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    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

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    28 сентября 2026, 10:35 • Новости дня

    В США предложили запретить называть здания в честь живых политиков

    Американский сенатор предложил запретить называть здания в честь живых политиков

    Tекст: Игорь Иножарский

    Сенатор-республиканец Джон Кеннеди предложил ввести правило, запрещающее называть здания в честь действующих политиков при их жизни, на фоне попыток президента США Дональда Трампа переименовать Центр Кеннеди в свою честь.

    Джон Кеннеди заявил, что государственные служащие, включая Трампа, не должны использовать бюджетные средства на саморекламу. «Белый дом считает иначе, но вы не можете тратить государственные деньги на продвижение себя», – сказал он в эфире телеканала CBS News, пишет Fox News.

    Заявление сенатора прозвучало после того, как в эфире нескольких телеканалов появилась оплаченная федеральным правительством реклама, продвигающая Трампа.

    После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно пытался назвать различные здания своим именем, включая Центр искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Имя президента было ненадолго добавлено на фасад здания, однако суды постановили убрать его, указав, что право переименования центра принадлежит исключительно Конгрессу.

    Кроме того, в прошлом году Госдепартамент присвоил имя Трампа Институту мира США, однако бывшие сотрудники института пытаются через суд заблокировать размещение его имени на здании. Трамп также предлагал назвать в свою честь Пенсильванский вокзал в Нью-Йорке и аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне, а также построить «Променад Трампа» от Мемориала Линкольна до реки Потомак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Кеннеди-центр создал фонд Трампа после запрета на переименование здания. В июне имя Трампа демонтировали с фасада Кеннеди-центра. В феврале Трамп решил закрыть Кеннеди-центр на два года.

    25 сентября 2026, 15:06 • Новости дня
    Востоковед: США и Китай сделали шаг навстречу, сохранив соперничество в Азии

    Востоковед Маслов: США и Китай сделали шаг навстречу, сохранив соперничество в Азии

    Востоковед: США и Китай сделали шаг навстречу, сохранив соперничество в Азии
    @ Wang Ye/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США и Китай в ходе нынешнего саммита подали миру позитивные сигналы о готовности решать двусторонние проблемы, влияющие на мировые рынки. Впрочем, напряженность между Вашингтоном и Пекином сохранится в вопросах борьбы за влияние в Азии, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп назвал «отличными» переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    «Американская и китайская делегации в ходе нынешней встречи максимально усилили демонстрацию дружественной символики – от обмена знаковыми подарками до апелляции к историческим параллелям. Цель обеих стран – показать своим гражданам и всему миру, что трудности в их двусторонних отношениях носят временный характер», – объяснил директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов.

    По словам эксперта, глобальная значимость сигналов Вашингтона и Пекина о планах дальнейшего взаимодействия объясняется влиянием американо-китайской конфронтации на мировые рынки. «Из позитивных промежуточных итогов саммита очевидно, что стороны намерены обсуждать стандарты развития искусственного интеллекта. Кроме того, возможно, сегодня будет заключен ряд крупных сделок по расширению взаимной бизнес-интеграции», – спрогнозировал аналитик.

    «Помимо этого, Белый дом заметно смягчил риторику по Тайваню, выразив готовность идти на разумные компромиссы. Заявления о ситуации с соблюдением прав человека в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе также сняты с повестки», – детализировал политолог.

    Впрочем, между Вашингтоном и Пекином сохраняется множество нерешенных вопросов. «Перемирие в области тарифной пикировки продлено лишь на два месяца. США сохраняют рычаги давления в этой сфере. Кроме того, Китай не дал никаких публичных заверений в отказе от использования в спорах с Вашингтоном фактора редкоземельных металлов», – обратил внимание собеседник.

    «Судя по всему, определенная двусторонняя напряженность сохранится и в борьбе за рынки. Также обе стороны не станут отказываться от попыток наращивать влияние в Азии в целом. В этом вопросе, среди прочего, будут задействованы Индия и японский военный фактор», – резюмировал Маслов.

    В четверг в Белом доме прошли переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. В числе прочего они обсудили ситуацию на Украине, на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове. Также были затронуты вопросы, касающиеся Тайваня и Ирана, сообщает CNN.

