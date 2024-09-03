С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.8 комментариев
Германия решила купить шесть комплексов ПВО IRIS-T для Украины
Правительство Германии собирается выделить средства на приобретение шести комплексов противовоздушной обороны IRIS-T SLM для их последующей передачи Украине, а также поставить шесть единиц вооружения такого же типа Бундесверу, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
Как говорится в сообщении, Германия хочет бесплатно поставить Украине шесть зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM и еще столько же приобрести для собственных ВВС, передает ТАСС.
Напомним, 19 августа Берлин передал Киеву еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T SLS (всего три), артиллерийские снаряды, беспилотники и другое, следует из обновленного списка военной помощи Украине.