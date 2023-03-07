Зерновой крах выносит приговор всей экономике Украины

Украинские фермеры признались в невозможности посадить новый урожай

«Не-воз-мож-но!» Таким эмоциональным восклицанием украинские фермеры оценивают вероятность провести предстоящую посевную. Иначе говоря, житница Европы, которой до последнего времени действительно была Украина, больше не может производить зерно. Виноваты в этом не только резко выросшие цены на удобрения, но в целом вся антироссийская политика киевского режима.

18 марта истекает второй 120-дневный срок действия Черноморской зерновой инициативы (зерновая сделка). Для Украины это соглашение стало своего рода спасательным кругом, вполне сравнимым с зарубежной финансовой помощью. Судите сами. Если совокупный экспорт украинского АПК в 2022 году – порядка 23 млрд долл., то действовавший пять месяцев зерновой коридор принес ей 6–7 млрд.

Сегодня Украина выступает за очередное продление зерновой сделки и даже настаивает на увеличении срока действия соглашения до одного года. Но возникает вопрос: а что Украина собирается возить по этому коридору?

Мы не сеем, мы не пашем

В начале марта МИД РФ выступил с заявлением по итогам работы Черноморской зерновой инициативы. В числе прочего в заявлении приводится статистика грузов, отправленных Киевом по зерновому коридору: 49% – кукуруза, 28% – пшеница, 6% – подсолнечный шрот и 5% – подсолнечное масло. Месяцем ранее президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев, выступая на Парижской зерновой конференции, упомянул, что 10% урожая кукурузы 2022 года еще не было собрано.

Многие помнят прошлогодние истерики Запада по поводу грозящего планете неминуемого голода. Виновник которого – Россия и проводимая ею СВО на Украине. А тут оказывается, что Украина даже урожай до конца не собрала. И не три колоска. 10% урожая кукурузы – это 3 млн тонн.

Почему не собрали? А невыгодно. Перевалка была 8 долл./т, стала 35 долл. – в основном за счет страховки, учитывающей военные риски. Уборка, сушка, в порт отвезти – все эти расходы выросли из-за подорожания энергоносителей. В итоге украинские фермеры и прошлогодний урожай не до конца собрали, и новый сеять не хотят. Прогноз УЗА на 2023 год – 50 млн тонн зерновых и масличных. В 2022 году было 67 млн тонн. В 2021-м – 106 млн.

Второй важный прогноз – украинские фермеры сокращают посевы невыгодной кукурузы и готовятся сеять больше масличных (подсолнечник, рапс). «Впервые посевная площадь под масличными культурами будет больше, чем под зерновыми». По оценке зампредседателя Украинского аграрного совета Дениса Марчука, посевы кукурузы сократятся на 30–35%, из-за чего впервые за долгие годы аграрии даже вспомнили о возможности ограничения экспорта зерновых.

Дело в том, что уже озвучен не только прогноз урожая–2023, но и ожидаемые объемы экспорта: 34 млн тонн зерновых, что даже меньше, чем в 2021/2022 м. г. (41 млн тонн). И это означает не только то, что меньше зерна уйдет на экспорт. Снижение посевов и урожая обернется сокращением курятины и куриных яиц.

Экспорт сельхозпродукции принес Украине в прошлом году более половины экспортной выручки. Сокращение урожая зерна – это удар по всей производственной цепочке.

Удобрения не нужны, но их не хватает

Урожай страдает не только от сокращения посевов. Послушайте этот эмоциональный диалог фермера и журналиста, он как раз о кукурузе и удобрениях. И примечательно в нем не только то, что тонна аммиака для украинского фермера выросла в цене с девяти до 59 тыс. грн. А то, что журналист упорно не понимает масштабов проблемы:

– Мне 12 млн долл. нужно только для селитры под кукурузу.

– То есть вы ведете к тому, что невыгодно?

– Не невыгодно, а невозможно!

– Убыточно?

– Не-воз-мож-но! У меня денег таких нет.

