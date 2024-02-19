У нас 600 тыс. человек на фронте. И еще миллионы граждан помогают фронту. У всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Улицкая, Акунин или «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.6 комментариев
Во Франции резко раскритиковали фон дер Ляйен за «выходку» в Мюнхене
Политик Филиппо: фон дер Ляйен хочет втянуть Европу в масштабную войну с Россией
«Выходка» главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности является попыткой втягивания Европы в глобальную войну, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Французский политик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) резко раскритиковал выступление фон дер Ляйен, которая потребовала от стран решить: либо они с Россией, либо с демократиями, передает РИА «Новости».
Такие же «карикатурные» фразы о борьбе «добра и зла», по словам Филиппо, использовали американские политики, чтобы оправдать войны на Ближнем Востоке, которые сами развязали, а также с целью подавления настоящих демократических свобод.
Урсулу, которая мнит себя «главнокомандующей» Евросоюза, следует отстранить от власти, а ЕС – как можно скорее разрушить, заключил политик.
СМИ сообщали ранее, что участники Мюнхенской конференции, включая фон дер Ляйен, присутствовали на антироссийской алковечеринке.