    Американский лидер заявил, что встреча прошла отлично. По словам Трампа, между ним и китайским лидером установились «великие отношения, основанные на взаимном уважении и жизненных интересах наших народов». «Наши команды работают над тем, чтобы способствовать более сбалансированным торговым отношениям, включая предоставление нового доступа на рынок для американских фермеров и животноводов», – сообщил глава Белого дома.

    В свою очередь Си назвал переговоры искренними и глубокими. «Мы достигли множества новых консенсусов, обогатили содержание конструктивных и стабильных стратегических связей Китая и США. Мы придали новые стратегические ориентиры отношениям», – сказал он перед торжественным ужином в Белом доме.

    Говоря об отношениях двух стран, Си отметил, что более 80 лет назад народы Китая и США плечом к плечу сражались против Японии. «В ходе войны сопротивления японской агрессии китайские солдаты и мирные жители спасли сотни американских летчиков ценой сотен тысяч жизней китайцев. Такая дружба, выкованная в крови и огне, непременно будет жить в поколениях», – заявил он.

    Си напомнил, что Трамп обещал «сделать Америку снова великой» и повести американский народ к значительным достижениям. «Китай стремится к великому национальному возрождению. Эти две цели одинаково амбициозны и, несомненно, могут взаимно укреплять друг друга. Китай и Штаты должны действовать как ответственные великие державы», – подчеркнул глава КНР.

    Одной из сфер, где Пекин и Вашингтон видят возможности для взаимодействия, Си назвал искусственный интеллект. Китайский лидер призвал «расширить список направлений сотрудничества и сократить список проблем» в контексте американо-китайских экономических и торговых отношений. По его словам, обе страны являются крупными державами в области искусственного интеллекта. «Хотя между нами существует конкуренция, возможности для сотрудничества еще шире», – отметил политик.

    При этом Си призвал стороны сохранять диалог и не допускать конфронтации. «Мы должны мирно сосуществовать. Китай и Соединенные Штаты, как две крупные страны, выиграют от сотрудничества и проиграют в конфронтации. Вооруженные силы обеих стран должны поддерживать регулярный диалог, совершенствовать механизмы взаимодействия и предотвращения кризисов», – приводит The Guardian слова Си.

    Символической частью визита стали и жесты, призванные подчеркнуть дружбу двух стран. Си выразил мнение, что панды Пин-Пин и Фу Шуан, которых перевезут в зоопарк Атланты, являются посланниками дружбы между народами Китая и США. Трамп подарил председателю КНР национальный символ США – скульптуру белоголового орлана.

    На торжественном ужине в Белом доме присутствовали Си Цзиньпин, его жена Пэн Лиюань, Дональд и Мелания Трамп, глава SpaceX и Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель AMD Лиза Су и другие представители ведущих технологических компаний.

    Впрочем, за внешней демонстрацией взаимопонимания сохраняются серьезные разногласия, прежде всего в торговой сфере. Еще до начала переговоров американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что Пекин и Вашингтон договорились продлить торговое перемирие до 10 января 2027 года в надежде достигнуть за это время более масштабной сделки. Споры о пошлинах, редкоземельных материалах и технологических ограничениях остались открытыми, пишет Reuters.

    Еще одной чувствительной темой остаются ядерные возможности Китая. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, администрация Трампа ведет переговоры с Китаем о его быстро расширяющемся ядерном арсенале. Вашингтон сомневается в соблюдении Пекином 30-летнего запрета на соответствующие испытания. Обсуждения проходили в рамках многосторонних встреч в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке.

    США оказывали давление на Пекин, требуя ответить на обвинения в проведении ядерных испытаний крайне низкой мощности. Кроме того, Вашингтон требует от Китая уведомлять США о подобных испытаниях. Пекин отвергает эти обвинения. Между тем китайские ракеты были продемонстрированы на военном параде в столице КНР в 2025 году.

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    26 сентября 2026, 04:18 • Новости дня
    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах

    WSJ узнала, что Трамп отверг иранский семидневный план по Ормузу

    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп отверг план Тегерана и ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов, так как скептически относится к способности Тегерана удовлетворить его требования, пишет WSJ.

    Нынешняя позиция президента Трампа указывает на то, что конфликт, скорее всего, снова перерастет в боевые действия, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Президент США отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня и заявил своим помощникам, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в ноябре, сообщили газете американские официальные лица.

