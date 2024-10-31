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    ВСУ не смогли адаптироваться к каскадному наступлению России
    В ФРГ назвали причину неудач Зеленского на переговорах с США
    В Госдуме назвали недостатки ограничений на продажу алкоголя
    Шоумен рассказал о предстоящей Хэллоуин-вечеринке в замке Пугачевой
    США заявили о праве Украины применять западное оружие против военных из КНДР
    В Британии заявили о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр
    Путин назвал недостаточной помощь получившим инвалидность бойцам СВО
    Еврокомиссия высказала свои претензии к телевидению Украины
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дать человеку выпить яду – это не акт сострадания

    Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Финансовая система БРИКС ударит по доллару США

    Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.

    4 комментария
    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

    22 комментария
    31 октября 2024, 08:12 • Новости дня

    ВСУ атаковали дронами-камикадзе порт Бердянска

    ВСУ атаковали порт Бердянска в Запорожской области с помощью дронов-камикадзе

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ, предположительно, атаковали порт в Бердянске в Запорожской области, используя беспилотники-камикадзе, что привело к активизации систем ПВО и оперативных служб на месте, сообщает администрация муниципалитета.

    В Telegram-канале администрации указано, что ВСУ, по предварительным данным, атаковали порт Бердянска с использованием дронов-камикадзе.

    Атака произошла утром и была квалифицирована как террористическая. Сработала ПВО. Все дежурные и оперативные службы находились на месте происшествия и приступили к работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вооруженные силы России заняли новые позиции в Каменском на левом берегу Днепра, а также уничтожили немецкую систему ПВО IRIS-T в Запорожской области.

    30 октября 2024, 12:59 • Новости дня
    Стало известно об отступлении ВСУ из Курахово

    ВСУ оставили стрелковое вооружение и раненых на улицах Курахово

    Стало известно об отступлении ВСУ из Курахово
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ отступили с восточной части Запорожского проспекта в Курахово, оставляя стрелковое вооружение и раненых сослуживцев, что свидетельствует о сложном положении гарнизона противника.

    Подразделения Вооруженных сил Украины покинули свои позиции на восточной части Запорожского проспекта в Курахове ДНР, передает ТАСС. Источник в силовых структурах сообщил, что Кураховский гарнизон противника оказался в невыгодном положении, что вынудило часть украинских сил отступить.

    Силовики отметили, что при отступлении украинские военные оставляют на позициях стрелковое вооружение, а также раненых сослуживцев. Это может свидетельствовать о спешке и отсутствии времени на эвакуацию всех сил и средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские танкисты на мотоциклах угнали мешавший атаке на Курахово танк ВСУ; российские войска уничтожили склад ВСУ в Курахово; ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово.

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    30 октября 2024, 14:40 • Новости дня
    МИД обвинил Британию в использовании черноморского коридора для поставок вооружений Киеву
    МИД обвинил Британию в использовании черноморского коридора для поставок вооружений Киеву
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова обвинила Британию в использовании черноморского коридора для поставок вооружений Киеву, отвергнув обвинения Лондона в неизбирательных ударах России по украинской портовой инфраструктуре.

    По ее словам, утверждения Лондона о неизбирательных ударах России по украинским портам безосновательны и служат лишь прикрытием для поставок оружия Украине, передает ТАСС.

    Дипломат напомнила, что Минобороны публиковало видеодоказательства присутствия военных грузов в порту Южный Одесской области. По словам Захаровой, отрицание этого факта Лондоном свидетельствует о его истинных намерениях – не в обеспечении поставок зерна, а в снабжении Киева летальными вооружениями.

    Представитель МИД также отметила, что Британия не стремится к урегулированию конфликта, а наоборот, способствует его затягиванию. Это, по ее мнению, лишь увеличивает страдания украинского народа.

    Кроме того, Захарова прокомментировала обвинения со стороны США о якобы существующей военно-биологической программе России.

    Она заявила, что это часть американской пропагандистской кампании, направленной на дискредитацию России. По словам дипломата, подобные обвинения основаны на домыслах и не имеют под собой никаких доказательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Британии обвинило Лондон в том, что он использует зерновой коридор для доставки вооружений на Украину под прикрытием гуманитарных целей.

