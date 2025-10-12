Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.6 комментариев
Суд оштрафовал Гуфа за отказ пройти медосвидетельствование
Мировой судья назначила рэперу Гуфу (Алексей Долматов) административный штраф из-за его отказа от медицинской проверки на опьянение перед выступлением в августе.
Мировой судья судебного участка №99 района Зюзино вынесла решение оштрафовать рэпера Гуфа на 5 тыс. рублей, передает РИА «Новости». Основанием для штрафа стал отказ Долматова пройти медицинское освидетельствование на предмет употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.
Инцидент произошел 23 августа, когда у представителей полиции возникли достаточные основания подозревать, что артист находился в состоянии опьянения. Был составлен административный протокол по части первой статьи 6.9 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за потребление наркотиков без назначения врача.
Суд признал Гуфа виновным и назначил ему минимальное наказание в виде штрафа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции заподозрили исполнителя Алексея Долматова (Гуф) в употреблении запрещенных веществ перед концертом в Калининграде.
Адвокат Сергей Жорин заявил, что Гуф не употреблял наркотики и не был в состоянии алкогольного опьянения перед выступлением. Эти сведения подтвердили близкие артиста, включая директора и сестру Ольгу Долматову.