так называемая «Платформа ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами».

    «Очевидно, что на Западе целенаправленно готовят международную аудиторию к непризнанию итогов волеизъявления. Между тем выборы, которые проходят на всей территории России, демонстрируют высокую заинтересованность российских граждан в участии и определении будущего страны. Попытки внешних сил дестабилизировать ситуацию и сорвать голосование, предпринимавшиеся еще задолго до старта выборов, терпят закономерную неудачу. Понимая это, недружественные силы ставят новую задачу: очернить избирательную систему России хотя бы на вербальном уровне. Посредством подобных информационных диверсий и лингвистических манипуляций они пытаются создать искусственный фон, чтобы впоследствии обосновать новые политические шаги и давление на нашу страну», – пишет Пискарев.

    «Их устроит только одно: если на выборах победят марионетки, которыми они будут управлять», – привел Пискарев слова спикера Госдумы Вячеслава Володина об этом документе.

    Депутат подчеркнул, что Запад целенаправленно готовит аудиторию к непризнанию итогов волеизъявления. Однако, по его мнению, российское общество устойчиво к провокациям, а внешнее давление лишь сплачивает граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о скоординированной кампании европейских СМИ по дискредитации выборов.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать голосование.

    Политолог Никита Ляховецкий отметил высокую явку в первый день выборов.

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    18 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Лидеры пяти европейских стран призвали урезать бюджет Евросоюза

    Politico: Лидеры пяти европейских стран призвали урезать бюджет Евросоюза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министры Австрии, Германии, Дании, Нидерландов и Финляндии выступили против увеличения расходов европейского объединения на 60% в ближайшие семь лет, пишет Politico.

    Главы правительств Австрии, Германии, Дании, Нидерландов и Финляндии предложили урезать проект бюджета на 2028-2034 годы, передает ТАСС. В июле Еврокомиссия представила план с расходной частью около 2 трлн евро. «Европейская комиссия предложила повысить расходы примерно на 60%. Это просто нереалистично», – отмечается в совместной статье политиков для издания Politico.

    Авторы публикации назвали подобные планы неосуществимыми на фоне серьезных проблем с государственными финансами у некоторых стран-участниц. Они призвали к сбалансированному сокращению предложения на несколько сотен миллиардов евро. Кроме того, политики выступили категорически против расширения штата европейских ведомств.

    Вместо наращивания новых расходных статей европейским властям следует научиться принимать смелые решения, подчеркнули премьер-министры. По их мнению, приоритетными направлениями финансирования должны стать оборона, безопасность, конкурентоспособность, инновации и миграционная политика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе канцлер ФРГ Фридрих Мерц собрал коалицию для резкого сокращения европейского финансового плана.

    До этого Берлин потребовал урезать общеевропейский бюджет на 400 млрд евро. А в феврале девять стран Евросоюза выступили против найма новых европейских чиновников.

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    19 сентября 2026, 05:14 • Новости дня
    ЕК не получила от Киева контракты на закупку ракет для ЗРК Patriot

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия пока не может приобрести ракеты для ЗРК Patriot, предназначенные для Украины, поскольку украинская сторона не предоставила необходимые контракты, заявил представитель ЕК.

    «Patriot одобрили только на прошлой неделе, так что нам нужно получить контракты. Насколько мне известно, у нас их нет», – приводит его слова ТАСС.

    Евросоюз одобрил финансирование систем Patriot для Украины на прошлой неделе в рамках механизма Ukraine Support Loan.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия одобрила заявку Киева на приобретение ракет для ЗРК Patriot в рамках программы финансирования на 90 млрд евро.

    Урсула фон дер Ляйен сообщила о разрешении Украине покупать комплектующие для Patriot за счет кредитных средств.

    Еврокомиссия также выделила Киеву дополнительные 6,1 млрд евро на приобретение систем ПВО, боеприпасов и беспилотников.

