В Турции опровергли изъятие содержимого российского судна в турецком порту

Путевки в Турцию по сравнению с 2021 годом подорожали на 50%

Путевки в Турцию по сравнению с прошлым годом подорожали в среднем на 50%, рассказали эксперты из компаний Level.Travel, Tez Tour, «Островок», а также представители туроператоров.

Главной причиной подорожания туров называют резко взлетевшими ценами на перелеты – авиакомпаниям пришлось перестроить маршрут, и теперь вместо трех часов дорога занимает пять. Также против россиян сыграл и курс валют – лира резко ослабла по отношению к доллару, пишут «Известия».

Согласно данным Level.Travel, турецкие курорты этим летом подорожали в среднем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цена тура на семь дней на двоих повысилась со 115 тыс. до 172 тыс. рублей. Пятерка лидеров по популярности выглядит так: Анталья (35% покупок), Кемер (28%), Сиде (20%), Мугла (9%) и Белек (6%).

Как рассказали в Tez Tour, цены в этом году на турецкое направление выросли на 40% по сравнению с летом 2021 года. При этом в компании заметили, что спрос на отдых в этой стране существенно превышает предложение, так как авиаперевозки по миру до сих пор ограничены. Наиболее востребованы туры с проживанием в Кемере (около 29% от общего числа заявок на направлении) и Алании (28%), чуть меньшим спросом пользуется Белек (порядка 25%).

По данным статистике Level.Travel, Турция – лидер среди летних направлений, на нее приходится чуть больше 53% продаж, на втором месте – отечественные курорты (23% продаж), затем идет отдых в Египте (9%), Абхазии (8%) и Эмиратах (4%).

«Мы фиксируем в Турции высокую загрузку отелей. Большинство объектов размещения активно заполняют местные, поэтому цены на оставшиеся в наличии номера повышаются, – сообщили в пресс-службе Tez Tour.

Кроме того, согласно данным Ostrovok.ru, больше всего подорожал отдых в Фетхие – плюс 65% по сравнению с прошлым годом, до 8,4 тыс. рублей за ночь, в Аланье – плюс 39%, до 4,3 тыс. рублей в сутки, в Бодруме день будут стоить 7,4 тыс. рублей (+34%).

Тем временем поток туристов в Финляндию фактически сошел на нет. Вплоть до того, что страна была вынуждена с 1 июля отменить ограничения, введенные в свое время из-за пандемии коронавируса. Так Хельсинки надеется на возвращение российских туристов, без которых, как признаются жители приграничных финских городов, они «борются за выживание».