    Предложение Тегерана предусматривало возобновление работы Ормузского пролива и ядерных переговоров в обмен на снятие США блокады иранских портов, которая наносит серьезный ущерб экономике страны.

    Трамп открыто заявляет, что Тегеран якобы умоляет о сделке после промежуточных выборов, которая бы ликвидировала его ядерную программу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Глава МИД Ирана Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива после того, как при посредничестве Катара иранская сторона передала США семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива.

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    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

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    28 сентября 2026, 09:36 • Новости дня
    Трамп потребовал от Зеленского сократить удары по российским НПЗ

    Трамп: Зеленский согласился сбавить обороты в ударах по НПЗ России

    Трамп потребовал от Зеленского сократить удары по российским НПЗ
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на требование президента США Дональда Трампа «сбавить обороты» пообещал ослабить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

    Дональд Трамп в беседе с журналистами в штате Иллинойс сообщил, что призвал Владимира Зеленского сократить удары по российским НПЗ. По словам американского лидера, украинский президент допустил, что поступит таким образом, пишет Fox News.

    Американский президент отметил, что рост мировых цен на энергоносители обусловлен не только ситуацией на Ближнем Востоке, но и атаками на нефтеперерабатывающие предприятия в России. Он подчеркнул, что Киев тем самым создает глобальные проблемы.

    Трамп добавил, что США разберутся с ситуацией вокруг запрета на экспорт американского дизельного топлива, однако не уточнил, когда именно Зеленский дал обещание ослабить удары. В последний раз они встречались 22 сентября на полях Генассамблеи ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил влияние атак на российские НПЗ на мировые цены на топливо. На прошлой неделе издание Axios узнало о требовании Трампа к Зеленскому прекратить удары по НПЗ. В середине месяца эксперты усомнились в том, что Украина прекратит атаки по требованию американского лидера.

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    26 сентября 2026, 14:49 • Новости дня
    NYT: Си Цзиньпин попытался найти слабые места Трампа
    NYT: Си Цзиньпин попытался найти слабые места Трампа
    @ Shawn Thew/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин попытался выявить уязвимости президента США Дональда Трампа в ходе двусторонних переговоров, сообщает The New York Times.

    По данным NYT, председатель КНР Си Цзиньпин пытался обнаружить уязвимости президента США Дональда Трампа во время личной встречи, передает Ura.ru.

    «Си видит в частых встречах с американским коллегой возможность нащупать слабые места в позициях США», – заявил бывший заместитель советника по национальной безопасности Мэтт Поттингер изданию The New York Times.

    По информации газеты, китайский лидер аккуратно обозначил позицию Пекина по тайваньскому вопросу. Аналитики полагают, что таким образом он хотел продемонстрировать готовность Трампа учитывать ограничения КНР. Пекин рассматривает Тайвань как свою провинцию, тогда как сам остров отвергает подобные притязания.

    Независимость Тайваня признают 12 государств. Соединенные Штаты к ним не относятся, однако американские законы обязывают Вашингтон поставлять острову оборонительное вооружение. В своих речах Си Цзиньпин также обратил внимание на усиление военной мощи Японии и упомянул историческое сотрудничество Пекина и Вашингтона. При этом реальных прорывов по итогам визита зафиксировано не было.

    Китайский лидер Си Цзиньпин прилетел в Америку для обсуждения двусторонних отношений с Дональдом Трампом.

    Трамп провел встречу в Белом доме с Си Цзиньпином.

    Китаист Алексей Маслов сообщил, что американская администрация заметно смягчила риторику по тайваньскому вопросу.

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    26 сентября 2026, 03:13 • Новости дня
    Глава МИД Германии приветствовал приглашение Путина на саммит G20

    Вадефуль приветствовал приглашение Путина на саммит G20

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава немецкого МИД Йоханн Вадепхуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль поддержал решение президента США Дональда Трампа позвать российского лидера на саммит G20 в Майами, передает агентство DPA. По мнению дипломата, это событие ознаменует возвращение президента России в круг западных лидеров.

    «Такими возможностями необходимо пользоваться», – заявил Вадефуль во время встречи со своей канадской коллегой Анитой Ананд в Оттаве.

