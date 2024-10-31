ВСУ использовали снаряды с большим числом поражающих элементов при атаке Бердянска

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что ВСУ нанесли массированный удар по Бердянску в Запорожской области с использованием снарядов, содержащих большое количество поражающих элементов.

В результате атаки ранения получили три человека.

Власти региона призвали жителей воздержаться от поездок в Бердянск на автомобиле. Балицкий также заверил, что продолжается работа средств противовоздушной обороны и он находится на связи с оперативными службами, призывая население сохранять спокойствие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки ВСУ жилых кварталов Бердянска школы и детские сады временно приостановили свою деятельность. Ранее ВСУ нанесли удар по порту Бердянска с использованием дронов-камикадзе.