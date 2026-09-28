Премьер Украины посоветовал гражданам включить «третье дыхание»

Премьер Украины Корецкий призвал украинцев включить «третье дыхание»

Tекст: Ольга Иванова

«Нас война поплавила, это факт. Нет смысла убегать от этой реальности. Надо запастись терпением, включить, возможно, уже не второе, а третье дыхание, набраться оптимизма, помогать друг другу и понимать, что это марафон», – заявил политик в интервью телеканалу ТСН, передает ТАСС.

Он также отметил, что предстоящей зимой гражданам страны придется нелегко. Кроме того, глава правительства подтвердил намерения руководства повысить НДС с 20 до 21%.

По словам Корецкого, это непопулярное решение позволит выделить 1 млрд долларов на покрытие убытков бизнеса. Других источников финансирования для этих целей в государственном бюджете не предусмотрено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября премьер-министр Украины Сергей Корецкий оценил ситуацию с государственными финансами как близкую к критической.

До этого глава правительства назвал предстоящую зиму главным вызовом для государства.

В июле президент Владимир Зеленский объяснил смену премьера необходимостью подготовки к тяжелым холодам.