Но нельзя сказать, что украинские власти бездействуют. Во-первых, запрошена и получена помощь от американского USAID: микро-, мини- и прочие некрупные фермерские хозяйства получат по тонне удобрений – бесплатно. Ну что ж. У кого 6–10 га – тем тонны хватит.

Во-вторых, украинские мошенники, оказывается, умеют не только номер карты и CVV по телефону выманивать. В реалиях родины они как рыба в воде. Поэтому уже успешно кидают фермеров на продаже партий не существующих в природе удобрений. А украинское государство смотрит на них и мотает на ус, отжимая зависшие на Украине партии удобрений «Беларуськалия» и «Уралкалия». А также конфискует контрабандные партии мочевины.

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В-третьих, в апреле на Украине начинает работу крупный производитель удобрений «Сумыхимпром». Правда, те 200 тыс. тонн, которые предприятие собирается выпустить до октября, в эту посевную уже не попадают. Не говоря уж о том, что свое производство удобрений на Украине упало с 5,2 млн тонн (2021) до 1,13 млн тонн (2022).

Дефицит Украина, конечно, компенсирует импортом. Но в прошлом году европейские производители удобрений на фоне рекордных цен на газ массово сокращали или даже приостанавливали производство. В итоге взлетели цены – и цены на удобрения. Сеять кукурузу бессмысленно, пожилой фермер на троне рвет волосы от отчаяния, занавес.

Хотя цена – только половина проблемы. И военная, и гражданская логистика Украины сегодня висит на дунайских портах. По словам участников рынка, судно с удобрениями из Азербайджана будет идти до украинского покупателя 1,5–2 месяца.

Ситуация аховая: даже на фоне резкого падения спроса на удобрения их все равно не хватает: «...даже если Черкасский «Азот» и «Ровноазот» вместе будут производить 150 тыс. тонн азота в месяц, они не закроют спрос за три месяца. Остатков на рынке вообще нет. Все, что едет, продается с колес».

Сверхдержава на глиняных ногах

В 2016 году тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт выдвинул концепцию Украины как аграрной сверхдержавы. Забыв уточнить, что миллионы экспортных тонн зерна и подсолнечника держатся на дешевых дизеле, аммиаке и селитре. Поступающих, разумеется, главным образом из России.

При этом у Украины есть возможность резко облегчить жизнь не только себе, но и остальным потребителям азотных удобрений на европейском рынке. А именно – разблокировать транзит по аммиакопроводу Тольятти – Горловка – Одесса.

Разумеется, никто не предлагает Украине купить эти ежегодные 2 млн тонн аммиака, боже упаси. Да и зачем? Гибридные схемы покупки российских энергоносителей наработаны еще при Петре Порошенко. Аммиак загружается на судно (допустим, румынское). И тут же выгружается – уже как румынский.

Такая Черноморская аммиачная инициатива могла бы потягаться в прибыльности с зерновым коридором. А главное, украинским фермерам не пришлось бы переплачивать за удобрения в 6–7 раз. Если считать, разблокировка транзита гораздо выгоднее Украине, чем России. Не будет на Украине урожая – вырастет спрос на российское зерно. Но именно Украина торпедирует этот вопрос, продолжая покупать удобрения даже не втридорога, а дважды втридорога. Почему?

Потому что это вопрос больше политический, чем экономический. Сначала удобрения, потом – российский газ на украинские заводы, российская электроэнергия. Дальше российское дизтопливо, цемент, стройматериалы...

Хотя до этого не дойдет – уже на примере с удобрениями все более чем наглядно. Украина много и часто говорит об ущербе от боевых действий. Однако основной ущерб она наносит себе сама – разрывом экономических связей с Россией, усиливавших самые выгодные стороны украинской экономики. Если же их восстановить, внезапно окажется, что спецоперацию – бессмысленно и преступно в первую очередь исходя из украинских национальных интересов.

...А интервью с тем фермером хорошо бы банде Зеленского показать. Дед ведь не только о своем хозяйстве говорит. По большому счету это приговор всей украинской экономике.