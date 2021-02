Захарова заявила об отходе Евросоюза от принципов демократии Эксперт оценила итоги пятилетнего соглашения Украины об ассоциации с ЕС 12 февраля 2021, 11:38

Фото: Петр Задорожный/РИА Новости

Текст: Ирина Яровая

«От ассоциации с Евросоюзом Украина абсолютно ничего не приобрела, а только ухудшила свое социальное и экономическое положение», – заявила газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, комментируя планы украинских властей пересмотреть пятилетнее соглашение об ассоциации с ЕС в кратчайшие сроки. «Главным приобретением от ассоциации с Евросоюзом украинские элиты считают получение безвизового режима для своих граждан. Но безвиз обернулся колоссальной депопуляцией и миграцией населения в соседние страны – Польшу или Германию. Фактически Украину обезлюдили, а это никак нельзя назвать позитивным последствием соглашения», – считает Шеслер. Украина также взяла на себя дополнительные обязательства в гуманитарной сфере, которые, впрочем, не собирается выполнять. «Например, в стране был принят совершенно недемократичный, неевропейский закон, который запрещает общаться на работе и получать образование на каком-либо другом языке, кроме украинского. Это решение прямо дискриминирует все остальные языковые группы Украины и является прямым нарушением прав человека. На это Европарламент даже указал Киеву в своей последней резолюции, поставив под вопрос ее планы на вступление в ЕС в ближайшем будущем», – рассказала собеседница. В экономической сфере после заключения соглашения об ассоциации с Евросоюзом также произошли значительные ухудшения. «Украина рассчитывала на то, что ей сразу откроются европейские рынки сбыта продовольственной продукции. Но ЕС защитился от поставок украинских товаров очень небольшими квотами, которые полностью исчерпываются в течение пары первых месяцев в году. После этого Украина вынуждена поставлять в Европу свои продукты абсолютно без всяких преференций, на которые она рассчитывала», – констатировала Шеслер. «При этом Украина потеряла огромный рынок стран СНГ. С этим связано неумолимое ухудшение внешнеторгового баланса страны начиная с 2015 года. Ее экономическое положение плачевно, только в прошлом году ВВП по паритетной покупательной способности (ППС) на душу населения снизился на 30%. Это еще одно из последствий того, что Украина отвернулась от восточного рынка, резко ухудшила свои отношения с Россией и в то же время ничего не приобрела на Западе», – заключила Шеслер. Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил о планах Украины в кратчайшие сроки пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС. Дальнейшая «работа заключается в кропотливой технической работе над конкретными статьями соглашения, над пересмотром некоторых стандартов, которые за эти годы неоднократно менялись», сказал премьер. Отметим, что еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархели заявил: «Соглашение предполагает, что после пяти лет его действия проводится его оценка. Это означает не только рассмотрение новых сфер (взаимодействия), но и его имплементации. Мы начнем с оценки имплементации». Вархели сказал, что ЕС не видит необходимости «вносить поправки в соглашение, оно очень динамично по природе», но в Европе «готовы рассмотреть дальнейшие сферы взаимодействия, если Украина готова в этом участвовать и взять на себя обязательства, с применением которых такое расширение может состояться». В Брюсселе 11 февраля состоялось заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли. Соглашение заработало с 2016 года. Оппозиция на Украине выступала за пересмотр соглашения о ЗСТ, так как оно пагубно сказалось на экономике страны. В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об ассоциации с ЕС нуждается в обновлении. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