    Напомним, российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер, поскольку эта морская гавань стала важной точкой поставки вооружений для ВСУ, где противник использует торговые и гражданские суда.

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    30 октября 2024, 19:45 • Видео
    Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

    Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

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    31 октября 2024, 00:33 • Новости дня
    Сеул оценил риск войны на Корейском полуострове при отправке сил КНДР в Россию

    Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен не увидел угрозы войны в случае отправки военных КНДР в Россию

    Сеул оценил риск войны на Корейском полуострове при отправке сил КНДР в Россию
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Если КНДР отправит военных в Россию, это приведет к росту угроз в сфере безопасности, но не к войне на Корейском полуострове, заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен.

    «Я не думаю, что отправка военных КНДР в Россию обязательно приведет к изменению рисков возникновения войны на Корейском полуострове», – приводит слова министра ТАСС.

    Тем не менее, сказал он, этот шаг может усилить угрозы в области безопасности. Ким Ен Хен также выразил озабоченность, что КНДР может попросить Россию предоставить передовые военные технологии в сферах тактического ядерного оружия, МБР и спутников.

    Он считает, что сотрудничество России и КНДР может привести к обновлению военной техники в арсенале Пхеньяна. «Я думаю, что такие изменения в технологическом уровне КНДР могут привести к росту угроз в сфере безопасности», – добавил он. Министр отметил, что укрепление союза с США и трехстороннего сотрудничества с Токио и Вашингтоном поможет Сеулу справиться с потенциальными угрозами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, южнокорейская оппозиция выступала с критикой инициатив правительства, связанных с отправкой специалистов на Украину для изучения действий Корейской народной армии, которая якобы направляет военных в Россию. Южнокорейская оппозиция указывая, что это может привести к военному конфликту с КНДР на самом полуострове.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию не соответствует действительности.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    30 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Таманская дивизия освободила Кругляковку в Харьковской области
    Таманская дивизия освободила Кругляковку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии в последние сутки освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Группировка войск «Запад» установила контроль над Кругляковкой, указало Минобороны в своем Telegram-канале. Отдельно отмечается, что министр обороны Андрей Белоусов поздравил с освобождением поселка военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии.

    «Военнослужащие 1-го танкового и 15-го мотострелкового полков доблестно борются с неонацистами на Донецкой земле в ходе специальной военной операции, взламывают оборону противника и отбрасывают его назад», – указал глава ведомства.

    Он подчеркнул, что бойцы проявляют стойкость и отвагу, повторяя подвиги ветеранов-фронтовиков, боровшихся за освобождение страны от фашистов в годы Великой Отечественной войны.

    Также группировка поразила живую силу и технику 14-й, 63-й, 92-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ у Петропавловки и Берестового. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 410 военнослужащих и значительное количество техники, включая БМП и РСЗО.

    Группировка «Север» поразила украинские формирования в Харьковской области и отразила две контратаки 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери украинских сил в зоне ее действия составили до 70 человек, несколько единиц техники, включая гаубицы Д-30.

    Южная группировка ударила по механизированным и штурмовым бригадам ВСУ. Украинская сторона потеряла до 520 человек, бронетехнику и артиллерийские установки. В зоне ответственности группировки «Центр» украинская армия потеряла до 515 человек.

    Во вторник Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). До этого накануне ВС России освободили три других населенных пункта на Украине.

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    30 октября 2024, 12:18 • Новости дня
    Политолог объяснил массовое дезертирство в рядах ВСУ

    Политолог Скачко: Массовое дезертирство – последняя стадия перед антивоенными выступлениями на Украине

    Политолог объяснил массовое дезертирство в рядах ВСУ
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Анастасия Куликова

    Восприятие украинскими военными бессмысленности боевых действий повышает у ВСУ желание выжить. В такой ситуации у них два варианта: либо сдаться в плен, либо дезертировать. При этом самовольное оставление части – одна из последних стадий перед возможными антивоенными выступлениями на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Верховной раде сообщили о более чем 100 тыс. случаев дезертирства в ВСУ.

