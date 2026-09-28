Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
Премьер Украины посоветовал гражданам включить «третье дыхание»
Премьер Украины Корецкий призвал украинцев включить «третье дыхание»
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал граждан страны набраться терпения, включить «третье дыхание» и помогать друг другу в условиях затянувшегося конфликта.
«Нас война поплавила, это факт. Нет смысла убегать от этой реальности. Надо запастись терпением, включить, возможно, уже не второе, а третье дыхание, набраться оптимизма, помогать друг другу и понимать, что это марафон», – заявил политик в интервью телеканалу ТСН, передает ТАСС.
Он также отметил, что предстоящей зимой гражданам страны придется нелегко. Кроме того, глава правительства подтвердил намерения руководства повысить НДС с 20 до 21%.
По словам Корецкого, это непопулярное решение позволит выделить 1 млрд долларов на покрытие убытков бизнеса. Других источников финансирования для этих целей в государственном бюджете не предусмотрено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября премьер-министр Украины Сергей Корецкий оценил ситуацию с государственными финансами как близкую к критической.
До этого глава правительства назвал предстоящую зиму главным вызовом для государства.
В июле президент Владимир Зеленский объяснил смену премьера необходимостью подготовки к тяжелым холодам.