ЕС оценил закрытие Киевом оппозиционных телеканалов 12 февраля 2021, 02:58

Фото: Artur Widak/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

ЕС прокомментировал санкции, которые власти Украины ввели против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. В совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета ассоциации Украина–ЕС говорится, что усилия Украины по защите от дезинформации являются законными. В пресс-релизе сказано, что «ЕС напомнил о значимости свободы слова, независимости и плюрализма СМИ, в том числе о роли независимых вещателей». При этом «стороны признают законными усилия Украины по защите от манипуляции информацией, особенно учитывая масштабы кампаний по дезинформации из-за рубежа». Указывается, что предпринимаемые Киевом шаги должны быть пропорциональны цели и не должны ущемлять свободу СМИ. Результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют, что 40,8% жителей Украины считают ошибкой закрытие телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne, 34,6% сочли «запрет необходимым». Остальные опрошенные затруднились с ответом, либо отказались отвечать, передает РИА «Новости». Участники опроса должны были выбрать, с каким из двух высказываний они согласны: первое – «запрет телеканалов «112.Украина», ZIK и NewsOne на Украине является необходимым шагом для защиты государства», второе – запрет этих каналов «является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан». В опросе, который проводили 5–7 февраля, приняли участие 2005 тыс. человек. На каждый вопрос отвечала примерно 1 тыс. респондентов. В опросе не участвовали жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения распространились также на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne. Миссия ОБСЕ не нашла в Донбассе российских военных 11 февраля 2021, 22:25 Текст: Антон Антонов

Глава спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Халит Чевик на заседании СБ ООН сообщил, что утверждения о присутствии российских военных в Донбассе не подтверждаются наблюдателями. На заседании Эстония, Франция, Ирландия, Бельгия, Германия, Норвегия и Великобритания заявили о том, что в Донбассе якобы присутствует «российская военная техника и персонал». Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил о словах экс-главы миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана, который указывал, что «СММ не фиксировала и не фиксирует нахождение российских военных подразделений в Донбассе». Чевик, комментируя «вопрос о российском присутствии», подтвердил, что знает о заявлениях Апакана. В ходе работы самого Чевика на посту главы мониторинговой миссии, по его собственным словам, «случаев, когда наблюдались бы российские военные», в докладах миссии ОБСЕ «зарегистрировано не было», передает РИА «Новости». Напомним, Небензя заявил, что Германия и Франция являются соучастниками преступлений Киева в Донбассе, а не посредниками в урегулировании конфликта на востоке Украины. Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с ЕС 12 февраля 2021, 10:41

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Исходим из того, что мы готовы. В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне», – сказал Лавров, передает РИА «Новости» со ссылкой на эфир YouTube-канала Соловьев Live. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях. Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве. Украина объявила о начале пересмотра соглашения об ассоциации с ЕС 11 февраля 2021, 23:55

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Соглашение об ассоциации с ЕС планируют пересмотреть в кратчайшие сроки, заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль. Шмыгаль заявил, что «пересмотр соглашения начался в эти дни». Дальнейшая «работа заключается в кропотливой технической работе над конкретными статьями соглашения, над пересмотром некоторых стандартов, которые за эти годы неоднократно менялись», сказал премьер. Шмыгаль выразил надежду, что удастся «в кратчайшие сроки пересмотреть соглашение» и «подписать все изменения». Украина и ЕС договорились об обновлении параметров соглашения об ассоциации, а также о начале переговоров по обновлению параметров зоны свободной торговли, передает РИА «Новости». Отметим, что еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархели заявил: «Соглашение предполагает, что после пяти лет его действия проводится его оценка. Это означает не только рассмотрение новых сфер (взаимодействия), но и его имплементации. Мы начнем с оценки имплементации». Вархели сказал, что ЕС не видит необходимости «вносить поправки в соглашение, оно очень динамично по природе», но в Европе «готовы рассмотреть дальнейшие сферы взаимодействия, если Украина готова в этом участвовать и взять на себя обязательства, с применением которых такое расширение может состояться». В Брюсселе 11 февраля состоялось заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли. Соглашение заработало с 2016 года. Оппозиция на Украине выступала за пересмотр соглашения о ЗСТ, так как оно пагубно сказалось на экономике страны. В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение об ассоциации с ЕС нуждается в обновлении. Небензя указал Берлину на то, что «Украина оккупировала Украину» 11 февраля 2021, 23:28