    «В середине 2022 года численность украинской армии составляла чуть больше миллиона человек. Сейчас каждый десятый военный – дезертир. Такие цифры свидетельствуют об общем неблагополучии как в ВСУ, так и в обществе в целом», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Он пояснил: в стране постепенно исчезает даже бытовой патриотизм, на котором держалась авантюра с вторжением в Курскую область. «На этом фоне Украина автоматически становится нападающей стороной», – уточнил собеседник. Кроме того, тенденция роста случаев дезертирства объясняется и тем, что офис Владимира Зеленского не может вразумительно ответить, для чего воюет Украина и зачем должны погибать украинцы.

    По прогнозам Скачко, ситуация в рядах ВСУ будет лишь усугубляться. «По мере развития наступления российской армии и мощи ударов ВС России, число случаев самовольного оставления воинской части и неисполнения приказов будет лишь расти. Ведь восприятие бессмысленности боевых действий повышает желание выжить. В такой ситуации у украинца два варианта: либо сдаться в плен, либо дезертировать», – считает он. Вместе с тем, самовольное оставление части – одна из последних стадий перед возможными антивоенными выступлениями на Украине, заключил Скачко.

    Ранее на Украине заявили о значительном росте случаев дезертирства в рядах ВСУ и неисполнения приказов. Глава Верховного суда страны Станислав Кравченко назвал ситуацию угрожающей. «Мы еще не анализировали, цифры конкретные назвать не могу, но значительная тенденция на увеличение самовольного оставления воинской части есть», – сказал он.

    По словам депутаты Верховной рады Украины Анны Скороход, число случаев дезертирства в ВСУ превысило 100 тыс. Она отказалась называть точные цифры. Скороход также подчеркнула, что не может ответить на вопросы граждан, которые недовольны сложившейся ситуацией в украинской армии.

    По ее словам, украинцы спрашивают, почему «бывшие рабочие» теперь вынуждены сидеть в окопах, а «военные, большие офицеры – все в тылу». «Почему у нас сражается от 10%, а в лучшем случае до 15% от общего количества армии? Почему?» – возмутилась она.

    В середине октября украинские СМИ отмечали, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тыс. уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тыс. – по дезертирству с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.

    Накануне Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

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    30 октября 2024, 13:30 • Новости дня
    В Совфеде опровергли данные об обсуждении «энергетического перемирия» с Украиной

    Сенатор Джабаров: «Энергетическое перемирие» сыграло бы на руку только Украине

    В Совфеде опровергли данные об обсуждении «энергетического перемирия» с Украиной
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев пытается любой ценой добиться прекращения ударов по украинским энергообъектам. Такая активизация связана с приближением зимы. Вместе с тем после паузы Украина продолжит свои атаки на российские регионы, сказали газете ВЗГЛЯД сенаторы Владимир Джабаров и Андрей Климов. Ранее Financial Times заявила о якобы «начальной стадии» переговоров России и Украины о прекращении ударов по энергообъектам.

    «Какие переговоры могут сейчас вестись с киевскими властями, которые продолжают отдавать приказы убивать наших детей, бомбить жилые районы Донбасса и Новороссии, атаковать беспилотниками другие российские территории?» – возмутился Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Он подчеркнул: «энергетическое перемирие» сыграло бы на руку только Украине. «Киев с помощью своих посредников и обожателей на Западе пытается любой ценой добиться прекращения ударов по украинским энергообъектам. Офису Владимира Зеленского это необходимо для того, чтобы, во-первых, отдышаться, а во-вторых, заняться пополнением запасов вооружений. То есть фактически украинской стороне нужна пауза для последующих атак», – рассуждает парламентарий.

    Несколько иной точки зрения придерживается сенатор Андрей Климов. По его мнению, появление очередных сообщений в западной прессе о переговорах Москвы и Киева о прекращении ударов по энергообъектам связано с приближением зимы.

    «На Украине практически полностью разрушена система энергоснабжения, которая питала военно-промышленный комплекс. Поэтому киевские власти должны либо «отключить» армию, либо оставить без света и тепла население. Крайне высока вероятность, что они предпочтут второе», – уточнил собеседник. Пока же офис Зеленского разными методами пытается убедить Москву прекратить удары по украинским системам двойного назначения. 