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    18 сентября 2026, 14:48 • Новости дня
    Мерц призвал страны Евросоюза увеличить финансовую поддержку Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц совместно с лидерами четырех европейских стран призвал государства Евросоюза увеличить финансовую поддержку Киева на фоне внутриполитического кризиса.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, чью работу одобряют лишь 10% граждан страны, объединился с лидерами Дании, Нидерландов, Австрии и Финляндии для обращения к партнерам по Евросоюзу, передает ТАСС.

    Политики опубликовали совместную статью в издании Politico, где призвали увеличить финансирование Киева.

    В публикации отмечается, что пять государств уже вносят значительный вклад в европейскую безопасность. «Мы выполняем нашу часть работы: вклад наших стран <…> составляет около 40% от общего бюджета ЕС и 70% от [общей] поддержки Украины на двусторонней основе», – подчеркнул Мерц.

    Авторы статьи отвергли обвинения в излишней бережливости, заявив, что активно инвестируют в оборону. Они выразили уверенность в том, что более активное участие других стран-членов ЕС в поддержке Украины сейчас является разумным и срочно необходимым шагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры пяти европейских государств призвали сократить предложенный Еврокомиссией бюджет объединения.

    Ранее партия «Альтернатива для Германии» показала рекордный результат на выборах в Саксонии-Анхальт.

    Весной канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство Евросоюза о взаимной обороне.

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    21 сентября 2026, 10:10 • Новости дня
    Канада предложила Британии вступить в союз Оттавы и ЕС
    Канада предложила Британии вступить в союз Оттавы и ЕС
    @ Klaus Ohlenschlager/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о возможности присоединения Великобритании к формирующемуся альянсу Оттавы и Евросоюза на фоне глобальных изменений.

    Глава канадского финансового ведомства предложил по-новому взглянуть на партнерство государств и объединить усилия Оттавы, Лондона и Брюсселя. По его словам, Канада и Соединенное Королевство разделяют общие ценности, передает ТАСС.

    Политик назвал потенциальное объединение «альянсом будущего». Министр объяснил необходимость интеграции масштабными изменениями в мире и переменами в Соединенных Штатах, об этом он рассказал в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

    До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой предоставить Канаде статус ассоциированного члена Евросоюза. Президент США Дональд Трамп счел эту идею смехотворной и пригрозил Брюсселю серьезными торговыми пошлинами в случае враждебных шагов в отношении Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели Еврокомиссия отказалась предлагать Соединенному Королевству ассоциированное членство.

    На прошлой неделе европейские политики осудили планы Брюсселя по интеграции с Оттавой.

    В начале месяца ЕС и Канада объединились для противодействия влиянию Вашингтона и Пекина.

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    18 сентября 2026, 14:56 • Новости дня
    Минфин Германии раскритиковал ЕК за медлительность с налогом на сверхприбыль

    Минфин ФРГ: ЕК затянула введение налога на сверхприбыль нефтяных концернов

    Tекст: Мария Иванова

    Вице-канцлер Германии и министр финансов Ларс Клингбайль раскритиковал Еврокомиссию за медлительность в вопросе введения налога на сверхприбыль нефтяных концернов.

    «Комиссия занимает слишком сдержанную позицию», – сказал Клингбайль в Дублине перед встречей министров финансов стран ЕС. Он подчеркнул, что Брюссель должен «наконец взяться за дело» и представить предложения по введению налога на сверхприбыль, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Клингбайль отметил, что вызванный конфликтом на Ближнем Востоке рост цен на энергоносители отражается на повседневных расходах, что особенно заметно при заправке автомобиля и оплате аренды жилья. По его словам, Еврокомиссия не может игнорировать эти перемены в жизни людей.

    Неформальная встреча министров финансов ЕС проходит в Дублине 18–19 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Еврокомиссия разрешила странам ЕС вводить налог на сверхприбыль энергокомпаний.

    Летом шесть стран ЕС, включая Германию, потребовали ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний.

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    18 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    МИД России пообещал ответить на расширение антироссийских санкций Евросоюза

    Захарова: Москва даст ответ на расширение антироссийских санкций Евросоюза

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ Москвы на любые попытки Евросоюза усилить санкционное давление.

