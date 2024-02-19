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    Стало известно о роли Британии в крушении Ил-76 с пленными украинцами
    Столтенберг и фон дер Ляйен пришли на вечеринку «выпить против Путина»
    Чиновники в Германии случайно рассекретили данные о подлодках НАТО
    Премьер Эстонии признала законными требования России по замороженным активам
    Боррель: Ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца
    ВСУ стянули под Авдеевку системы ПВО
    В Сенате США предложили выгонять страны из НАТО
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем разница между российской и западной «культурами отмены»

    У нас 600 тыс. человек на фронте. И еще миллионы граждан помогают фронту. У всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Улицкая, Акунин или «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.

    6 комментариев
    Александр Чаусов Александр Чаусов Вселенский патриархат ведет к расколу православия

    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    44 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    3 комментария
    19 февраля 2024, 08:54 • Новости дня

    Во Франции резко раскритиковали фон дер Ляйен за «выходку» в Мюнхене

    Политик Филиппо: фон дер Ляйен хочет втянуть Европу в масштабную войну с Россией

    Tекст: Ольга Никитина

    «Выходка» главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности является попыткой втягивания Европы в глобальную войну, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Французский политик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) резко раскритиковал выступление фон дер Ляйен, которая потребовала от стран решить: либо они с Россией, либо с демократиями, передает РИА «Новости».

    Такие же «карикатурные» фразы о борьбе «добра и зла», по словам Филиппо, использовали американские политики, чтобы оправдать войны на Ближнем Востоке, которые сами развязали, а также с целью подавления настоящих демократических свобод.

    Урсулу, которая мнит себя «главнокомандующей» Евросоюза, следует отстранить от власти, а ЕС – как можно скорее разрушить, заключил политик.

    СМИ сообщали ранее, что участники Мюнхенской конференции, включая фон дер Ляйен, присутствовали на антироссийской алковечеринке.

    18 февраля 2024, 16:10 • Новости дня
    Боррель: Ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца
    Боррель: Ситуация на поле боя на Украине будет решена в три месяца
    @ Tobias Hase/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на поле боя на Украине будет решена в течение трех месяцев, необходимо нарастить помощь Киеву, заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Боррель заявил, что Запад и ЕС не могут больше говорить, «давайте подождем европейских выборов», или «мы хотим знать больше подробностей». По его словам, необходимо стать быстрее, решительнее в военной ситуации. Он также отметил, что ситуация на Украине решится в течение трех месяцев, передает ТАСС.

    Ранее глава американского государства Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевки, заявил, что если  Конгресс США не поддержит дополнительное финансирование помощи Украине, украинские войска могут оставить и другие города.

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    16 февраля 2024, 16:18 • Новости дня
    Шольц высказал мнение про переговоры о капитуляции Украины

    Шольц заявил о бессмысленности переговоров по Украине, если речь идет о ее капитуляции

    Шольц высказал мнение про переговоры о капитуляции Украины
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры по заключению мира на Украине не имеют смысла, если речь идет о ее капитуляции, заявил канцлер Германии Олаф Шольц газете Sueddeutsche Zeitung.

    Он отметил, что дипломатические усилия по урегулированию конфликта давно предпринимаются. Переговоры, по словам канцлера, проходили «с участием представителей всего мира» в Давосе, Джидде, Копенгагене и на Мальте. Шольц добавил, что сами по себе призывы к переговорам проблем не решают, передает ТАСС.

    «Если переговоры означают, что Украина просто должна капитулировать, они не имеют смысла», – заявил канцлер. Также Шольц заявил, что Россия может «в любое время завершить» конфликт, если отведет войска.

    При этом политик признал, что без помощи со стороны США Украине придется очень тяжело. Сейчас для Украины много делают Дания, Нидерланды и Польша. «Однако в целом Европа делает слишком мало», – считает Шольц. Он призвал другие страны ЕС увеличить помощь Украине.

    Ранее Шольц заявил, что Украина вскоре может столкнуться с серьезным недостатком оружия и боеприпасов.

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    18 февраля 2024, 03:43 • Новости дня
    Столтенберг и фон дер Ляйен в Мюнхене пришли на вечеринку «против Путина»

    Bild сообщила об алковечеринке под девизом «Выпьем против Путина!» с участием Столтенберга и фон дер Ляйен в Мюнхене

    Столтенберг и фон дер Ляйен в Мюнхене пришли на вечеринку «против Путина»
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Участники Мюнхенской конференции по безопасности присутствовали на вечеринке с неофициальным девизом «Prost gegen Putin!» («Выпьем против Путина!»), сообщают СМИ.