    Парламентарий отметил, что ВС России ведут достаточно активное наступление, у Москвы есть серьезное достижение на дипломатическом фронте, и российская экономика стабильна. «Но нашим недругам очень хочется втянуть нас в какую-нибудь очередную историю, которая отвечала бы их интересам, но никак не нашим. Нам надо идти вперед и решать те задачи, которые были поставлены в рамках спецоперации», – заключил Климов.

    Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Россия и Украина проводят консультации по поводу прекращения взаимных ударов по объектам энергоинфраструктуры. Посредником в диалоге якобы выступает Катар.

    По словам высокопоставленного украинского чиновника, который участвует в консультациях, в последние недели Москва и Киев уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в рамках договоренности, достигнутой их разведывательными службами. Вместе с тем пока ВСУ планируют продолжать наносить удары по целям в России, включая нефтеперерабатывающие заводы.

    Для Украины перед началом зимы потенциальная сделка по энергообъектам представляет особую важность, говорится в статье. Собеседники FT предположили, что Москва вряд ли согласится на такую сделку, пока в приграничье Курской области находятся украинские военные.

    По информации Washington Post, Россия и Украина в августе планировали направить делегации в Катар для переговоров о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от этой встречи. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда категорически отвергла информацию о каких-либо переговорах.

    Нынешние сообщения FT в Кремле также назвали «вбросом». «Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют, такие публикации допускают», – цитирует пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова РИА «Новости».

    Ранее Зеленский в интервью Financial Times назвал отказ от ударов по энергетической инфраструктуре возможным первым шагом к перемирию с Россией. Военкор Александр Коц счел враньем заявление Зеленского.

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    30 октября 2024, 18:19 • Новости дня
    Вучич рассказал о своем разговоре с Путиным по ситуации на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сербский лидер Александр Вучич рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого российский лидер, по его словам, не проявил интереса к идее прекращения огня в украинском конфликте.

    Во время первого за более чем два года телефонного разговора президенты России и Сербии обсудили ситуацию на Украине, сообщил Bloomberg, передает РБК.

    Вучич в интервью изданию рассказал, что задал Путину вопрос о ситуации на Украине и предложил идею прекращения огня. Однако, по словам сербского президента, российский лидер не выразил энтузиазма по этому поводу. Вместо этого Путин подтвердил намерение довести до конца все цели специальной военной операции.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о проведении телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля подтвердила факт этого разговора.

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    31 октября 2024, 03:30 • Новости дня
    Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России
    Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России
    @ Cheng Dayu/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже если бы слухи о северокорейских войсках в России были правдой, разве не имели бы права союзники России оказывать помощь Москве, как Запад помогает киевскому режиму, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

    Страны Запада созывом заседания Совбеза ООН по якобы присутствию войск КНДР в России хотят «задним числом» найти оправдание для решения отправить войска НАТО на Украину, заявил Небензя. Небензя отметил, что скрыть присутствие «натовских солдат и специалистов» уже невозможно – их «десятками и сотнями» ликвидируют, берут в плен, они «фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ», передает РИА «Новости».

    Небензя указал, что «истерика» Запада в связи с темой КНДР «удивительным образом совпала» с разрешением иностранным гражданам и лицам без гражданства занимать командные должности в вооруженных силах Украины.

    «Хочу задать один очень простой вопрос: даже если представить себе, что все то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему Соединенные Штаты и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого право не имеют?» – заявил Небензя.

    Он сравнил заявления о войсках КНДР в России с фейками о Буче и Мариупольском драмтеатре. Небензя подчеркнул, что во всех этих случаях противники России без «каких-либо мало-мальски убедительных доказательств» пытаются «отвлечь внимание» от вопросов, которые действительно важны для международной безопасности.

    Военное сотрудничество России с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, сказал Небензя. Он выразил надежду, что Южная Корея не попадется на уловки Запада, который пытается склонить ее к поставкам оружия Киеву.

    Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае присутствия северокорейских войск в зоне специальной военной операции России на Украине, другие страны тоже могут отправить военных на Украину.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким заявил, что заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, являются «грязными маневрами».

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    30 октября 2024, 23:55 • Новости дня
    Украинские власти решили смягчить заявление о блокировке Покровска

    Tекст: Антон Антонов

    В Красноармейске (украинское название – Покровск) для укрепления обороноспособности ВСУ заблокируют отдельные районы, а не весь город, сообщил глава украинской городской военной администрации Сергей Добряк.

    Добряк уточнил, что в Покровске ведется строительство фортификационных сооружений. «Мы уже заходим в город, и определенные участки города будут блокироваться, поэтому просим выезжать с этих участков, а не въезд-выезд из города», – приводит его слова ТАСС.

    По его словам, на данный момент в Покровске уже построено несколько «эшелонов» фортификаций, которые частично перекроют улицы и микрорайоны. Добряк также отметил, что критическая инфраструктура города сильно пострадала и разрушена на 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прежде Добряк заявлял, что украинские власти объявили о полном закрытии Красноармейска на въезд и выезд в целях обороны, призывая жителей активнее эвакуироваться, поскольку город будет полностью заблокирован.

    Министерство обороны России сообщило об освобождении города Селидово в ДНР. В силовых структурах России отмечали, что украинские войска потеряли в Селидове гарнизон, предназначенный для обороны Красноармейска.

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    31 октября 2024, 02:28 • Новости дня
    США не исключили отправки другими странами военных на Украину

    Глава Пентагона Остин не исключил отправки другими странами военных на Украину в случае появления войск КНДР в зоне СВО

    США не исключили отправки другими странами военных на Украину
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае присутствия северокорейских войск в зоне специальной военной операции России на Украине, другие страны тоже могут отправить военных на Украину, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остина спросили, могут ли другие страны отправить своих военных на поддержку Украины в ответ на действия Северной Кореи. «Да, это может вдохновить других на совершение действий, различных действий», – приводит ответ главы Пентагона РИА «Новости».

    Остин подчеркнул, что не желает спекулировать на тему конкретных действий, которых можно ожидать в будущем. Он признал, что США не в состоянии препятствовать присутствию северокорейских военных в зоне СВО, несмотря на усилия Запада по предотвращению этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Остин также заявил, что вооруженные силы Украины могут использовать западное оружие против военных из КНДР, если те будут участвовать в боях вместе с российскими войсками.

    Представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о якобы отправке северокорейских военных в Россию. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким охарактеризовал заявления США о присутствии Корейской народной армии в России как «грязные маневры».

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    30 октября 2024, 22:20 • Новости дня
    «План победы» Зеленского вызвал обеспокоенность в НАТО

    Представитель Госдепа Миллер сообщил об обеспокоенности в НАТО из-за «плана победы» Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    «План победы» украинского лидера Владимира Зеленского вызывает обеспокоенность среди стран НАТО, заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

    «Не думаю, что это обстоятельство усложняет ситуацию, но определенно вызывает беспокойство у ряда наших союзников по НАТО. Мы слышали это напрямую в наших разговорах с союзниками», – приводит слова Миллера РИА «Новости».

    Миллер также прокомментировал высказывания Зеленского о том, что США предоставили Украине лишь 10% из выделенного пакета помощи. Он отметил, что не станет «говорить об этих процентах», и предложил обратиться в Пентагон, передает ТАСС.

    По его словам, важно обратить внимание на стратегию предоставления помощи, которая позволяет США оказывать поддержку Украине в течение долгого времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, New York Times сообщила, что Зеленский в рамках своего «плана победы» предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк».

    Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США эти ракеты, выразив возмущение из-за утечки информации. Также он подчеркнул, что запрос обсуждался в рамках «плана победы» и касался пакета дальнобойных вооружений, однако Запад изначально отказался предоставить такие вооружения из-за возможной эскалации конфликта.

