Герасимов: В Сумской и Харьковской областях полоса безопасности активно растет

Tекст: Катерина Туманова

«В текущие месяцы темпы по расширению полосы безопасности возросли. Освобождено семь населенных пунктов. Президентом Российской Федерации поставлена задача в следующем году продолжить расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей», – сказал он в видео, представленном в Telegram-канале Минобороны.

Герасимов добавил, что войска группировки в освобожденных районах Курской области решают гуманитарные задачи, при этом инженерные подразделения «Северян» разминируют территории в Суджанском, Глушковском и Кореневском районах.

Глава Генштаба также отметил, что бойцы «Севера», создавая полосу безопасности при граничных районах Сумской и Харьковской областей Украины, взяли под контроль около 950 кв. км территории.

«Освобождено 32 населенных пунктов, в том числе 14 в Харьковской области и 18 в Сумской. Наиболее крупным из них является город Волчанск», – подчеркнул он.

На пункте управления генерал Герасимов вручил военнослужащим группировки войск «Север», отличившимся при выполнении боевых задач, государственные награды.

«Уважаемые товарищи, я поздравляю вас с награждением государственными наградами. Вы их получили за отвагу и мужество. Уверен, что вы и дальше будете так же инициативно, грамотно и мужественно действовать, выполнять задачи. Желаю вам дальнейших успехов в ходе выполнения боевых задач. И поздравляю с наступающим Новым годом, желаю крепкого здоровья, вам успехов и вашим родным и близким. Всего самого доброго», – сказал генерал.

