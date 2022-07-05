Экономист: Турция не станет ссориться с Россией из-за зерна

«Анкара слишком зависит от России, чтобы арестовывать судно с пшеницей и из-за этого ссориться», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Турция начала расследование о происхождении зерна, которое перевозил арендованный российской стороной сухогруз «Жибек жолы». В Киеве считают, что зерно принадлежит Украине.

«Что будет с задержанным в Турции судном с зерном? Думаю, ничего не будет. В рамках многовекторности своей политики турки не могли судно не задержать, потому что к ним был соответствующий запрос. Далее Анкара проведет «расследование» для соблюдения номинального нейтралитета в глазах Евросоюза и США, и отпустит сухогруз», – считает политолог и экономист Иван Лизан.

По его словам, Анкара слишком сильно зависит от Москвы, чтобы спекулировать такими инцидентами. «Турция нуждается в нашем зерне, газе, в последние месяцы турецкие предприниматели приобрели очень серьезные активы в России – они теперь будут контролировать и пивной бизнес, и продажу спортивной одежды, текстиля, и много что еще. Турция очень выиграла от ситуации, создавшейся после 24 февраля. Так что Анкара не будет арестовывать сухогруз и портить с Москвой отношения», – спрогнозировал собеседник.

К тому же, напомнил аналитик, зерно – взаимозаменяемый товар, который торгуется на бирже, как пшеница с протеином 12,5%. «Такой же процент у французской, американской, российской пшеницы. Она, конечно, делится по сортам, но Турция не сможет определить, откуда это зерно», – указал он.

Впрочем, добавил Лизан, даже если конкретно этот сухогруз будет арестован Турцией, то зерно из Бердянска начнут возить в Таганрог, там перегружать и смешивать с российской пшеницей. «И тогда вообще никто никогда не сможет определить страну происхождения этого товара», – подчеркнул он. При этом само зерно может предназначаться совсем не Турции, а любой другой стране – хоть на Ближнем Востоке, хоть в Африке, пояснил собеседник.

Ранее стало известно, что власти Турции начали расследование о происхождении зерна, которое перевозил арендованный российской стороной сухогруз «Жибек жолы», об этом сообщили турецкие чиновники.

По информации Bloomberg, судно находится в порту Карасу. Оно останется там, пока не будут установлены происхождение и траектория движения груза. Отмечается, что Турция действует осторожно, так как выступает посредником между Москвой и Киевом по вопросу создания безопасного коридора для вывоза украинского зерна. Турецкие чиновники не исключают, что встреча, посвященная зерновой проблеме, с участием Турции, России, Украины и ООН может состояться «уже на следующей неделе», передает ТАСС.

При этом изъятия содержимого российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, не было, а целью слов посла Украины в Турции о «задержании» судна было заложить «политическую мину» в данный вопрос, пишет турецкая газета Aydinlik.

Напомним, Железные дороги Казахстана направили запрос российскому арендатору сухогруза с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.

Представители турецкой таможни задержали российское грузовое судно 3 июля по требованию Киева. Украина утверждает, что судно перевозит якобы украинское зерно. Украинская сторона попросила турецкие власти провести досмотр судна, изъять образцы зерна для экспертизы. Генпрокуратура Украины сообщала Минюсту Турции, что «Жибек жолы» имеет отношение к «незаконному вывозу 7 тыс. тонн украинского зерна» из Бердянска.

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