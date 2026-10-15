Китайские ученые научились предсказывать землетрясения с точностью 83%

SCMP: В Китае нашли метод прогнозирования землетрясений с точностью 83%

Tекст: Денис Тельманов

Эффективность нового метода была успешно проверена на 12 крупных сейсмических событиях, произошедших в Китае в период с 2022 по 2024 год, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

В 83% проанализированных случаев сильные землетрясения происходили в течение трех месяцев после появления характерной картины сейсмической ряби на изученных участках.

Среднее расстояние между предсказанным и фактическим эпицентром составило около 280 км, а оценочная магнитуда в среднем превышала итоговую на 0,5 единицы. Ученые признают, что точность прогноза до минуты или нескольких километров пока остается недостижимой, поскольку сигналы могут быть неоднозначными.

Ранее краткосрочное прогнозирование считалось невозможным, однако в апреле 2022 года команда исследователей за два месяца смогла предсказать событие в провинции Сычуань.

Для дальнейшего повышения точности прогнозов в стране строится модернизированная система наблюдения, а в будущем планируется активно использовать спутниковые данные и искусственный интеллект.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай вывел на орбиту четвертую группу спутников «Яогань-40».

Китайские астрономы обнаружили рекордно легкую систему нейтронных звезд. КНР также запустила ракету «Чанчжэн» с шестью спутниками.