Роскомнадзор ограничил доступ к трем популярным трекам Гуфа
Ссылки на композиции «Кто как играет», «Три нити» и «Новости» рэпера Гуфа оказались в Едином реестре запрещенной информации по решению МВД.
«Роскомнадзор на основании решений МВД внес в Единый реестр запрещенной информации ссылки на страницы сайтов и площадок, содержащие аудиозаписи и тексты песен Гуфа «Кто как играет», «Три нити» (при участии Анта и Бледного) и «Новости» (альбом «Город дорог»)», – сказали ТАСС в пресс-службе РКН.
В Роскомнадзоре пояснили, что решение принято на основании решений МВД, а причиной блокировки стала информация в текстах песен, которая, как указано, «дает представление о действиях по использованию наркотических средств».
Ведомство напомнило, что ранее информировало интернет-ресурсы об ограничении доступа к треку «Тем, кто с нами» (Гуф, Ноггано и «АК-47») из-за аналогичного содержания – наличия информации о наркотических и психотропных веществах.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, предприниматель Игорь Рыбаков выкупил права на первый альбом Гуфа «Город дорог» и заявил о намерении удалить его со всех онлайн-платформ.
Роскомнадзор отмечал, что блокировка альбома исполнителя возможна только при наличии судебного решения.