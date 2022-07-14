Какие выгоды принесет России «зерновая сделка» в Стамбуле

В Стамбуле прошли переговоры по «зерновому вопросу» – то есть о порядке вывоза украинской пшеницы с подконтрольной ВСУ части Причерноморья. В переговорах, помимо Турции, приняли участие представители ООН, России и Украины. В чем конкретно заключается суть намеченных договоренностей и в какой степени они соответствуют интересам России?

Накануне в Стамбуле прошли так называемые зерновые переговоры, в рамках которых делегации России, Украины, Турции и ООН обсудили вопрос организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны РФ, предложила свое решение проблемы.

Как сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, в результате встречи, «прошедшей в позитивной и конструктивной атмосфере», были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра в Стамбуле, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль ситуации с судами в портах выхода и прибытия, а также обеспечение безопасности судоходства.

Также было решено, что украинская и российская делегации должны вновь встретиться в Турции на следующей неделе, где, как ожидает Анкара, будут окончательно подписаны соответствующие документы. По мнению турецкой стороны, эти усилия помогут уменьшить остроту развивающегося сейчас глобального продовольственного кризиса, и Анкара намерена продолжить работу над решением этих проблем.

В свою очередь генсек ООН назвал переговоры в Стамбуле «лучом надежды». «Сегодня в Стамбуле мы увидели важный шаг по направлению к тому, чтобы обеспечить безопасный и надежный вывоз продовольствия с Украины через Черное море», – заявил Антониу Гутерриш. При этом он подчеркнул, что «потребуется еще большая техническая работа, чтобы претворить в жизнь достигнутый сегодня прогресс».

«Это было субстантивное согласие по многим аспектам, а именно по вопросам о механизмах контроля, координации, разминированию, по многим, я бы сказал, существенным аспектам... Я надеюсь, что мы сможем вновь собраться в самое короткое время, уверен, уже на следующей неделе, и, надеюсь, сможем достичь окончательного соглашения. Но, как я сказал, нужно еще много усилий сторон. Я настроен оптимистично, но работа еще не закончена», – сказал Гутерриш.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах в Стамбуле был достигнут «определенный прогресс». «Успех этой истории нужен не только нашей стране, но и всему миру. Это снимет остроту продовольственного кризиса. В ближайшее время мы согласуем детали с генсеком ООН», – указал Зеленский в своем телеграм-канале.

При этом, по данным источников Reuters и The Wall Street Journal, возможная сделка по «зерновому вопросу» включает в себя частичное разминирование и локальное прекращение огня. «Зерно можно вывозить из трех украинских портов конвоями в сопровождении украинских судов с прекращением огня в их географических пределах и некоторым разминированием», – говорится в сообщении WSJ. Также источники сообщают, что ВС Турции при поддержке ООН будут проверять суда, прибывающие в украинские порты, чтобы рассеять опасения России из-за возможной контрабанды оружия.

На этом фоне посольство РФ в Вашингтоне заявило о намерении США вытеснить Россию из торговли продовольствием. Так, обвиняя Москву в препятствовании вывозу сельхозпродукции с Украины, США стремятся к переделу глобального агропромышленного рынка.

«Ответственность лежит на киевских властях, которые заминировали черноморскую акваторию... Рассматриваем подобные высказывания как свидетельство усилий США по переделу глобального агропромышленного рынка, подразумевающих вытеснение России из сферы торговли продовольствием», – сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

При этом реализовать нечто подобное у Вашингтона вряд ли выйдет, потому что Россия входит в топ-5 мировых производителей вместе с США, Канадой, Францией и Украиной. Заместить российскую пшеницу просто нечем, равно как и российские энергоресурсы, полагают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.

Тем не менее Москва настроена на реализацию «зерновой сделки». Такой вывод можно сделать, исходя из данных источников агентства РИА «Новости». «Предварительная дата новой встречи делегаций Турции, России, Украины и ООН по зерну – 20–21 июля. Контроль судов, следующих в украинские порты, планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН», – отмечает источник.

