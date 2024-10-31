Инфраструктура порта Бердянска повреждена в результате атаки ВСУ

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что всего по Бердянску было зафиксировано десять атак. Семь из них пришлись на городской порт, нанеся значительный ущерб его инфраструктуре.

Остальные три удара были нацелены на жилой сектор города, что привело к разрушению частного домовладения и цветочного магазина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли удар по порту Бердянска с использованием дронов-камикадзе, они использовали снаряды с увеличенным числом поражающих элементов при обстреле Бердянска, что привело к значительному увеличению числа повреждений и жертв. После атаки ВСУ жилых кварталов Бердянска школы и детские сады временно приостановили свою деятельность.



