    Ветеран «Альфы» увидел признаки того, что в Кирка стрелял профессионал
    Военный эксперт: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии
    Лавров обвинил Израиль в дестабилизации Ближнего Востока
    Представитель Трампа Коул заявил о нормализации отношений с Белоруссией
    Глава МИД Польши с мольбой попросил граждан не ездить в Россию и Белоруссию
    Лукашенко помиловал 14 иностранных заключенных по просьбе Трампа
    Захарова назвала интервью Пугачевой «базаром лицемерия»
    ФБР опубликовало фото подозреваемого в убийстве Кирка
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    4 комментария
    Максим Сучков Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    5 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Удары по Катару заставили задуматься всех союзников США

    Атака на Катар стала атакой не только на авторитет США на Ближнем Востоке и в исламском мире, но и вообще везде. Ведь теперь никто, абсолютно никто не может чувствовать себя в безопасности.

    5 комментариев
    11 сентября 2025, 19:33 • В мире

    Почему шведские дети все чаще идут в бандиты

    Почему шведские дети все чаще идут в бандиты
    @ REUTERS

    Tекст: Станислав Лещенко

    «Это невероятно: за два с половиной года у нас почти в пять раз увеличилось количество детей и молодых людей, отбывающих наказание». Госорганы Швеции потрясены резким ростом детской преступности, причем среди юных бандитов стало особенно много убийц. Что происходит со шведскими детьми и почему они все чаще выбирают карьеру члена уличной группировки?

    Те жители страны, что постарше, не устают оплакивать «Швецию, которую мы потеряли». Большинство шведов прекрасно помнят, что еще недавно их государство было совсем другим.

    «Когда-то Швеция была одной из самых безопасных стран в мире. Еще в 2010 году мы входили в десятку самых спокойных государств. Мне, мальчику из деревни, позволяли в семь лет, когда я навещал бабушку и дедушку, гулять одному в Стокгольме. И лишь советовали, что мол, если заблудишься, то нужно идти к башням церкви Хегалид: единственной в городе с двумя башнями – рядом с ней мы живем», – жалуется один из шведских блогеров.

    Однако с тех пор, как страна широко открыла ворота мигрантам, она необратимо изменилась. Ее наводнили этнические банды – преступники регулярно стреляют и устраивают взрывы на улицах шведских городов. Причем у бандитов появилось свое «ноу-хау»: они активно вовлекают в свою деятельность несовершеннолетних, соблазняя их тем, что в силу возраста слишком серьезных наказаний им не грозит. В результате в 2024-м четверть всех подозреваемых по уголовным делам в Швеции были моложе восемнадцати лет.

    Шведские полицейские делят членов банд на категории от А до D – в зависимости от степени их влиятельности. К субъектам D-типа относятся дети и подростки, которых заманивают или принуждают к участию в преступной деятельности. Вербовка молодых людей в банду происходит быстро и часто начинается с легких заданий.

    «Первым делом новичка приглашают присоединиться к группе банды в зашифрованном мессенджере. Потом его просят уведомлять бандитов о появлении полицейских поблизости. Следующим шагом может стать задание спрятать оружие или наркотики, и за это новичок получает вознаграждение. Потом наступает уже полная вовлеченность в деятельность банды», – говорит начальник полиции Гетеборга Дэниэль Норландер.

    Как пишет местная пресса, члены этнических банд чаще всего пытаются вербовать детей и подростков во время летних каникул, когда те не заняты в учебных заведениях и играют на улицах без присмотра взрослых. Бандиты охотятся даже за десяти- и одиннадцатилетними. «Раньше мы такого не встречали, чтобы банды вербовали столь молодых людей», – говорит сотрудник полиции Кристофер Пейре.

    Минувшим летом полиция Стокгольма арестовала несколько взрослых преступников за попытку вербовки детей и подростков. «Они подталкивали их, например, к продаже наркотиков или украденных мобильных телефонов. Преступникам даже лучше, если дети потеряют что-то из того, что им поручили продать. Тогда они влезут в долги, которые придется выплачивать, и станут рабами», – поясняет Пейре.

    Впрочем, как показывает действительность, дети в шведских школах тоже не могут чувствовать себя в безопасности. «Шведское радио» на днях пообщалось с семейством эмигрантов из Бразилии, рассказавшим, что в сентябре они переезжают в Испанию после семи лет, проведенных в скандинавском королевстве.

    «Моим детям одиннадцать, двенадцать и тринадцать лет. Они не могут оставаться в группе продленного дня после школы. Там они гарантированно попадут под влияние местных преступных группировок. Мне кажется, что-то не так со шведской системой»,

    пожаловался глава семейства. Опасения бразильцев небезосновательны – шведская пресса пишет, что вербовать «новобранцев» банды начинают еще со школ. После того, как подросток справился с относительно легкими делами, ему поручают все более «ответственные» задания. При стрельбах со смертельным исходом треть подозреваемых в прошлом году в Швеции оказались моложе восемнадцати лет, а около десяти человек – младше пятнадцати.