    Любые попытки расширения антироссийских ограничений со стороны Евросоюза не останутся без ответа Москвы, заявила Захарова, сообщается на сайте МИД. Дипломат подчеркнула неизменность российской позиции.

    «Любые дальнейшие действия Евросоюза по расширению антироссийских односторонних санкций будут и далее получать должную реакцию с нашей стороны», – заявила она. Россия намерена твердо следовать своему внешнеполитическому курсу, несмотря на деструктивную позицию Брюсселя.

    В ответ на 21-й пакет санкций ЕС, утвержденный 23 июля, Москва существенно расширила перечень европейских чиновников, которым закрыт въезд в страну. В министерстве добавили, что Россия продолжит защищать национальные интересы и права граждан, способствуя формированию справедливого многополярного мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле российские власти анонсировали скорую публикацию ответных мер на 21-й пакет европейских ограничений.

    Месяцем ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о неизбежности жестких шагов со стороны Москвы.

    Весной дипломат назвала заявления Брюсселя о немедленной подготовке новых рестрикций сценой из театра абсурда.

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    18 сентября 2026, 14:11 • Новости дня
    Финляндия признала отсутствие мигрантов на закрытой границе с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Политический директор МИД Финляндии Петри Хаккарайнен признал отсутствие нелегальной миграции, из-за которой ранее закрыли границу с Россией.

    Политический директор финского внешнеполитического ведомства Петри Хаккарайнен заявил, что Хельсинки больше не видит наплыва нелегальных мигрантов со стороны России. Именно по этой причине в 2023 году были закрыты все пункты пропуска на российско-финской границе, уточняет РИА «Новости».

    «Мы закрыли все пункты пропуска на сухопутной границе протяженностью 1,3 тыс. километров между Финляндией и Россией. Все пункты пропуска закрыты почти три года… Мы больше не наблюдаем повторения этого явления», – отметил дипломат в интервью каналу Fox News.

    Хаккарайнен не стал уточнять, когда планируется открыть границу и почему она до сих пор остается закрытой. Он также добавил, что Финляндия завершила строительство забора, который закрывает лишь 15% от общей протяженности сухопутной границы с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае МВД Финляндии представило законопроект о продлении ограничений на въезд из России. Ранее финское правительство решило оставить пограничные переходы закрытыми до дальнейшего уведомления.

    А премьер-министр страны Петтери Орпо заявил о сохранении рисков пропуска людей без документов.

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    18 сентября 2026, 14:26 • Новости дня
    Посольство в Португалии заявило о возможных провокациях на выборах

    Посольство России в Португалии заявило о возможных провокациях на выборах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты в Лиссабоне предупредили о возможных попытках экстремистов и украинских националистов помешать проведению выборов в Госдуму.

    В российском посольстве в Португалии заявили о рисках вмешательства в ход голосования в день выборов депутатов Госдумы РФ 20 сентября.

    «Имеется информация, что в Португалии, как и в других странах ЕС, релокантские экстремистские организации и украинские националисты будут препятствовать реализации конституционных прав российских граждан посредством провокаций», – подчеркнули дипломаты в беседе с РИА «Новости».

    При этом прямых угроз или тревожных сообщений накануне выборов посольство не получало. Представители дипмиссии заверили, что предпринимают все необходимые шаги для обеспечения безопасности россиян и возможности свободного волеизъявления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломатические представительства за рубежом столкнулись с серьезным прессингом накануне выборов.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о принятии всех необходимых мер безопасности на заграничных избирательных участках.

    Ранее российское дипломатическое ведомство призвало зарубежные страны запретить проведение демонстраций возле посольств в дни голосования.

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    18 сентября 2026, 13:07 • Новости дня
    Во Франции предложили создать Соединенные Штаты Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат в президенты Франции от партии «Возрождение» Габриэль Атталь предложил провести общеевропейский референдум для экономического слияния стран и создания Соединенных Штатов Европы.

