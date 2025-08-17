Роскомнадзор ограничил доступ к трем популярным трекам Гуфа

Tекст: Ирма Каплан

«Роскомнадзор на основании решений МВД внес в Единый реестр запрещенной информации ссылки на страницы сайтов и площадок, содержащие аудиозаписи и тексты песен Гуфа «Кто как играет», «Три нити» (при участии Анта и Бледного) и «Новости» (альбом «Город дорог»)», – сказали ТАСС в пресс-службе РКН.

В Роскомнадзоре пояснили, что решение принято на основании решений МВД, а причиной блокировки стала информация в текстах песен, которая, как указано, «дает представление о действиях по использованию наркотических средств».

Ведомство напомнило, что ранее информировало интернет-ресурсы об ограничении доступа к треку «Тем, кто с нами» (Гуф, Ноггано и «АК-47») из-за аналогичного содержания – наличия информации о наркотических и психотропных веществах.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, предприниматель Игорь Рыбаков выкупил права на первый альбом Гуфа «Город дорог» и заявил о намерении удалить его со всех онлайн-платформ.

Роскомнадзор отмечал, что блокировка альбома исполнителя возможна только при наличии судебного решения.