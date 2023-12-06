Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.30 комментариев
Певица Айза решила лишить родительских прав своего бывшего мужа Гуфа
Певица и дизайнер Айза-Лилуна Ай (Анохина) решила лишить бывшего супруга, рэпера Гуфа родительских прав на их общего сына Сэма, об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«С таким рвением к «жизни», боюсь, что Сэм ему еще должен будет», – написала она, отметив, что готова вернуться в Москву, чтобы решить этот вопрос, пишет Lenta.ru.
Также сообщается, что вторая экс-супруга рэпера, модель Юлия Королева также заявила о желании лишить артиста родительских прав на их общую дочь Тину.
Ранее Анохина рассказала, как проходила кастинг в социальный телепроект «Это нормально?»