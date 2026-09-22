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Трамп пообещал оспорить иск лишенных доступа в Белый дом СМИ
Президент США Дональд Трамп пообещал подать апелляцию на судебный иск трех крупных телеканалов и изданий – CNN, MSNOW и Politico, требующих вернуть им доступ в Белый дом.
Американский лидер намерен оспорить судебный иск CNN, MSNOW и Politico, которые требуют восстановить доступ в Белый дом, передает РИА «Новости».
«Вне всякого сомнения и как обычно мы подадим апелляцию, поскольку люди и организации, которые создают фейковые новости, пишут только негатив и угрожают нашей национальной безопасности, выдавая ложную информацию со ссылками на неизвестные «источники», не могут иметь доступ в самый главный кабинет в мире, в Овальный кабинет», – написал Трамп в Truth Social.
Журналистов, публикующих подобные материалы, Трамп назвал клоунами, намеренно искажающими факты. По его мнению, почти все статьи о нем подаются в ложном ключе и угрожают Соединенным Штатам.
Запрет на работу трех изданий в Белом доме был введен 18 сентября из-за распространения названных Трампом фейковых новостей. На следующий день представителям прессы отказали в доступе, деактивировав или изъяв их пропуска. В ответ на это СМИ подали в суд на администрацию США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента США заявил о смерти американской журналистики. Руководство телеканала MS NOW пообещало отстаивать свободу слова. Три лишенных аккредитации в Белом доме СМИ пригрозили президенту судом.