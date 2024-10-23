Рэпер Гуф попал в полицию после драки в Подмосковье

Tекст: Алексей Дегтярев

По предварительным данным, утром в среду между музыкантом Алексеем Долматовым и другим мужчиной возник конфликт, который перерос в драку, сказал собеседник ТАСС.

В результате потасовки Долматов ударил противника по голове, у того зафиксировали травму уха.

Оба участника конфликта доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Пострадавший написал заявление на музыканта. Правоохранительные органы продолжают устанавливать причины и детали инцидента.

В 2020 году Долматова задерживали в аэропорту Абу-Даби за дебош на борту самолета, следовавшего из Таиланда в Москву в 2020 году.

В 2023 году Певица и дизайнер Айза-Лилуна Ай (Анохина) заявляла о планах лишить бывшего супруга Долматова родительских прав на их общего сына Сэма.