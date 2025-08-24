Адвокат сообщил о трезвости рэпера Гуфа перед концертом в Калининграде

Tекст: Ольга Иванова

Адвокат Сергей Жорин заявил, что рэпер Гуф не употреблял наркотики и не был в состоянии алкогольного опьянения перед концертом в Калининграде, передает РИА «Новости». Жорин отметил, что это подтверждают близкие артиста, в том числе директор и сестра Ольга Долматова.

По словам адвоката, сотрудники полиции обратились к Гуф с просьбой пройти медицинское освидетельствование незадолго до начала выступления. Рэпер отказался, объяснив, что поездка на освидетельствование могла помешать проведению концерта, однако предложил пройти процедуру после выступления. Такое предложение не было принято полицейскими, после чего они составили протокол об отказе от прохождения освидетельствования.

Жорин подчеркнул: «Я как адвокат Алексея Долматова, официально заявляю: Гуф не находился ни в состоянии наркотического, ни в состоянии алкогольного опьянения. Это подтверждают также его близкие, находившиеся рядом, в том числе директор и сестра артиста Ольга Долматова».

