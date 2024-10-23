Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».0 комментариев
Рэпер Гуф попал в полицию после драки в Подмосковье
Рэпер Алексей Долматов, известный под сценическим псевдонимом Гуф, устроил потасовку в городе Апрелевка в Московской области, сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, утром в среду между музыкантом Алексеем Долматовым и другим мужчиной возник конфликт, который перерос в драку, сказал собеседник ТАСС.
В результате потасовки Долматов ударил противника по голове, у того зафиксировали травму уха.
Оба участника конфликта доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.
Пострадавший написал заявление на музыканта. Правоохранительные органы продолжают устанавливать причины и детали инцидента.
В 2020 году Долматова задерживали в аэропорту Абу-Даби за дебош на борту самолета, следовавшего из Таиланда в Москву в 2020 году.
В 2023 году Певица и дизайнер Айза-Лилуна Ай (Анохина) заявляла о планах лишить бывшего супруга Долматова родительских прав на их общего сына Сэма.