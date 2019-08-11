На Украине высказались за пересмотр ЗСТ с Евросоюзом

Украинские власти должны пересмотреть условия зоны свободной торговли с Европейским союзом, с таким призывом выступил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

В своем Twitter Медведчук отметил, что пересмотр условий ЗСТ с ЕС необходим для оживления украинской экономики. По его словам, это позволит создать новые рабочие места, пополнить доходную часть бюджета.

«Необходимо идти именно по этому пути», – подчеркнул Медведчук.

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Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что подписанное Киевом соглашение об ассоциации с Евросоюзом было заведомо проигрышным и в итоге приведет к гибели экономики и промышленности страны.

Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ). Соглашение заработало в полную силу с 2016 года.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько времени потребуется Украине, чтобы вернуться на уровень 2013 года.

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