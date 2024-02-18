Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?40 комментариев
Столтенберг и фон дер Ляйен в Мюнхене пришли на вечеринку «против Путина»
Bild сообщила об алковечеринке под девизом «Выпьем против Путина!» с участием Столтенберга и фон дер Ляйен в Мюнхене
Участники Мюнхенской конференции по безопасности присутствовали на вечеринке с неофициальным девизом «Prost gegen Putin!» («Выпьем против Путина!»), сообщают СМИ.
Вечеринку назвали «Ночь свободы». «Выпить против Путина» пришли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Чехии Петр Павел, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир. Кроме того, на вечеринке были бывшие чиновники из США и действующие представители властей Германии, пишет «Московский комсомолец».
Напомним, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген перед конференцией сообщил, что российской делегации на форуме не будет. Более того, Хойсген заявил, что в Мюнхене не приняли бы Владимира Путина, добавив, что он был бы «арестован».
Еще в 2022 году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Мюнхенская конференция по безопасности скатилась до уровня антироссийского балагана.