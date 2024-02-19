Политик Филиппо: фон дер Ляйен хочет втянуть Европу в масштабную войну с Россией

Tекст: Ольга Никитина

Французский политик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) резко раскритиковал выступление фон дер Ляйен, которая потребовала от стран решить: либо они с Россией, либо с демократиями, передает РИА «Новости».

Такие же «карикатурные» фразы о борьбе «добра и зла», по словам Филиппо, использовали американские политики, чтобы оправдать войны на Ближнем Востоке, которые сами развязали, а также с целью подавления настоящих демократических свобод.

Урсулу, которая мнит себя «главнокомандующей» Евросоюза, следует отстранить от власти, а ЕС – как можно скорее разрушить, заключил политик.

СМИ сообщали ранее, что участники Мюнхенской конференции, включая фон дер Ляйен, присутствовали на антироссийской алковечеринке.