Фото: Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Постпред России при ООН Василий Небензя объяснил немецкому коллеге Кристофу Хойсгену, что «Украина оккупировала Украину» и «ведет войну на своей собственной территории». В ходе заседания СБ ООН Хойсген заявил, что из выступления российского постпреда сложилось впечатление, будто «Украина вторглась в Россию, а не Россия на Украину». Небензя в ответ заявил: «Кристоф играл понятиями, кто кого оккупирует: Россия ли оккупировала Украину или, может быть, саркастически вопрошал он, Украина оккупировала Россию». Постпред России пояснил, что «Украина оккупировала Украину», передает РИА «Новости». Кроме того, Небензя ответил и на упоминание Хойсгеном Будапештского меморандума. Как подчеркнул Небензя, Москва «не брала на себя обязательства по Будапештскому меморандуму принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли своего населения, местного населения». Он отметил, что положения меморандума не касаются обстоятельств, которые стали «следствием действия внутриполитических или социально-экономических факторов». Напомним, Россия уже не раз указывала, что Будапештский меморандум не касается ситуаций, в которых оказались Крым и Донбасс, так как гарантии России по меморандуму распространялись на «ситуацию угрозы суверенитету Украины, если кто-то будет ей угрожать», а не решения самого народа «уйти из государства». Также политики, включая украинских, не раз указывали, что «меморандум – это не гарантии безопасности, а заверения в гарантиях», это «совсем другой статус документа». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ЛНР сообщили о гибели украинского военного 11 февраля 2021, 19:55 Текст: Вера Басилая

Украинский силовик подорвался у линии соприкосновения в Донбассе при минировании местности в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко. «Вчера на позициях 59-й (ВС Украины, - ред.ВЗГЛЯД) бригады в районе населенного пункта Мироновский в результате нарушения требований безопасности при установке минных заграждений произошла детонация минно-взрывного устройства. В результате подрыва один военнослужащий 11-го батальона получил ранения, не совместимые с жизнью», – приводит РИА «Новости» слова Филипоненко. По словам офицера, украинское командование этот факт скрывает. В начале февраля Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Суд Киева отменил переименование Московского проспекта в честь Бандеры 11 февраля 2021, 13:49 Текст: Евгения Шестак

Окружной административный суд Киева отменил решение городского совета о переименовании Московского проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры. Суд признал противоправным и отменил решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года № 559/559 «О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве», передают «Украинские новости». Таким образом, признаны незаконными решения о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также решение о переименовании улицы Суворова в улицу Михайла Омеляновича-Павленко. В сентябре 2020 года депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил на государственном уровне переименовать на Украине Россию в Московию. Снявшихся в фильме «Крым» артистов внесли в черный список минкульта Украины 11 февраля 2021, 16:25 Текст: Евгения Шестак

Министерство культуры и информационной политики Украины дополнило список российских артистов, которым запрещен въезд в страну, еще семью именами. В черный список попали пять участников группы «Хор Турецкого» – Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Контантин Кабанов и Михаил Кузнецов. Кроме того, в черный список включили актеров Романа Курцына и Евгению Лапову, которые снимались в фильме «Крым». На сегодняшний день в списке значится 171 человек, передает РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь МИД Украины заявил, что ведомство намерено инициировать запрет на въезд в страну российскому телеведущему Тиграну Кеосаяну после его визита в Донецк. Министерство культуры Украины в 2015 году обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе артистов, попавших тогда в список, были Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Иван Охлобыстин, Михаил Задорнов, Михаил Пореченков. Список регулярно расширяется. Погребинский объяснил решение суда о возвращении проспекту Бандеры в Киеве прежнего имени 11 февраля 2021, 18:43

