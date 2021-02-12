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12 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 13:44  |  vz.ru
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Цифровой рубль может стать орудием России

Цифровой рубль может защитить Россию от санкций Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В России вслед за Китаем серьезно думают над внедрением цифровой валюты. Ничего общего с дорожающими биткоинами она не имеет. Цифровой рубль может принести пользу в кошелек как простым гражданам, так и самому государству. Более того, он может стать орудием в борьбе с экономическими санкциями и усилить позиции рубля в мире. Как же «цифра» способна изменить рубль? Подробности...
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Лукашенко «перевоспитал» белорусов в любви к России

«Потерять Белоруссию для России смертельно опасно», – предупредил Лукашенко Pavel Orlovsky/BelTA/REUTERS
Президент Белоруссии заявил, что более двух третей его сограждан выступают за союз с Россией. При этом он сослался на результаты пока не опубликованного исследования. Эту однозначно хорошую новость мешает принять на веру то, что год назад социология по этому же вопросу была безрадостной, а теперь для Лукашенко крайне важно доказать свою полезность России.  Подробности...
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«Обмен шпионами» раскрыл тайный метод польской разведки

11 февраля 1986 года, Берлин, идет процедура обмена rtn, peter wuest/picture alliance
rtn - radio t/ТАСС
35 лет назад, 11 февраля 1986 года, в Берлине на Глиникском мосту (известном как «Мост шпионов») произошел последний обмен заключенными между Советским Союзом и Восточным блоком с одной стороны и коллективным Западом с другой. Судьба некоторых фигурантов этого обмена сложилась настолько фантастически, что удивляет даже сегодня. Подробности...
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Пять лет евроассоциации обернулись для Украины катастрофой

Ассоциация с ЕС превратила Украину в беднейшую страну Европы Алексей Куденко/РИА Новости
Украина намерена скорректировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое определит новые нормы их взаимодействия. При этом итоги предыдущего соглашения, экономическая часть которого вступила в силу пять лет назад в 2016 году, эксперты оценивают как «катастрофу» во всех сферах жизни. Что приобрела и что потеряла Украина от евроассоциации и зачем потребовались корректировки соглашения? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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Никоим образом не идеализируя нашу страну с ее тяжелой наследственностью, нельзя не заметить очевидного: мы живем не только при самом либеральном режиме в истории России, но и в самую благополучную ее эпоху. Подробности...
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    Пять лет евроассоциации обернулись для Украины катастрофой

    Ассоциация с ЕС превратила Украину в беднейшую страну Европы    12 февраля 2021, 13:32
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
    Текст: Ирина Яровая

    Украина намерена скорректировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое определит новые нормы их взаимодействия. При этом итоги предыдущего соглашения, экономическая часть которого вступила в силу пять лет назад, в 2016 году, эксперты оценивают как «катастрофу» во всех сферах жизни. Что приобрела и что потеряла Украина от евроассоциации и зачем потребовались корректировки соглашения?

    Накануне глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил о планах Украины в кратчайшие сроки пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС. Дальнейшая «работа заключается в кропотливой технической работе над конкретными статьями соглашения, над пересмотром некоторых стандартов, которые за эти годы неоднократно менялись», сказал премьер.

    При этом еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархели заметил, что ЕС не видит необходимости «вносить поправки в соглашение, оно очень динамично по природе». Однако «соглашение предполагает, что после пяти лет его действия проводится его оценка». «Это означает не только рассмотрение новых сфер (взаимодействия), но и его имплементации. Мы начнем с оценки имплементации», – добавил Вархели. Тем не менее в Европе «готовы рассмотреть дальнейшие сферы взаимодействия, если Украина готова в этом участвовать и взять на себя обязательства, с применением которых такое расширение может состояться».

    Ранее в Брюсселе состоялось заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Само соглашение об ассоциации Киев подписал в 2014 году после государственного переворота, который был спровоцирован странами Запада из-за отказа президента Виктора Януковича подписывать документ на невыгодных для Украины условиях.

    Среди прочего, документ предусматривал создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, из-за чего для ЕС открылся рынок Украины. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

    Оппозиция на Украине неоднократно выступала за пересмотр соглашения о ЗСТ, так как оно пагубно сказалось на экономике страны. Кроме того, Всемирный банк признал Украину беднейшей страной в Европе, а в сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что соглашение об ассоциации с ЕС нуждается в обновлении.

