Bild сообщила об алковечеринке под девизом «Выпьем против Путина!» с участием Столтенберга и фон дер Ляйен в Мюнхене

Tекст: Антон Антонов

Вечеринку назвали «Ночь свободы». «Выпить против Путина» пришли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Чехии Петр Павел, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир. Кроме того, на вечеринке были бывшие чиновники из США и действующие представители властей Германии, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген перед конференцией сообщил, что российской делегации на форуме не будет. Более того, Хойсген заявил, что в Мюнхене не приняли бы Владимира Путина, добавив, что он был бы «арестован».

Еще в 2022 году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Мюнхенская конференция по безопасности скатилась до уровня антироссийского балагана.