    Вечеринку назвали «Ночь свободы». «Выпить против Путина» пришли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Чехии Петр Павел, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир. Кроме того, на вечеринке были бывшие чиновники из США и действующие представители властей Германии, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген перед конференцией сообщил, что российской делегации на форуме не будет. Более того, Хойсген заявил, что в Мюнхене не приняли бы Владимира Путина, добавив, что он был бы «арестован».

    Еще в 2022 году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Мюнхенская конференция по безопасности скатилась до уровня антироссийского балагана.

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    17 февраля 2024, 11:44 • Новости дня
    Шольц заявил о дорогостоящих последствиях победы России на Украине
    Шольц заявил о дорогостоящих последствиях победы России на Украине
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Если победу в конфликте на Украине одержит президент России Владимир Путин, ЕС столкнется с серьезными проблемами, считает канцлер Германии Олаф Шольц, об этом он написал в соцсети X.

    Он написал, что в случае успеха России, последствия для ЕС будут «гораздо более дорогостоящими», чем текущая помощь Киеву, передает РИА «Новости».

    В комментариях под постом пользователи отметили, что для населения ЕС последствия от действий западных политиков уже стали слишком обременительными.

    Кроме того, Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнул, что Запад не хочет конфликта между Россией и НАТО, поэтому альянс не будет отправлять своих военных на Украину, передает ТАСС.

    Он также добавил, что Европа должна больше инвестировать в свою безопасность вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США.

    Ранее сообщалось, что за неделю Германия поставила ВСУ 18 бронетранспортеров, артиллерийские снаряды, бронемашины, а также несколько десятков разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Помимо броневиков, ВСУ получили около 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, три бронемашины для разминирования Wisent 1, инженерный танка Dachs, девять минных тралов, 58 разведывательных БПЛА, четыре патрульные машины, 500 светодиодных фонарей и телекоммуникационное оборудование.

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    17 февраля 2024, 09:39 • Новости дня
    Макрон назвал «агрессивным» поведение России в отношении Европы
    Макрон назвал «агрессивным» поведение России в отношении Европы
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поведение России по отношению к Европе «агрессивное», он утверждает, что в разных региона мира участились кибератаки.

    Так, по словам Макрона, за последнее время резко участились, систематизировались и усилились операции по дезинформации и манипулированию информацией, а также кибератаки. «Это изменение позиции четко показывает желание агрессии [Москвы] в отношении нас», – цитирует Макрона ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что в Нидерландах в начале июня часть портов подверглась атакам в киберпространстве, за этим якобы стоят «пророссийские» хакеры.

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    19 февраля 2024, 02:37 • Новости дня
    Чиновники в Германии случайно рассекретили данные о подлодках НАТО

    Немецкие чиновники при публикации документов по «Северному потоку – 2» случайно рассекретили данные о подлодках НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    В документах о строительстве газопровода «Северный поток – 2», которые чиновники из Горного ведомства Штральзунда опубликовали в 2018 году, содержались секретные данные о подлодках НАТО, сообщают СМИ.

    Речь идет об информации о районах действий и вооружении подводных лодок НАТО. Министерство обороны Германии заявило о нарушении закона, указав, что предоставленная информация позволяет дать оценку военным возможностам НАТО. Федеральная прокуратура страны расследует инцидент. Виновным грозит до пяти лет тюрьмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Напомним, власти Германии заявили, что позиция федерального правительства по вопросу о возможности сертификации «Северного потока – 2» не изменилась – сертификация не рассматривается.

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    18 февраля 2024, 21:04 • Новости дня
    Премьер Эстонии признала законными требования России по замороженным активам

    Премьер Эстонии Каллас признала законными требования России по замороженным активам

    Tекст: Вера Басилая

    Россия имеет законные требования по отношению к своим замороженным на Западе активам, а поэтому для их передачи Украине необходимо найти решение этой проблемы заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью германской газете Die Welt.

    Каллас заявила, что у России есть легитимные требования по отношению к замороженным активам на Западе, также как и Украины есть претензии к Москве, передает ТАСС.