    Политик констатировал исчерпание возможностей развития Евросоюза в его нынешнем виде с участием 27 государств. В связи с этим он назвал великой миссией своего поколения исполнение европейской мечты и создание нового объединения, передает РИА «Новости».

    Габриэль Атталь пояснил, что речь идет не о формировании единого государства, а об экономическом и экологическом слиянии ряда стран для образования мощной технологической державы. Государства-участники при этом сохранят суверенитет в вопросах дипломатии, правосудия, внутренней безопасности и командования вооруженными силами.

    Решение о таком объединении предложено принимать на общеевропейском референдуме среди стран, желающих присоединиться к инициативе. Главой структуры должен стать президент, избираемый всеобщим голосованием, а в парламент войдут действующие евродепутаты от государств-участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе обозреватели отметили созревание предпосылок к развалу Евросоюза именно во Франции.

    В феврале французский политик Флориан Филиппо призвал Париж покинуть европейское объединение.

    В прошлом году эксперты указали на негативное влияние внутреннего кризиса во Франции на общую живучесть ЕС.

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    18 сентября 2026, 13:30 • Новости дня
    Полиция Испании применила силу против мигрантов в Сеуте

    Испанская полиция применила силу к мигрантам при массовом прорыве в Сеуте

    Tекст: Мария Иванова

    Испанские полицейские применили силу против мигрантов, которые попытались массово прорваться к новому месту размещения в порту Сеуты.

    Мигранты попытались вырваться из зоны удержания и массово направиться к порту Сеуты, что вынудило силы государственной безопасности применить силу, сообщает Europa Press со ссылкой на источники.

    Власти Испании начали перемещать мигрантов с пляжей автономного города в оборудованный в порту центр приема. Вместимость центра составляет около 1,8 тыс. человек, тогда как на пляжах находятся более 4 тыс. мигрантов, пишет РИА «Новости».

    В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко. МВД королевства сообщало, что границу перешли около 72 тыс. человек. Во вторник глава автономного города Хуан Хесус Вивас заявил, что в Сеуте остаются около 13 тыс. мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг оппозиция Испании заявила о вторжении мигрантов из Марокко.

    В среду власти Сеуты предупредили о колоссальных убытках из-за лагеря мигрантов.

    В начале месяца Испания установила причастность марокканских властей к массовому прорыву нелегалов в Сеуту.

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    Как странам БРИКС лишить доллар уникального статуса

    Министр финансов США признал, что Россия и Китай сокращают долларовые резервы – но при этом заявляет о росте расчетов в американской валюте. Как объясняется такой парадокс – и что могут сделать и Китай, и Россия, и другие страны БРИКС, чтобы лишить доллар его уникального положения в мировой финансовой системе? Подробности

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    Победу на выборах в Госдуму одержала вся Россия

    Прошедшие выборы в Госдуму принесли сразу несколько побед. «Единая Россия», по предварительным данным, получила более половины голосов, еще четыре партии сохранили представительство в парламенте. Но главным результатом стала рекордная явка в 56,6% – несмотря на внешнее давление, россияне пришли на выборы и показали, что им небезразлично будущее страны. Подробности

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    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян

    Киев задействовал дроны, кибератаки и прямые удары по избирательной инфраструктуре, рассчитывая повлиять на настроения граждан и снизить явку на выборах в России. Однако этот план сработал в обратную сторону: к середине заключительного дня голосования на участки пришли более 50% избирателей, что превысило итоговый показатель явки на выборах 2016 года. По мнению экспертов, внешнее давление лишь усилило консолидацию общества и стремление россиян выразить свою позицию. Подробности

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    Берлин выбрал жизнь под властью ГДР

    Выборы в региональные парламенты Германии продолжают завершаться сенсациями. На сей раз партия канцлера Фридриха Мерца потерпела в Мекленбурге – Передней Померании такое поражение, какого ей не наносил никто и никогда. А власть в столице она уступила не просто своим врагам, а тем, кто правил Берлином во времена ГДР. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трампа опять все предали

      Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги? Действительно, а куда?

    • Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

      «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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