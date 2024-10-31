Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.0 комментариев
После атаки дронов ВСУ в Бердянске закрыли школы и детсады
После атаки ВСУ на жилые районы Бердянска в городе закрыли школы и детсады
В Бердянске школы и детские сады приостановили работу после атаки дронов ВСУ на жилые кварталы, сообщили в администрации города.
Школы, детские сады и другие социальные учреждения в Бердянске закрыты после непрекращающихся попыток ВСУ атаковать город, следует из сообщения в Telegram-канале администрации Бердянска.
Власти Бердянска призвали жителей оставаться дома, избегать автомобильных поездок и держаться подальше от окон.
Ранее вооруженные силы Украины нанесли удар по порту Бердянска в Запорожской области с использованием дронов-камикадзе.