Кроме того, договоренности предполагают создание зоны безопасности для проверки судов в непосредственной близости от украинских территориальных вод, а не в портах. И, по словам источника, «существенных препятствий для подписания соглашения по вывозу зерна в Черном море нет, остались технические детали, все стороны настроены на то, чтобы механизм начал работать».

«Россия, как неоднократно заявлял и Владимир Путин, и МИД РФ, никогда не пыталась блокировать вывоз чего бы то ни было с Украины. Об этом много раз говорилось на самых высоких уровнях. Мы обращали внимание на то, что ВСУ необходимо разминировать порты, которые они сами и подвергли такой опасности», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

Собеседник также обратил внимание на опасения Москвы по поводу того, что «вместе с зерном на кораблях, следующих в Одессу или Ильичевск, может перевозиться бронетехника и вооружение». «Мы этого не хотим, этот вопрос для России жизненно важен. Именно поэтому поднимается тема о том, кто же будет следить за содержанием грузов», – отмечает эксперт.

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«Все это – вопрос доверительного отношения к партнерам по переговорам. И нет никакой уверенности в том, что Москва согласится на контроль судов без участия российского представителя. Дело в том, что полного доверия к члену НАТО – Турции – в этом вопросе быть не может, несмотря высокий уровень отношений между нашими странами. Необходимы дополнительные механизмы контроля», – рассуждает он.

Эксперт также считает, что избежать провокаций с украинской стороны не удастся. «Запад действительно может попытаться провезти вооружение морским путем. Так что тема контроля со стороны Турции будет очень болезненной. Закрыть же ее можно только допустив к процессу российского представителя», – уверен Корнилов.

«Кроме того, власти Украины под видом зерновых переговоров пытаются добиться каких-то своих целей, возможно, поставок большего количества вооружения, что позволило бы им поддерживать свою веру в возможность силового разблокирования выхода в мировой океан», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан.

«В случае заключения сделки с Украины вывезут весь прошлогодний урожай. При этом новый урожай, по объективным причинам, будет в два раза хуже. Страна станет на шаг ближе к голоду. Потом, по мере освобождения территорий Украины, России придется поставлять туда зерно, продукты питания и другие товары, чтобы спасти людей», – полагает собеседник.

«Если же сделку не реализовать, то мы увидим серьезное ослабление украинских сельхозпроизводителей, потому что им нужны оборотные средства. Но из них и сейчас выкачивают эти оборотные средства за счет высоких цен на топливо, удобрения и так далее. Большой проблемой для украинского рынка также является засилье перекупщиков. Также есть риск, что под видом экспорта украинские власти начнут просто отбирать зерно у фермеров без выплаты компенсаций», – отметил Лизан.

«В этой связи интересы Москвы могут быть соблюдены только в том случае, если в обмен на «зерновую сделку» с Москвы будет снята какая-то часть санкций, и Запад в каких-то вопросах пойдет нам на уступки. В противном случае заключать сделку нет смысла», – рассуждает политолог.

Комментируя схему, которая, по словам источников Reuters и WSJ, обсуждалась на переговорах, Лизан выразил сомнения в ее жизнеспособности. «Никакие схемы не помешают украинской власти насытить подконтрольные ей территории Причерноморья оружием. И не столь важно, как они это сделают – по морю, или по суше», – сказал он.

«Мы знаем, что власти Украины не выполняют никакие соглашения. Они абсолютно не договороспособные и предельно отмороженные. Поэтому тот факт, что Турция взялась выполнять роль контролера и гаранта в этом вопросе, – это, безусловно, хорошо»,

– отметил собеседник. Вместе с тем вызывают вопросы и сообщения о необходимости «перемирия в районах украинских портов», отмечает преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. «Например, в Одессе и Николаеве никаких боевых действий нет», – сказал политолог в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

«И все же основная выгода России от данной сделки заключается в том, что мы предстаем в глазах незападного мира страной, которая готова к серьезному разговору по зерновому вопросу и недопущению глобального голода. Это имиджевый вопрос. Мы являемся ответственной страной, которая слышит чаяния, тревоги и переживания остального мира, готова их учитывать и ради этого мы готовы даже к переговорам со своими врагами и противниками. Мир это видит», – отметил собеседник.

Ранее, напомним, президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.

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