Бывшая жена рэпера Гуфа рассказала, как пыталась стать соведущей Соловьева

Телеведущая и блогер Айза Анохина, бывшая жена рэпера Гуфа, рассказала, как проходила кастинг в социальный телепроект «Это нормально?» на телеканале «Россия 1», где ее ведущим мог стать Владимир Соловьев. Проект, по ее словам, в итоге так не был запущен из-за коронавируса.

«Проект, в котором я должна быть с Соловьевым, просто сняли. Его не будет вообще. Он там ни с кем не будет», – рассказала Анохина в шоу Ксении Собчак на YouTube.

Девушка рассказала, что о своем соведущем ничего не знала до кастинга. «Я даже только сейчас узнала, что он Рудольфович», – заявила она и рассказала, как проходил кастинг.

«Я не жила в России, прилетела и ничего не знала про Соловьева, хотя меня все предупреждали, что он такой [крутой] ведущий, достаточно политический. Это должно было быть не политическое шоу, а остросоциальное: условно говоря, ребенка ставят на гречку, родителей посадили – обсудите. Мне было дико комфортно с ним [Соловьевым], я ему явно нравилась», – отметила Анохина.

По ее словам, на роль соведущей Соловьева претендовала также актриса Настасья Самбурская.

Ранее сообщалось об увольнении Анны Шафран с позиции соведущей Соловьева по утренней программе «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ».

Шафран подтвердила, что ее уход из команды «Полного контакта» связан с позицией по цифровизации, которая разошлась со взглядами Соловьева. По ее словам, с Соловьевым они расстались в дружеских отношениях, но она продолжит работу над собственными проектами.

Соловьев заявил, что конфликтов с Шафран у него не было, и назвал уход своей коллеги из шоу «повышением».