    По ее словам, важно найти такое решение, чтобы налогоплательщики в Европе «не платили за ущерб, который нанесла Россия», в то же время «Россия нести ответственность за свои действия и заплатить».

    Каллас призвала найти нетрадиционные решения при вводе новых санкций против России. По ее словам, Москва боится использования замороженных активов. Политик считает, что Запад должен сосредоточиться сейчас на том, чтобы полностью соблюдались уже действующие санкции.

    Ранее стало известно, что США передали Эстонии порядка 500 тыс. долларов из «конфискованных российских фондов» для оказания помощи Украине, что стало первым подобным случаем.  Конфискованные средства передаются в Эстонию, так как обстоятельства этого дела не позволяют напрямую передать их Украине. Эстония использует эти средства для проекта по оценке ущерба и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии.

    Со своей стороны, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявляла, что прибыль от замороженных российских активов планируется вложить в производство оружия для Украины. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

    В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы, а принимающие подобные решения стороны прекрасно понимают, какие последуют неизбежные последствия.

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    16 февраля 2024, 19:56 • Новости дня
    Украина попросила у Франции истребители Mirage 2000

    Глава ГУР Украины Буданов попросил Париж поставить ВСУ истребители Mirage 2000

    Украина попросила у Франции истребители Mirage 2000
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина надеется, что Франция поставит ей истребители Mirage 2000 («Мираж-2000»), заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

    Буданов в интервью французской газете Liberation сказал, что киевский режим нуждается в помощи. Украинские летчики, считает он, «легко смогут освоить эту технику», передает ТАСС.

    Также он затронул вопрос нехватки снарядов у Украины.

    Напомним, Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине. Это даже стало причиной политического скандала между Парижем и Берлином.

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    17 февраля 2024, 14:44 • Новости дня
    ЕК захотела направить доходы от активов России на производство оружия для Украины

    ЕК захотела направить доходы от замороженных активов России на производство оружия для Украины

    ЕК захотела направить доходы от активов России на производство оружия для Украины
    @ IMAGO/Presidential Office of Ukraine

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыль от замороженных российских активов планируется вложить в производство оружия для Украины.

    В ходе Мюнхенской конференции по безопасности Ляйен спросили о возможном использовании доходов от активов России, на что она заявила, что ЕК намерена использовать эти средства для поддержки Украины, финансировать производство оружия и восстановление страны, передает ТАСС.

    Глава ЕК также сообщила о планах включить Украину в Стратегию военной промышленности Евросоюза, которая будет представлена в марте.

    «Они (украинцы) берут наши устаревшие вооружения и улучшают их, в том числе с использованием искусственного интеллекта, чтобы они стали более точными и более эффективными, очень впечатляет наблюдение за их производством беспилотников, поэтому мы намерены интегрировать Украину в нашу Стратегию военной промышленности», – сказала она.

    Ранее Фон дер Ляйен назвала снабжение Киева оружием краткосрочной целью развития ВПК ЕС.

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    16 февраля 2024, 18:07 • Новости дня
    Германия исключила отправку своих военных на Украину по соглашению о безопасности
    Германия исключила отправку своих военных на Украину по соглашению о безопасности
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Германия будет оказывать долгосрочную военную помощь вооруженным силам Украины для восстановления территориальной целостности страны, но отправлять своих военных не будет, следует из соглашения об обязательствах в области безопасности между Киевом и Берлином.

    Как следует из документа на сайте правительства Германии, двустороннее соглашение о «гарантиях безопасности» между Берлином и Киевом не предполагает отправку военных ФРГ на Украину, передает ТАСС.

    Отмечается, что Германия будет обучать ВСУ с целью не допустить будущих нападений, но военная поддержка ФРГ будет использоваться только в соответствии с Уставом ООН и при строгом соблюдении международных норм. Кроме того, Берлин и Киев оговаривают необходимость недопущения «незаконной утечки» предоставленной ВСУ военной техники.

    Также Германия будет расширять сотрудничество с Украиной для укрепления способности Киева противостоять ядерной, биологической и химической угрозе. Кроме того, Берлин поддержит и расширит возможности Украины по обороне объектов критической, в частности энергетической, инфраструктуры.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение об обязательствах в области безопасности. Соглашение заключено на 10 лет с возможностью продления.

    Шольц также сообщил, что Берлин предоставит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 1,1 млрд евро. В новый пакет помощи входят поставки 36 танков или, если точнее, колесных гаубиц из запасов промышленности, 120 тыс. артиллерийских снарядов и две новые системы ПВО.

