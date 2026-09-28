Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
В ФСБ назвали уехавших на Запад россиян «новыми власовцами»
ФСБ заявила о контроле британских спецслужб над российской оппозицией за рубежом
Российские контрразведчики установили имена всех переехавших за рубеж россиян, которые сотрудничают с британскими спецслужбами и по сути являются «власовцами 2.0», сообщил оперативный сотрудник ФСБ.
По данным ФСБ, уехавшие из страны граждане помогают Британии консолидировать так называемую оппозицию. Как сообщил оперативный сотрудник ведомства, в данной работе способствуют уехавшие из России граждане, сочувствующие киевскому режиму и готовые выступать на стороне противника, этакие «власовцы 2.0». По его словам, их объединяют различные движения сопротивления под видом естественной гражданской активности, передает ТАСС.
Контрразведке поименно известны все релоканты, решившие сотрудничать с Лондоном. Оперативник подчеркнул, что каждый их шаг фиксируется, а ошибок с амнистией бандеровцев спецслужбы больше не допустят. Попытки создать марионеточные организации в ущерб безопасности государства обречены на провал.
Зарубежные объединения оппозиции полностью контролируются британскими спецслужбами для создания иллюзии альтернативной власти. За фасадом самоорганизации скрывается управляемый политический проект, нацеленный на демонстрацию другой страны. Однако на деле эти релоканты оказываются лишь проекцией интересов британской короны.
Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело против лидера британской антироссийской структуры Russian Democratic Society UK ( признана нежелательной в России) Ксении Максимовой (признана экстремистом и террористом).
Ранее сотрудники спецслужбы задержали собиравшего информацию о дипломатах агента СБУ.
Украина планировала теракт против посла Британии в Москве Найджела Кейси.