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Ирина Яровая

«Думаю, это решение не выдержит апелляции. Просто пока власть не дала команду националистам радикалам, которые бы пришли и начали угрожать судье», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя решение окружного административного суда Киева отменить переименование Московского проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры. «В последнее время было несколько случаев, когда судебное решение принималось в соответствии с законом и совестью. Все эти иски инициировались выдающимся украинским юристом Андреем Портновым. Например, именно с его помощью суд вынес вердикт о том, чтобы министерство просвещения исключило из образовательных программ те учебники истории, в которых героизируется Майдан. Есть целый ряд и других таких же решений, но все они ожидают апелляции», – рассказал киевский политолог Михаил Погребинский. При этом, по мнению собеседника, ни одно из этих решений, скорее всего, не будет реализовано. «Просто пока власть не дала команду националистам радикалам, которые бы пришли и начали угрожать судье. Если это случится, то все закончится именно так, как им нужно. Причем если раньше политики сотрудничали с радикалами втихаря, чтобы никто об этом не узнал, то теперь, при Зеленском, связь между ними стала совершенно прямой и очевидной», – констатировал политолог. Погребинский напомнил о недавней утечке в сеть темника для депутатов из правящей партии «Слуга народа», который содержал инструкцию ответов на вопросы о действиях радикалов из организации С14. «Там было написано – если вас спросят, как вы относитесь к тому, что деятели С14 побили журналистов телеканала «НАШ», то нужно отвечать: все нормально, просто у телеканала есть своя позиция, а у них – своя, и они вышли на протестную акцию. Это и есть самое явное доказательство общности команды президента и фашистов, которые получают зарплаты от украинских правоохранителей», – уверен эксперт. «Таким образом, пока суд не начал рассматривать апелляции по своим решениям, сложно делать выводы о том, какая судьба ждет эти инициативы», – заключил Погребинский. Ранее окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года о переименовании Московского проспекта в честь украинского националиста Степана Бандеры. В сентябре 2020 года депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил на государственном уровне переименовать на Украине Россию в Московию. Премьер Польши поддержал критику Украиной президента Германии за «Северный поток – 2» 12 февраля 2021, 10:52

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий подключился к дискуссии президента Германии и посла Украины в Берлине по вопросу о «Северном потоке – 2», заявив, что трубопровод может способствовать «агрессивной политике России». Польский премьер присоединился к дискуссии вокруг проекта, которую до этого вели президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает Deutsche Welle. «Хотя я согласен с президентом Германии, что послевоенные долги не были выплачены, «Северный поток – 2» не является компенсацией. Это шаг за спиной Европы, антиевропейский проект, который скорее может способствовать агрессивной политике России», – написал в Twitter Моравецкий. По мнению главы кабмина, эта инициатива «увеличивает зависимость Европейского союза, подрывает экономику и безопасность». «Пришло время положить этому конец», – заявил глава Совета министров Польши. Ранее президент Германии назвал отношения в области энергетики «почти последним мостиком между Россией и Европой» после многолетнего ухудшения связей Берлина и Москвы. Среди прочего, он напомнил о нападении нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года. «Жертвами войны стали более 20 млн жителей Советского Союза. Это не оправдывает сегодняшние промахи российской политики, но нам нельзя упускать из виду этот более широкий контекст», – заявил Штайнмайер. Украинский посол Андрей Мельник в ответ обвинил германского президента в представлении «сомнительных исторических аргументов» и «опасном искажении истории», отметив, что Штайнмайер не упомянул отдельно миллионы жертв на Украине, в то время входившей в состав СССР. Мельник заявил, что утверждения главы Федеративной Республики «глубоко ранили украинцев». Президент Германии в свою очередь отверг критику посла Украины в ФРГ. Официальный Берлин встретил обвинения в искажении истории с «полным непониманием», заявили в ведомстве федерального президента. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Главу администрации президента Чехии обвинили в нанесении ущерба ЕС 12 февраля 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

Полиция Чехии обвинила Вратислава Минаржа, который возглавляет администрацию президента страны, в нанесении ущерба финансовым интересам ЕС, сообщают СМИ. По версии полиции, в 2011 году он противозаконно получил дотации на свою компанию Clever Management. Речь идет о 240 тыс. евро из фондов ЕС для постройки гостевого дома в местечке Осветиманы. Минарж подтвердил, что его обвиняют в уголовном преступлении, но опротестовал действия полиции, заявив об «искусственно сконструированном деле с политическим подтекстом». Минарж заявил, что «не позволит себя запугать». Официальный представитель Пражского града Иржи Овчачек сообщил, что президент Чехии Милош Земан, руководствуясь принципом презумпции невиновности, не собирается освобождать Минаржа от должности, передает ТАСС со ссылкой на Чешское радио. ФРГ предотвратила выезд 12 правых радикалов на Украину 11 февраля 2021, 19:22 Текст: Евгения Шестак

