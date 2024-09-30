Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь – через сопротивление врага и инерцию собственного несовершенства – современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.0 комментариев
ВС России уничтожили немецкую систему ПВО IRIS-T в Запорожье
Рогов: Система ПВО IRIS-T уничтожена ударом фронтовой авиации РФ в Запорожье
Российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в украинском городе Запорожье, используя фронтовую авиацию, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По словам Рогова, удар по системе ПВО был нанесен фронтовой авиацией. Он уточнил, что система была уничтожена восточнее запорожского аэропорта, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии собирается выделить средства на приобретение шести комплексов противовоздушной обороны IRIS-T SLM для их передачи Украине. Кроме того, Берлин передал Киеву еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T SLS и другие виды вооружения. При этом в Сумской области была уничтожена немецкая пусковая установка ЗРК IRIS-T вместе с личным составом украинских военных.