    Немецкий дипломат подчеркнул, что это может стать началом серьезных переговоров, если российское руководство заинтересовано в прекращении украинского конфликта.

    Глава канадского МИД Анита Ананд призналась, что была удивлена решением Трампа пригласить Владимира Путина на декабрьский саммит. При этом она не видит причин для бойкота мероприятия со стороны Канады, указав на важность диалога с Москвой.

    Российская сторона пока не дала официального ответа на приглашение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США выразили надежду на участие Путина в саммите G20 в Майами. Российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США. Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20.


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    25 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Умер пострадавший при покушении на Трампа американец

    ABC: В США скончался пострадавший при покушении на Трампа в 2024 году мужчина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американец Джеймс Копенхейвер, получивший ранения во время стрельбы на предвыборном митинге Дональда Трампа в Пенсильвании в 2024 году, ушел из жизни в больнице Питтсбурга, сообщил телеканал ABC.

    О смерти мужчины стало известно в среду, передает ТАСС со ссылкой на ABC. Он скончался 23 сентября, однако точная причина гибели пока не установлена врачами.

    Инцидент произошел в 2024 году во время публичного выступления политика в городе Батлер. В ходе стрельбы тяжелые травмы получили три сторонника республиканца, включая 76-летнего Копенхейвера.

    Трамп отреагировал на печальное известие в социальной сети Truth Social. Он заявил, что Копенхейвер был патриотом и бойцом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первое покушение на Дональда Трампа произошло в июле 2024 года в городе Батлер.

    В результате стрельбы двое участников предвыборного митинга получили тяжелые ранения. Сам Трамп заявил о попадании пули в верхнюю часть правого уха.

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    26 сентября 2026, 02:21 • Новости дня
    Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива

    Аракчи: Открытие Ормуза состоится в соответствии с планом

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран при посредничестве Катара передал США семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива, сообщал глава иранского МИД Аббас Аракчи, теперь он пояснил, как скоро артерия откроется, согласно плану Ирана.

    «Семидневный срок начнет отсчитываться с момента принятия Соединенными Штатами этого плана. Если это произойдет завтра, реализация плана начнется с этого времени. Если будут приняты необходимые меры, мы считаем, что сможем завершить этот процесс в течение четырех-пяти дней. Таким образом, на шестой день Ормузский пролив откроется, а на седьмой день Соединенные Штаты войдут для заключения окончательного соглашения», – приводит слова Аракчи на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке агентство IRNA.

    Он добавил, что меры, которые должны принять Соединенные Штаты, были ранее доведены до сведения этой страны и находятся в рамках меморандума о взаимопонимании.

    «Если со стороны Америки будет проявлена ​​необходимая серьезность, это произойдет, и Ормузский пролив будет вновь открыт», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Иран решил задерживать нарушающие пересечение Ормуза суда до уплаты штрафов.

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    26 сентября 2026, 17:35 • Новости дня
    Журналистов CNN не пустили на самолет Трампа

    Журналистам CNN не позволили сопровождать Трампа на самолете

    Tекст: Мария Иванова

    Американские власти не позволили журналистам CNN присутствовать на президентском борту во время полета Дональда Трампа в Теннесси.

    Президент США Дональд Трамп полетел в Теннесси на матч по американскому футболу. В полете его традиционно сопровождают журналисты, однако Белый дом не разрешил представителям CNN лететь на борту Air Force One, сообщает CNN.

    Конфликт Трампа с рядом крупных СМИ, включая CNN, продолжается уже две недели: он запретил им работать в Белом доме, обвинив в распространении фейковых новостей. Позднее CNN обвинил Белый дом в том, что тот не допустил его журналистов на торжественную церемонию прибытия председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд временно отменил запрет Белого дома на доступ журналистов CNN, MS NOW и Politico. Суд обязал Трампа вернуть трем СМИ доступ в Белый дом.

    Во вторник Трамп пообещал оспорить иск лишенных доступа в Белый дом СМИ.

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    26 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    Иран передал США семидневный план открытия Ормузского пролива

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи предложил Вашингтону семидневный план по возобновлению судоходства в Ормузском проливе при соблюдении ряда условий.

    Иран предложил США конкретный план по возобновлению работы Ормузского пролива. Инициатива была передана через посредничество Катара, сказал Аракчи журналистам на полях Генассамблеи ООН.

