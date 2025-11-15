Мировой судья оштрафовал Гуфа за неуплату предыдущего взыскания

Судья оштрафовал рэпера Гуфа на 9 тыс. рублей за неуплату предыдущего взыскания

Tекст: Мария Иванова

Мировой судья судебного участка района Зюзино Москвы оштрафовал рэпера Гуфа (Алексея Долматова) на 9 тыс. рублей за неуплату предыдущего штрафа, передает РИА «Новости».

В постановлении суда отмечается: «Признать Долматова Алексея Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 9 (девять) тыс. рублей».

Первоначально штраф в 4,5 тыс. рублей был назначен в мае по статье о нарушении дорожных знаков и разметки – Гуф ехал по выделенной полосе для общественного транспорта и такси вместе с водителем, поскольку ранее был лишен водительского удостоверения. Срок оплаты этого штрафа истек в конце июля, но он так и не был погашен.

В сентябре по факту неуплаты был составлен дополнительный протокол. Теперь у рэпера есть 60 дней на оплату нового штрафа после вступления решения суда в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд оштрафовал рэпера Гуфа за отказ пройти медосвидетельствование.

В августе сотрудники полиции заподозрили Долматова в употреблении запрещенных веществ перед концертом в Калининграде.

Роскомнадзор ранее ограничил доступ к трем популярным трекам исполнителя.