Глава Мюнхенской конференции обозначил, что России не будет на форуме

Глава Мюнхенской конференции Хойсген обозначил, что представителей России не будет на форуме

Tекст: Александра Юдина

По его словам, на конференции не будет обсуждаться разработка мирного плана по Украине, так как для этого нужны обе стороны, а российской делегации на форуме не будет, передает ТАСС.

Более того, Хойсген заявил, что в Мюнхене не приняли бы Владимира Путина, добавив, что он был бы «арестован».

Касательно вопроса поддержки Украины глава Мюнхенской конференции заверил, что страны ЕС будут поддерживать Украину так долго, сколько потребуется.

«Тем самым мы и внесем вклад в заключение мира… Москва будет заинтересована в переговорах только в том случае, если будет видеть непрекращающуюся поддержку Киева со стороны Запада», – сказал он.

Напомним, в марте МУС в нарушение норм международного права выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

