Почему шведские дети все чаще идут в бандиты

Tекст: Станислав Лещенко

Те жители страны, что постарше, не устают оплакивать «Швецию, которую мы потеряли». Большинство шведов прекрасно помнят, что еще недавно их государство было совсем другим.

«Когда-то Швеция была одной из самых безопасных стран в мире. Еще в 2010 году мы входили в десятку самых спокойных государств. Мне, мальчику из деревни, позволяли в семь лет, когда я навещал бабушку и дедушку, гулять одному в Стокгольме. И лишь советовали, что мол, если заблудишься, то нужно идти к башням церкви Хегалид: единственной в городе с двумя башнями – рядом с ней мы живем», – жалуется один из шведских блогеров.

Однако с тех пор, как страна широко открыла ворота мигрантам, она необратимо изменилась. Ее наводнили этнические банды – преступники регулярно стреляют и устраивают взрывы на улицах шведских городов. Причем у бандитов появилось свое «ноу-хау»: они активно вовлекают в свою деятельность несовершеннолетних, соблазняя их тем, что в силу возраста слишком серьезных наказаний им не грозит. В результате в 2024-м четверть всех подозреваемых по уголовным делам в Швеции были моложе восемнадцати лет.

Шведские полицейские делят членов банд на категории от А до D – в зависимости от степени их влиятельности. К субъектам D-типа относятся дети и подростки, которых заманивают или принуждают к участию в преступной деятельности. Вербовка молодых людей в банду происходит быстро и часто начинается с легких заданий.

«Первым делом новичка приглашают присоединиться к группе банды в зашифрованном мессенджере. Потом его просят уведомлять бандитов о появлении полицейских поблизости. Следующим шагом может стать задание спрятать оружие или наркотики, и за это новичок получает вознаграждение. Потом наступает уже полная вовлеченность в деятельность банды», – говорит начальник полиции Гетеборга Дэниэль Норландер.

Как пишет местная пресса, члены этнических банд чаще всего пытаются вербовать детей и подростков во время летних каникул, когда те не заняты в учебных заведениях и играют на улицах без присмотра взрослых. Бандиты охотятся даже за десяти- и одиннадцатилетними. «Раньше мы такого не встречали, чтобы банды вербовали столь молодых людей», – говорит сотрудник полиции Кристофер Пейре.

Минувшим летом полиция Стокгольма арестовала несколько взрослых преступников за попытку вербовки детей и подростков. «Они подталкивали их, например, к продаже наркотиков или украденных мобильных телефонов. Преступникам даже лучше, если дети потеряют что-то из того, что им поручили продать. Тогда они влезут в долги, которые придется выплачивать, и станут рабами», – поясняет Пейре.

Впрочем, как показывает действительность, дети в шведских школах тоже не могут чувствовать себя в безопасности. «Шведское радио» на днях пообщалось с семейством эмигрантов из Бразилии, рассказавшим, что в сентябре они переезжают в Испанию после семи лет, проведенных в скандинавском королевстве.

«Моим детям одиннадцать, двенадцать и тринадцать лет. Они не могут оставаться в группе продленного дня после школы. Там они гарантированно попадут под влияние местных преступных группировок. Мне кажется, что-то не так со шведской системой»,

– пожаловался глава семейства. Опасения бразильцев небезосновательны – шведская пресса пишет, что вербовать «новобранцев» банды начинают еще со школ. После того, как подросток справился с относительно легкими делами, ему поручают все более «ответственные» задания. При стрельбах со смертельным исходом треть подозреваемых в прошлом году в Швеции оказались моложе восемнадцати лет, а около десяти человек – младше пятнадцати.

Один из многих подобных случаев приводит издание Expressen. Ранее несудимый семнадцатилетний юноша Эрик Карлссон (кстати, чистокровный швед) получил восемь лет тюрьмы за то, что минувшим летом застрелил в стокгольмском районе Уппландс-Бро бармена Магомеда Ханкишиева, приехавшего из Азербайджана в 2011 году. До поры до времени Карлссон большую часть времени проводил за компьютерными играми, страдал от синдрома дефицита внимания. Потом он подсел на марихуану и как-то разговорившись с дилером, сообщил ему, что хочет стать наемным убийцей.

Юноша всего лишь хотел самоутвердиться, но вскоре с ним связались бандиты и дали ему конкретное поручение. Карлссон испугался, но не нашел в себе решимости отказать преступникам. «Ты – швед, и это прекрасно. Тебя никогда не заподозрят», – говорили преступники, вручая парню пистолет. Они поручили Эрику произвести акт устрашения: убить любого человека в районе, где заправляет враждебная банда – главное, чтобы жертва по внешнему виду походила на члена этой банды.

Эрик Карлссон поехал в Уппландс-Бро и после долгих поисков остановил выбор на Ханкишиеве, никак не связанном с криминалом. Подойдя к нему, Эрик начал стрелять бармену в спину, зажмурив от испуга глаза. Получив пули в голову и сердце, 34-летний азербайджанец свалился замертво.

Если бы Эрик Карлссон оказался хотя бы на год старше, то приговор был бы пожизненным. Но он получил скидку, как подросток.

Согласно нынешней практике, молодой убийца будет освобожден условно-досрочно после отбытия двух третей срока. То, что этнические банды все чаше используют недорослей в своих разборках, вполне объяснимо: по местным законам им грозит куда менее суровое наказание, чем взрослым убийцам.

Недавно были обнародованы свежие данные по несовершеннолетним преступникам: на август этого года в шведских закрытых учреждениях для подобного контингента содержалось 254 подростка, что в пять раз больше, чем в 2022 году, когда их там насчитывалось всего 57. Для сравнения: в прошлом году в Швеции содержалось в заключении 149 юных преступников, то есть их число стремительно растет.

В государственном Совете по принудительному уходу (SiS) бьют тревогу: там предупреждают, что стране необходимо увеличить количество мест в закрытых учреждениях такого рода.

«Это невероятно: за два с половиной года у нас почти в пять раз увеличилось количество детей и молодых людей, отбывающих наказание. Более сорока процентов из них совершили убийство, покушение на убийство или непредумышленное убийство»,

– жалуется Элизабет Обьерншен Холлмарк, генеральный директор SiS.

Летом следующего года шведская Служба тюрем и пробации откроет первые полноценные тюрьмы для несовершеннолетних злодеев – они будут отличаться от нынешних учреждений более суровыми условиями и усиленной охраной. В то же время специалисты считают, что помочь этим детям могло бы хорошее, качественное образование. «Среди них много обладателей диагноза «расстройство нейроразвития». Таким детям часто бывает очень трудно сосредоточиться. Им необходима интенсивная работа с преподавателями. Мы очень надеемся, что Риксдаг и правительство прислушаются к этому мнению», – заявила Холлмарк.

Пока что шведское государство предпринимает различные полумеры, призванные снизить риск вовлечения детей в криминал. Так, на днях было объявлено, что с начала следующего учебного года в начальных школах Швеции будут запрещены мобильные телефоны – запрет станет действовать во время уроков и перемен. «В перерывах между уроками нужно наслаждаться общением с друзьями или игрой в футбол, а не болтать в чатах», – заявила министр образования Симона Мохамссон. Авторы этой меры надеются, что дети, лишившиеся смартфонов, будут не так восприимчивы к воздействию преступных групп. Но так ли это на самом деле, еще предстоит выяснить.