    «Иран передал Соединенным Штатам через Катар конкретный семидневный план. Если будут соблюдены необходимые условия, пролив может быть открыт заново и нормальное судоходство может быть восстановлено за семь дней», – приводит его слова РИА «Новости».

    Аракчи добавил, что США далеки от дипломатии, так как используют экономические лишения в качестве оружия, как инструмент коллективного наказания и политического принуждения.

    «Это не дипломатия. Это принуждение и экономический терроризм», – отметил глава МИД Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Иран решил задерживать нарушающие пересечение Ормуза суда до уплаты штрафов.


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    25 сентября 2026, 23:28 • Новости дня
    США не включили ракеты для Patriot в пакет военной помощи Украине

    США не включили ракеты для Patriot в пакет военпомощи Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    США, которые решили потратить почти все 400 млн долларов, одобренных Конгрессом на военную помощь Украине, ракеты для систем ПВО Patriot, о которых настоятельно просил киевский режим, не стали.

    «Ракеты Patriot в комплект не входят. Один из источников сообщил, что в состав военной техники не входили ракеты Patriot. <...> Война США в Иране и война на Украине истощили мировые запасы Patriot, и Киев умоляет о предоставлении новых», – сообщило Reuters.

    Команда президента США Дональда Трампа обязалась потратить почти все 400 млн долларов военной помощи Киеву, чтобы средства не сгорели до 30 сентября.

    По данным источников, к началу текущей недели было направлено 307 млн долларов из 400 млн долларов, предусмотренных Инициативой содействия безопасности Украины (USAI). Оставшиеся 93 млн долларов власти планируют зарезервировать до конца финансового года, который завершается 30 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава обещала поставить Киеву очередную партию ракет для комплексов Patriot. Генсекретарь НАТО Рютте сообщил о дефиците ракет-перехватчиков для ПВО Украины.

    В августе Еврокомиссия отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для украинской армии ради поддержки собственных производителей.


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    26 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    Пентагон обновил число пострадавших в войне с Ираном солдат США

    Пентагон: Число пострадавших в войне с Ираном солдат стало 861

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно данным базы Пентагона, с учетом 29 американских моряков и восьми морских пехотинцев общее число раненых с начала боевых действий между США и Ираном возросло до 861 человека.

    «На этой неделе неофициально, без объяснений со стороны Министерства обороны, число военнослужащих, получивших ранения во время войны с Ираном, было незаметно увеличено на 37 человек», – пишет Washington Post (WP).

    Согласно анализу общедоступной базы данных Пентагона о военнослужащих, погибших и раненых во время конфликтов США и других военных операций за рубежом, увеличение числа погибших включает 29 моряков ВМС и восемь морских пехотинцев.

    По данным Системы анализа потерь Министерства обороны (Defense Casualty Analysis System, DCAS), по состоянию на среду общее число военнослужащих, получивших ранения во время войны с Ираном, составляет 861 человек, указывает газета.

    Более половины из них, согласно базе данных Пентагона, относятся к категории «зарубежных операций» с начала июльского перемирия между Вашингтоном и Тегераном, которое впоследствии было нарушено. До этого убитые и раненые военнослужащие учитывались в рамках «Операции «Эпическая ярость», как администрация Трампа называла войну с Ираном.

    В базе данных DCAS не объясняется, как и когда были ранены 37 военнослужащих. Представитель ВМС заявил WP, что все моряки вернулись к исполнению служебных обязанностей после полученных травм, характер которых не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты Washington Post сообщили о занижении Пентагоном числа погибших в Иране военнослужащих, а затем вступили в спор с Хегсетом о числе потерь США в войне с Ираном.

    Кроме того, США в войне с Ираном потеряли самолетов и дронов на 4 млрд долларов.

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    25 сентября 2026, 21:35 • Новости дня
    Си Цзиньпин завершил государственный визит в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель КНР Си Цзиньпин закончил поездку в Вашингтон, обсудив с президентом США Дональдом Трампом ключевые мировые проблемы и перспективы двусторонних отношений.

    Лидер Китая Си Цзиньпин завершил свой государственный визит в США. Он покинул американскую столицу в пятницу, после переговоров с президентом Штатов, передает РИА «Новости».