    Один из многих подобных случаев приводит издание Expressen. Ранее несудимый семнадцатилетний юноша Эрик Карлссон (кстати, чистокровный швед) получил восемь лет тюрьмы за то, что минувшим летом застрелил в стокгольмском районе Уппландс-Бро бармена Магомеда Ханкишиева, приехавшего из Азербайджана в 2011 году. До поры до времени Карлссон большую часть времени проводил за компьютерными играми, страдал от синдрома дефицита внимания. Потом он подсел на марихуану и как-то разговорившись с дилером, сообщил ему, что хочет стать наемным убийцей.

    Юноша всего лишь хотел самоутвердиться, но вскоре с ним связались бандиты и дали ему конкретное поручение. Карлссон испугался, но не нашел в себе решимости отказать преступникам. «Ты – швед, и это прекрасно. Тебя никогда не заподозрят», – говорили преступники, вручая парню пистолет. Они поручили Эрику произвести акт устрашения: убить любого человека в районе, где заправляет враждебная банда – главное, чтобы жертва по внешнему виду походила на члена этой банды.

    Эрик Карлссон поехал в Уппландс-Бро и после долгих поисков остановил выбор на Ханкишиеве, никак не связанном с криминалом. Подойдя к нему, Эрик начал стрелять бармену в спину, зажмурив от испуга глаза. Получив пули в голову и сердце, 34-летний азербайджанец свалился замертво.

    Если бы Эрик Карлссон оказался хотя бы на год старше, то приговор был бы пожизненным. Но он получил скидку, как подросток.

    Согласно нынешней практике, молодой убийца будет освобожден условно-досрочно после отбытия двух третей срока. То, что этнические банды все чаше используют недорослей в своих разборках, вполне объяснимо: по местным законам им грозит куда менее суровое наказание, чем взрослым убийцам.

    Недавно были обнародованы свежие данные по несовершеннолетним преступникам: на август этого года в шведских закрытых учреждениях для подобного контингента содержалось 254 подростка, что в пять раз больше, чем в 2022 году, когда их там насчитывалось всего 57. Для сравнения: в прошлом году в Швеции содержалось в заключении 149 юных преступников, то есть их число стремительно растет.

    В государственном Совете по принудительному уходу (SiS) бьют тревогу: там предупреждают, что стране необходимо увеличить количество мест в закрытых учреждениях такого рода.

    «Это невероятно: за два с половиной года у нас почти в пять раз увеличилось количество детей и молодых людей, отбывающих наказание. Более сорока процентов из них совершили убийство, покушение на убийство или непредумышленное убийство»,

    – жалуется Элизабет Обьерншен Холлмарк, генеральный директор SiS.

    Летом следующего года шведская Служба тюрем и пробации откроет первые полноценные тюрьмы для несовершеннолетних злодеев – они будут отличаться от нынешних учреждений более суровыми условиями и усиленной охраной. В то же время специалисты считают, что помочь этим детям могло бы хорошее, качественное образование. «Среди них много обладателей диагноза «расстройство нейроразвития». Таким детям часто бывает очень трудно сосредоточиться. Им необходима интенсивная работа с преподавателями. Мы очень надеемся, что Риксдаг и правительство прислушаются к этому мнению», – заявила Холлмарк.

    Пока что шведское государство предпринимает различные полумеры, призванные снизить риск вовлечения детей в криминал. Так, на днях было объявлено, что с начала следующего учебного года в начальных школах Швеции будут запрещены мобильные телефоны – запрет станет действовать во время уроков и перемен. «В перерывах между уроками нужно наслаждаться общением с друзьями или игрой в футбол, а не болтать в чатах», – заявила министр образования Симона Мохамссон. Авторы этой меры надеются, что дети, лишившиеся смартфонов, будут не так восприимчивы к воздействию преступных групп. Но так ли это на самом деле, еще предстоит выяснить.

    Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией
    США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа»
    «Аэрофлот» запустил продажу билетов на рейс Москва – Краснодар
    Маргарита Симоньян сообщила о возвращении домой после операции
    Бывший министр обороны Грузии задержан за коррупцию
    Стало известно о разработке ОКБ Сухого восьми новых беспилотников
    США запустили первые спутники системы раннего ракетного предупреждения

    Нефтяники готовятся к голодным играм

    Уже не только эксперты, но и крупнейшие нефтяные гиганты готовятся к долгому периоду низких цен на нефть. Такого активного сокращения рабочих и инвестиций не наблюдалось со времен пандемии коронавируса. Что происходит на рынке нефти и куда катятся цены? Подробности

    Российско-сирийские отношения развиваются по афганской модели

    Через месяц в Россию впервые приедет президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Поводом станет участие сирийской делегации в первом российско-арабском саммите. После падения власти Башара Асада Москва и Дамаск нашли общий язык и готовы развивать сотрудничество в разных сферах. Как подчеркивают эксперты, открытость новых сирийских властей к сотрудничеству может дать России даже больше преимуществ, чем при Башаре Асаде. Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Прибалтика больше напугана поведением Америки, чем России

    Срочное письмо готовят в американский Конгресс парламентарии стран Прибалтики. В нем они намерены умолять Соединенные Штаты не прекращать военное финансирование Литвы, Латвии и Эстонии и не выводить из этих государств американских солдат. Что происходит в отношениях между Вашингтоном и его прибалтийскими сателлитами? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