    «Главным приобретением от ассоциации с Евросоюзом украинские элиты считают получение безвизового режима для своих граждан. Но безвиз обернулся колоссальной депопуляцией и миграцией населения в соседние страны – Польшу или Германию. Фактически Украину обезлюдили, а это никак нельзя назвать позитивным последствием соглашения», – считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

    Украина также взяла на себя дополнительные обязательства в гуманитарной сфере, которые, впрочем, не собирается выполнять. «Например, в стране был принят совершенно недемократичный, неевропейский закон, который запрещает общаться на работе и получать образование на каком-либо другом языке, кроме украинского. Это решение прямо дискриминирует все остальные языковые группы Украины и является прямым нарушением прав человека. На это Европарламент даже указал Киеву в своей последней резолюции, поставив под вопрос ее планы на вступление в ЕС в ближайшем будущем», – рассказала собеседница. 

    В экономической сфере после заключения соглашения об ассоциации с Евросоюзом также произошли значительные ухудшения. «Украина рассчитывала на то, что ей сразу откроются европейские рынки сбыта продовольственной продукции. Но ЕС защитился от поставок украинских товаров очень небольшими квотами, которые полностью исчерпываются в течение первых пары месяцев в году. После этого Украина вынуждена поставлять в Европу свои продукты абсолютно без всяких преференций, на которые она рассчитывала», – констатировала Шеслер.

    «При этом Украина потеряла огромный рынок стран СНГ. С этим связано неумолимое ухудшение внешнеторгового баланса страны начиная с 2015 года. Ее экономическое положение плачевно, только в прошлом году ВВП по паритетной покупательной способности (ППС) на душу населения снизился на 30%. Это еще одно из последствий того, что Украина отвернулась от восточного рынка, резко ухудшила свои отношения с Россией и в то же время ничего не приобрела на Западе», – констатировала Шеслер. 

    В свою очередь глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан указывает на то, что соглашение об ассоциации с ЕС привело к почти полной утрате Украиной своего суверенитета, а то, что от него еще осталось, «будет демонтировано к концу президентского срока Зеленского».

    В сфере экономики – тоже полная катастрофа. «Украина потеряла свой экономический суверенитет, причем она двигалась к этому долго и последовательно. Из-за приватизации предприятий произошло резкое ослабление влияния государства на экономику. Ситуация ухудшилась благодаря евроассоциации, в результате которой Украина фактически не получила доступ к европейскому рынку, а вот европейцы получили абсолютный доступ к рынку Украины. Поэтому украинский товаропроизводитель находится на последнем издыхании и выживает лишь в тех сегментах, где он стал производителем товаров для ЕС», – подчеркнул Лизан.

    Более того, Украина почти полностью перешла на производство или низкопередельных товаров, или тех товаров, в производственных цепочках которых она не формирует добавленную стоимость. «Яркой иллюстрацией этого является украинская легкая промышленность. На швейных фабриках Украины отшиваются товары для европейских фирм, но всю добавленную стоимость от них присваивают себе не швеи, а бренды, размещающие там заказы. В этом смысле страна находится на уровне развития государства Бангладеш», – объяснил экономист. Не менее катастрофическая ситуация сложилась и в сфере энергетики.

    «Украина находится в состоянии хронической энергетической бедности, воспринимая электроэнергию как роскошь.

    Формальный контроль за энергетикой продолжает сохранять за собой государство или частный капитал, но вся энергетическая политика построена исключительно на выжимке денег из населения. При этом из-за ассоциации с ЕС энергетические тарифы стали не просто «мировыми», а «мировыми и спекулятивными», в то время как коммунальные платежи превратились в инструмент налогообложения. По сути, квазиналог. От таких налогов населению невозможно уклониться, и украинская власть вместе со своими европейскими партнерами этим активно пользуется», – рассказал эксперт.

    «При такой динамике через 10 лет на Украине нужно будет воскресить коммунистов и начать реализовывать новый план ГОЭЛРО, иначе от энергетики, которая пока выдерживает нагрузки за счет атомных энергоблоков, вообще ничего не останется. Но в этом и есть задача Евросоюза: он стремится полностью колонизировать Украину, ведь для реализации его плана к 2050 году перейти на «зеленую энергетику» ему нужны доноры дешевой энергии. Именно поэтому ЕС будет всячески стимулировать падение потребления электроэнергии на Украине и забирать себе излишки электричества, а потом окончательно подчинит себе Украину на всех остальных уровнях. Для того, чтобы стране из этого вырваться, ей нужно будет объявить дефолт или впасть в новое огромное потрясение», – заключил Лизан.

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