    Политики детально обсудили торговлю, искусственный интеллект, украинский кризис и ситуацию вокруг Тайваня. В аэропорту высокого гостя провожали официальные лица под торжественные залпы 21 артиллерийского орудия.

    Оценивая прошедший диалог, глава азиатского государства подчеркнул его продуктивность. «Переговоры с американским коллегой были искренними и глубокими», – заявил Си Цзиньпин. Он добавил, что сторонам удалось достичь взаимопонимания по множеству сложных тем.

    Американский президент также положительно охарактеризовал состоявшиеся дискуссии. Он отметил, что провел отличную встречу с китайским коллегой. До конца года политики планируют встретиться еще два раза: на ноябрьском саммите АТЭС в Шэньчжэне и декабрьской встрече G20 в Майами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель КНР Си Цзиньпин вылетел в США с первым за 11 лет государственным визитом. Глава Белого дома лично встретил китайского лидера у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    В ходе переговоров в Вашингтоне политики достигли новых договоренностей для стратегического развития двусторонних отношений.

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    26 сентября 2026, 01:11 • Новости дня
    Хакеры ShinyHunters украли медицинские данные сотрудников ФБР

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно заявлениям хакеров и документам, изученным агентством Reuters, данные сотрудников ФБР, недавно украденные хакерами из ShinyHunters, включают конфиденциальные записи психиатрических и медицинских экспертиз.

    ShinyHunters – одна из самых известных и стремящихся к вниманию хакерских группировок в мире, во вторник впервые заявила о взломе ФБР.

    В результате взлома группа получила подробную информацию о сотрудниках бюро и их заданиях, включая секретную работу против китайских шпионов, российской разведки, наркокартелей и других, передает Reuters.

    По мнению Эрика О'Нила, бывшего сотрудника ФБР, утечка грозит превратиться в серьезную контрразведывательную угрозу. Он добавил, что украденные данные станут мощным магнитом для враждебных шпионов.

    Ранее на этой неделе ShinyHunters распространила медицинские файлы среди небольшого круга журналистов после того, как объявила о взломе сайта FBIjobs.gov и краже, по ее утверждению, от 2 до 3 терабайт данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР заявило о начале расследования сообщений о взломе служебных сервисов.

    В начале сентября Федеральное бюро расследований начало расследование масштабной утечки личных данных миллионов американских граждан.

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    26 сентября 2026, 11:52 • Новости дня
    США и КНР согласовали позицию по ядерной программе Ирана

    США и Китай выступили против ядерного оружия у Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о необходимости соблюдения Ираном обязательств по отказу от разработки ядерного оружия.

    Лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин согласовали позицию по иранской ядерной программе по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон, передает РИА «Новости».

    «Лидеры двух государств согласились с тем, что Иран должен выполнять свое обязательство не разрабатывать ядерное оружие», – говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

    Кроме того, стороны договорились о недопустимости взимания платы за проход судов через международные водные пути. Также стало известно, что следующий раунд американо-китайского диалога по рискам искусственного интеллекта состоится в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин вылетел в США с первым за 11 лет государственным визитом. В Вашингтоне лидеры двух стран провели встречу для определения новых стратегических ориентиров.

    Ранее политики обсудили недопустимость создания ядерного оружия в Иране на переговорах в Пекине.

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    27 сентября 2026, 23:08 • Новости дня
    Аракчи: Иран готов воевать и договариваться с США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран готов к любому развитию событий в отношениях с Вашингтоном, включая новый военный конфликт, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

    «Мы полностью готовы, если начнется новый виток агрессии. Мы выстоим любую агрессию, даже если это будет война судного дня. В то же время мы готовы и к дипломатическим переговорам. Выбор за президентом Трампом», – сказал министр в интервью телеканалу NBC, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что вероятное возобновление американской агрессии не принесет Вашингтону никаких результатов. По его словам, новый военный конфликт станет таким же безрезультатным, как и предыдущие попытки давления.

    Тегеран согласен на дипломатическое разрешение ситуации исключительно при условии принятия Вашингтоном иранского плана из семи пунктов.

    Напомним, Иран передал США семидневный план открытия пролива.

    Президент США Дональд Трамп отверг план Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    До этого американские спецпосланники провели встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения сделки.

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