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    30 октября 2024, 11:57 • Новости дня
    Минобороны опубликовало кадры освобождения Селидово
    Минобороны опубликовало кадры освобождения Селидово
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны продемонстрировало кадры, на которых бойцы группировки «Центр», поддерживаемые бронегруппой и ударами дронов, успешно занимают стратегически важные позиции на окраине Селидово в ДНР.

    В Telegram-канале ведомства опубликованы видеоматериалы, демонстрирующие активные действия военнослужащих группировки войск «Центр».

    В рамках операции бойцы 15-й и 30-й мотострелковых бригад, действуя в своих зонах ответственности, при поддержке бронегруппы быстро проникли в лесополосы, уничтожая укрепленные позиции противника.

    Ударные дроны также активно использовались для нанесения поражений живой силе и технике противника, что способствовало продвижению штурмовиков.

    Министерство обороны России сообщило об освобождении города Селидово в Донецкой народной республике. В освобожденном городе Селидово в ДНР российские бойцы сняли украинский флаг со здания горсовета. Украинская армия пыталась прорваться из Селидово, но при этом потеряла большое число бойцов.

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    30 октября 2024, 10:59 • Новости дня
    Байден заявил о поддержке ударов ВСУ по военным КНДР на территории Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден заявил о поддержке ударов ВСУ по военным КНДР, если они появятся на территории Украины.

    Как следует из расшифровки разговора Байдена с журналистами, опубликованной на сайте Белого дома, американский президент ответил утвердительно на вопрос, стоит ли украинским силам наносить ответный удар, если северокорейские военные окажутся на Украине, передает РИА «Новости».

    «Если они зайдут на территорию Украины, да», – сказал он.

    Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что США не намерены ограничивать использование украинскими военными американского вооружения в случае конфликта с северокорейскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию не соответствует действительности.

    Ранее первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС напомнил, что соответствующая статья договора о стратегическом партнерстве с КНДР еще не имплементирована.

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    30 октября 2024, 20:23 • Новости дня
    Украинские власти призвали ускорить эвакуацию жителей Красноармейска

    Украинские власти объявили о полном закрытии Красноармейска для въезда и выезда

    Tекст: Ольга Иванова

    В целях организации обороны украинские власти решили закрыть город Красноармейск (украинское название – Покровск), жителей призвали к эвакуации.

    Как передает ТАСС, украинские власти объявили о полном закрытии Красноармейска на въезд и выезд в целях обороны. Глава городской военной администрации Сергей Добряк отметил, что жителей призывают активнее эвакуироваться, поскольку город будет полностью заблокирован. Жители уже отмечают перекрытие окрестностей населенного пункта.

    Добряк подчеркнул, что в городе продолжается строительство фортификационных сооружений, вместе с тем критическая инфраструктура разрушена на 70%. Красноармейск является важным узлом материально-технического снабжения украинских сил в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщало об освобождении города Селидово в Донецкой народной республике, где российские бойцы сняли украинский флаг со здания горсовета. Также сообщалось, что украинская армия понесла значительные потери в Селидове и окрестностях, потеряв часть гарнизона, который должен был оборонять Красноармейск.

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    30 октября 2024, 09:41 • Новости дня
    Пленный рассказал о тренировках ВСУ в Британии

    Пленный ВСУ Лукьянов рассказал о тренировках в Британии, проводимых восемью странами НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военный ВСУ Александр Лукьянов сообщил, что восемь стран НАТО тренировали украинских военнослужащих в Британии, включая румынов, финнов и британцев.

    Инструкторы из восьми стран НАТО, включая Финляндию, Румынию и Британию, проводят тренировки украинских военных, сообщает ТАСС. Об этом рассказал Александр Лукьянов, пленный военнослужащий 113-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Он отметил, что обучение проходило на полигонах в Британии.

    Лукьянов уточнил, что его и других военнослужащих отправили в Британию для обучения из украинского учебного центра. Помимо инструкторов из НАТО, в обучении участвовали и украинские специалисты, приехавшие вместе с группой. По словам Лукьянова, участие в обучении принимали представители примерно восьми стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обучение новобранцев ВСУ решили поручить британским инструкторам, в то время как венгерская сторона не дает Европейскому союзу отправить инструкторов и советников для подготовки украинских военных.

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