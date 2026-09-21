Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Politico: Шведские ультраправые проиграли из-за успешной борьбы с миграцией
Politico: ультраправая партия «Шведские демократы» потеряла влияние из-за успешной борьбы властей с миграцией
Ультраправая партия «Шведские демократы» потерпела поражение на выборах в связи с успехами властей в борьбе с миграцией и преступностью, а также из-за предполагаемых связей с Россией, пишут СМИ.
Поддержка партии «Шведские демократы» Джимми Окессона снизилась с 20,5% в 2022 году до 17,5% на последних выборах. Это привело к потере партией влияния, несмотря на то, что ранее она добилась ужесточения политики в отношении мигрантов, пишет Politico.
Как отмечается в статье, победу одержал левый блок, который намерен сформировать правительство без участия правых. Лидер социал-демократов Магдалена Андерссон заявила, что успешная политика властей по снижению преступности и миграции лишила ультраправых их главных козырей.
Свою роль также сыграл скандал с предполагаемыми связями партии с Россией. На фоне антироссийских настроений в Швеции этот фактор отпугнул избирателей. В результате левые партии смогли обойти правых конкурентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подал в отставку после победы на выборах левого блока Магдалены Андерссон. В сентябре левый блок одержал победу на парламентских выборах. В середине месяца судьба правительства повисла на 300 тыс. бюллетеней.