Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.0 комментариев
ВСУ использовали снаряды с большим числом поражающих элементов при атаке Бердянска
Три человека пострадали после атаки ВСУ на Бердянск Запорожской области, где использовались снаряды с большим числом поражающих элементов, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
В своем Telegram-канале он указал, что ВСУ нанесли массированный удар по Бердянску в Запорожской области с использованием снарядов, содержащих большое количество поражающих элементов.
В результате атаки ранения получили три человека.
Власти региона призвали жителей воздержаться от поездок в Бердянск на автомобиле. Балицкий также заверил, что продолжается работа средств противовоздушной обороны и он находится на связи с оперативными службами, призывая население сохранять спокойствие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки ВСУ жилых кварталов Бердянска школы и детские сады временно приостановили свою деятельность. Ранее ВСУ нанесли удар по порту Бердянска с использованием дронов-камикадзе.