Москва превращает Турцию в своего должника

Перечислены выгоды России от продления «зерновой сделки»

Продлено ключевое международное соглашение последнего времени – так называемая зерновая сделка. Однако громкую и публичную полемику вызвал вопрос о том, на какой срок продлено соглашение – 60 дней (как заявляет Россия) или 120 (как утверждает киевский режим)? Вопрос этот действительно принципиальный, и вот почему.

«Зерновая сделка» была пролонгирована 18 марта. Сразу же возникла дискуссия относительно сроков, на которые она продлена. Украина и турецкие СМИ говорят о 120 днях, МИД России – о шестидесяти.

Позиция МИД подтверждена документально – письмами от 13 и 16 марта. В них все заинтересованные стороны проинформированы, что Россия продлевает сделку на 60 дней.

Оппоненты России апеллируют к тексту Черноморской зерновой инициативы, которая предполагает автоматическое продление на 120 дней. Если сделка продляется на 60 дней, утверждают они, должно быть дополнительное соглашение, согласованное со всеми сторонами. Его, как мы понимаем, нет и быть не может, потому что Украина категорически против.

Так что же, МИД России говорит неправду? Нет, он просто выражается на дипломатическом языке, который почти как русский, но как иностранный нуждается в переводе.

Накануне продления сделки МИД РФ констатировал, что она не работает. И вот по каким причинам:

– «на практике до сих пор, через восемь месяцев после заключения, выполняется только одна часть «пакета» – по вывозу украинского продовольствия. Причем выполняется в далеких от заявленных гуманитарных целей параметрах. Речь, по сути, идет об обслуживании коммерческого зернового экспорта Украины»;

– «Киев продолжает по сугубо политическим причинам блокировать возобновление работы аммиакопровода «Тольятти – Одесса». Соответствующие положения прописаны в обоих Стамбульских соглашениях, перевалка аммиака могла бы начаться одновременно с вывозом украинского продовольствия»;

– «Прогресс в реализации Меморандума Россия – ООН по нормализации нашего сельхозэкспорта стремится к нулю».

Собственно говоря, в этом заявлении, датированном еще 2 марта, содержится весь ответ критикам – сделка не работает, соглашения не выполняются. То, что умерло – не живет, включая и норму об автоматической пролонгации на 120 дней.

Но Россия ведь умершую сделку продлила? Продлила, даже несмотря на то, что она не работает.

У России никакого непосредственного, материального интереса продлевать «зерновую сделку» нет, но он есть у Турции и Китая. Как показывает статистика, именно эти две страны являются основными выгодоприобретателями в ходе сделки, даже при неработающей российской части. При этом оба этих государства являются важными внешнеполитическими партнерами России.

С Китаем вопрос особый, нас в данном случае больше интересует Турция. На нее приходится свыше 10% всего зерна, вывезенного с Украины (и которое частично возвращается назад в виде муки – Турция имеет мощную мукомольную промышленность, зависящую от импортного сырья).

Турция никак не является союзником России, поскольку ведет двойственную политику.

С одной стороны, она поставляет на Украину оружие и не признает Крым частью России. С другой – именно через Турцию осуществляется часть «параллельного импорта», позволяющего России смягчать влияние санкций. При этом лидер Турции Реджеп Эрдоган выступает посредником в попытках вести диалог между Москвой и Киевом.

Безусловно, Турция является не только партнером, но и конкурентом России (особенно во влиянии на Кавказ и Среднюю Азию). Однако российскому руководство Эрдоган симпатичен. И дело не в чисто человеческой симпатии.

Дело главным образом в манере политического поведения. Турецкий лидер исходит не из призрачной идеологической повесточки (геи, негры, Грета Тунберг), а из интересов Турции, как он их понимает. Именно потому он предсказуем и договороспособен. Идеологически мотивированные европейские правительства действуют против своих интересов и придерживаются соглашений постольку, поскольку они соответствуют повесточке.

«Зерновая сделка» – и вообще, и особенно после разрушительного февральского землетрясения – очень нужна Эрдогану. Для Турции ее продление – безусловный выигрыш.

Между тем 14 мая в Турции проходит первый тур президентских выборов. 17 мая истекают 60 дней. Дальше действия российской стороны будут зависеть от актуальной политической повестки у соседей.

Если оказывается, что побеждает Эрдоган, с которым отношения уже налажены, то МИД России спокойно заявляет, что Россия продлевает сделку еще на 60 дней, как будто ничего не произошло. Причем это будет полностью соответствовать соглашениям.

Если окажется, что Эрдоган не побеждает, то Россия просто выходит из сделки. Основания для этого приведены еще в заявлении от 2 марта. Все заинтересованные стороны предупреждены, что Россия намерена продлевать только на 60 дней. Без России сделка уже не существует, придется договариваться по новой.

Впрочем, у России так или иначе остается заинтересованность в турецком нейтралитете, а у Турции – в сотрудничестве с Россией. Эти мотивы действуют даже без Эрдогана. Потому, в случае победы оппозиции, Россия попытается договориться уже с ней. И если будет сохранена преемственность эрдогановской внешней политики, то сделка может быть пролонгирована и в этом случае. Другое дело, что договориться трудно – пока что турецкую оппозицию объединяет в основном нелюбовь к «султану».

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Так или иначе, но Россия сохраняет влияние на политическую ситуацию в Турции. И сейчас турки (с Эрдоганом или без) больше должны России, чем Россия им.

Нет, нам бы, конечно, хотелось, чтобы непосредственную выгоду в рамках сделки получала не только Турция, но и Россия, но... политика – искусство возможного. Сейчас мы влияем на Турцию, завтра Турция, дорожа нашей поддержкой, будет влиять на Украину.

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