Федеральная полиция Германии в 2019 году не допустила выезд на Украину по меньшей мере 12 предполагаемых правых экстремистов, сообщил кабмин страны. В ответе правительства на запрос фракции Левой партии в Бундестаге отмечается, что среди радикалов, которые планировали попасть на Украину, было несколько членов ультраправой группировки «Третий путь». Кроме того, федеральная полиция не допустила выезд ранее судимого неонациста из Тюрингии, передает ТАСС со ссылкой на Die Zeit. В запросе фракция Левой партии интересовалась организацией «Источник силы», которая предположительно была основана в 2018 году членами радикальной организации «Азов» и немецкими правыми экстремистами. Правительство ФРГ в январе прошлого года заявило, что располагает данными о единичных случаях контактов радикалов из Германии с правоэкстремистскими группировками на Украине. Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у России есть сведения о том, что деятельность по дестабилизации ситуации в Белоруссии ведется с Украины. Украина увеличила импорт электроэнергии из России 12 февраля 2021, 10:55 Текст: Евгения Шестак

Украина увеличивает импорт электроэнергии из России до 1140 МВт, что станет максимальным объемом поставок с момента их возобновления в феврале, свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). В период с 11.00 до 12.00 в пятницу импорт электричества должен быть на уровне 1140 МВт. В течение еще пяти часов Украина будет импортировать электроэнергию из России в диапазоне 715–1060 МВт, передает ТАСС. На Украине 2-3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи. В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить. На Украине заявили об отсутствии связи между закрытием телеканалов и новой администрацией США 11 февраля 2021, 12:21 Текст: Наталья Ануфриева

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение Киева закрыть телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK не связано с избранием Джо Байдена президентом США или контактами украинских властей с новой американской администрацией. Кулеба заявил в интервью украинской журналистке Янине Соколовой, что «это не было какое-то поспешное решение», к этому якобы шли с 2018 года, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном в конце января не обсуждал этот вопрос, однако в том разговоре он «инициативно отметил высокий уровень взаимодействия», которого достигли США и Украина «в противодействии российской дезинформации», и высказал готовность и далее укреплять сотрудничество в этой сфере. «Это я сказал, это было. И госсекретарь подтвердил, что США также готовы к такому взаимодействию. Но о каких-то конкретных каналах или фамилиях мы не говорили. Этого всего не было, то все надумали конспирологи», –добавил Кулеба. Ранее глава политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы решился на вмешательство в информационное вещание по указке США. Он считает, что внешнее управление страной идет с 2014 года, когда власть получил Петр Порошенко, однако при Зеленском такая политика «приобрела еще более ужасающие последствия и объемы для Украины и украинского народа». Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский также считает, что фактическое вмешательство Вашингтона во внутренние дела Украины стало носить демонстративный и нескрываемый характер, и «решение закрыть те каналы, которые критикуют США, - это еще один шаг, чтобы показать украинским политикам, что они сделают все, что им скажут». Ранее президент Украины Владимир Зеленский указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения были введены после вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Они распространились также на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne. Также были введены санкции на пять лет в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Захарова заявила об отходе Евросоюза от принципов демократии 12 февраля 2021, 11:36

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текст: Ирина Яровая

В российском МИД подвергли критике поддержку Евросоюзом решения властей Украины ввести санкции против оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом газете ВЗГЛЯД заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Решение Евросоюза поддержать власти Украины – это отход от демократии. Во-первых, потому что они зажимают свободу слова. Во-вторых, потому что они пытаются выдать это за законные действия», – пояснила Мария Захарова. Накануне Европейский Союз назвал «законными усилия Украины по защите от манипуляции информацией, особенно учитывая масштабы кампаний по дезинформации из-за рубежа». Об этом говорится в совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета ассоциации Украина – ЕС.