Суд оштрафовал Гуфа за отказ пройти медосвидетельствование

Tекст: Ольга Иванова

Мировой судья судебного участка №99 района Зюзино вынесла решение оштрафовать рэпера Гуфа на 5 тыс. рублей, передает РИА «Новости». Основанием для штрафа стал отказ Долматова пройти медицинское освидетельствование на предмет употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Инцидент произошел 23 августа, когда у представителей полиции возникли достаточные основания подозревать, что артист находился в состоянии опьянения. Был составлен административный протокол по части первой статьи 6.9 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за потребление наркотиков без назначения врача.

Суд признал Гуфа виновным и назначил ему минимальное наказание в виде штрафа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции заподозрили исполнителя Алексея Долматова (Гуф) в употреблении запрещенных веществ перед концертом в Калининграде.

Адвокат Сергей Жорин заявил, что Гуф не употреблял наркотики и не был в состоянии алкогольного опьянения перед выступлением. Эти сведения подтвердили близкие артиста, включая директора и сестру Ольгу Долматову.

