В Кремле заявили о продолжении переговорного процесса по зерну

Переговорный процесс по зерновому вопросу продолжается, если нужно будет объявить результаты, военные это сделают, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это прерогатива наших военных, сообщения об этом идут по линии наших военных, и в случае если нужно будет объявить результаты переговоров, то военные это сделают. Пока, насколько мы понимаем, продолжается работа», – сказал Песков, сообщает РИА «Новости».

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что достигнутая в Стамбуле сделка по «зерновому вопросу» включает частичное разминирование и прекращение огня.

Напомним, в среду в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны РФ, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.

До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у России и Украины «есть свои аргументы».