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    17 февраля 2024, 21:50 • Новости дня
    Rheinmetall объявил о планах построить завод по производству снарядов на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германский оборонный концерн Rheinmetall намерен построить предприятие на территории Украины, на котором будут производиться артиллерийские снаряды калибра 155 мм, сообщило агентство DPA.

    По данным DPA, компания из ФРГ и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин подписали соответствующий меморандум о намерениях на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    Управление заводом будет осуществлять совместное предприятие, планируется, что он будет ежегодно выпускать «шестизначное количество» снарядов.

    Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыль от замороженных российских активов планируется вложить в производство оружия для Украины.

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    16 февраля 2024, 15:25 • Новости дня
    Шольц отверг призывы к созданию ядерного зонтика в Европе

    Канцлер Германии Шольц отверг призывы к созданию ядерного зонтика в Европе

    Шольц отверг призывы к созданию ядерного зонтика в Европе
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Германия давно решила не создавать собственное ядерное оружие, Берлин решительно отвергает призывы к созданию европейского ядерного зонтика, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

    Шольц напомнил, что Германия не будет создавать ядерное оружие, но интегрирована в систему ядерного сдерживания НАТО. По его словам, ответственные лица альянса сочли бы, чтобы все осталось так, как есть, усилия теперь должны быть сосредоточены на укреплении сил конвенциональной обороны, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем может обернуться переход ЕС к независимой от США оборонной политике.

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    18 февраля 2024, 18:12 • Новости дня
    Премьер Эстонии отреагировала на решение МВД России объявить ее в розыск

    Премьер Эстонии Каллас заявила, что не боится решения МВД России объявить ее в розыск

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что решение МВД России объявить ее в розыск связано со слухами о ее возможном назначении на должность верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

    В интервью агентству Reuters на Мюнхенской конференции по безопасности она заявила, что решение о розыске должно было ее заставить воздержаться от решений, «которые я бы в противном случае приняла». Каллас заявила, что не удивлена «сценарию России и не боится», передает ТАСС.

    Премьер Эстонии считает, что ее объявили в розыск якобы из-за слухов, что она может занять должность верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, которую занимает Жозеп Боррель.

    Ранее генпрокурор Эстонии допустил выдачу Каллас России третьей страной.

    Напомним, Каллас и госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп объявлены в России в розыск по уголовной статье.

    В Кремле ранее пояснили, что причиной объявления в розыск премьер-министра Эстонии Каи Каллас и ряда других чиновников из стран Балтии стало надругательство над исторической памятью. В МИД России отметили, что принятые меры – только начало.

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    16 февраля 2024, 23:51 • Новости дня
    Макрон и Зеленский подписали соглашение о безопасности между Францией и Украиной

    Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности между Францией и Украиной сроком на десять лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Соглашение о безопасности между Парижем и Киевом подписано сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после церемонии подписания документа.

    По словам французского президента, соглашение включает в себя выделение 3 млдр евро военной помощи Украине в 2024 году, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что соглашение закрепляет поставоки современного военного оборудования Украине, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучения украинских солдат, а также укрепления оборонной индустрии Украины за счет организации совместного с французскими компаниями производства оружия на Украине.

    Ранее сообщалось, что Украина и Германия подписали соглашение об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке. Ожидается, что Германия направит только в 2024 году на поддержку Украины 15 млрд евро, из них более 7 млрд на поставки оружия Киеву.

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    17 февраля 2024, 21:17 • Новости дня
    Писториус призвал ЕС посоревноваться с Россией в сотрудничестве с Африкой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Странам Евросоюза следует расширять сотрудничество с африканскими странами, несмотря на несоответствие европейским стандартам, пока это не сделала Россия, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Как заявил Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности, конфликт в отношениях с Россией может затянуться на десятилетия, передает ТАСС. По мнению политика, Европа будет разделена на две части – «с одной стороны, свободная и демократическая Европа, с другой – авторитарная и разжигающая войны Россия».

    Эффективное сдерживание «является страхованием жизни» для Европы, заявил министр. ЕС необходимо расширять сотрудничество со странами Африки, в том числе в военной сфере, иначе Россия будет расширять в них свое влияние, утверждает Писториус.

    Ранее Писториус заявил о неготовности Германии к противостоянию с Россией.

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      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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