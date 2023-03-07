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7 марта, вторник  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Запад осознал невозможность поражения России на Украине

Президент США Джо Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине Attila Husejnow/Global Look Press
В ходе визита в Варшаву президент США Джо Байден охладил пыл прибалтийских и польских политиков, то и дело призывающих добиваться военного поражения России на Украине, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, среди восточноевропейских союзников Киева возникли опасения, что западные лидеры намерены смягчить позицию Зеленского относительно переговоров с Москвой. Почему Белый дом недоволен агрессивной русофобией своих вассалов? Подробности...
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Жители Артемовска хотят в Россию любой ценой

Мирное население Артемовска ждет прихода России REUTERS/Oleksandr Ratushniak
«Они ждут русских». Так западная пресса описывает поведение жителей Артемовска, которые остаются в городе, невзирая на масштабы боевых действий. По предварительным оценкам, их примерно 5 тыс. человек. Каково их положение сейчас, кому они симпатизируют и почему решили оставаться в Артемовске, несмотря на опасность для своей жизни?  Подробности...
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Зерновой крах выносит приговор всей экономике Украины

Способность Украины производить зерно стремительно уменьшается Сергей Мальгавко/ТАСС
«Не-воз-мож-но!» Таким эмоциональным восклицанием украинские фермеры оценивают вероятность провести предстоящую посевную. Иначе говоря, житница Европы, которой до последнего времени действительно была Украина, больше не может производить зерно. Виноваты в этом не только резко выросшие цены на удобрения, но в целом вся антироссийская политика киевского режима. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Где найти настоящие символы Украины

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Желто-голубой флаг сам по себе прекрасен. Но те люди, которые уже девять лет управляют этой страной, сами его осквернили. Не нужно жечь, не нужно топтать – сами всё сделали. Подробности...

Западные санкции поменяли свою цель

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
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Почему ВСУ не уходят из Артемовска

Атака диверсантов с Украины. Что это было?

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    Зерновой крах выносит приговор всей экономике Украины

    Украинские фермеры признались в невозможности посадить новый урожай
    Способность Украины производить зерно стремительно уменьшается
    		  
    7 марта 2023, 08:50
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    «Не-воз-мож-но!» Таким эмоциональным восклицанием украинские фермеры оценивают вероятность провести предстоящую посевную. Иначе говоря, житница Европы, которой до последнего времени действительно была Украина, больше не может производить зерно. Виноваты в этом не только резко выросшие цены на удобрения, но в целом вся антироссийская политика киевского режима.

    18 марта истекает второй 120-дневный срок действия Черноморской зерновой инициативы (зерновая сделка). Для Украины это соглашение стало своего рода спасательным кругом, вполне сравнимым с зарубежной финансовой помощью. Судите сами. Если совокупный экспорт украинского АПК в 2022 году – порядка 23 млрд долл., то действовавший пять месяцев зерновой коридор принес ей 6–7 млрд.

    Сегодня Украина выступает за очередное продление зерновой сделки и даже настаивает на увеличении срока действия соглашения до одного года. Но возникает вопрос: а что Украина собирается возить по этому коридору?

    Мы не сеем, мы не пашем

    В начале марта МИД РФ выступил с заявлением по итогам работы Черноморской зерновой инициативы. В числе прочего в заявлении приводится статистика грузов, отправленных Киевом по зерновому коридору: 49% – кукуруза, 28% – пшеница, 6% – подсолнечный шрот и 5% – подсолнечное масло. Месяцем ранее президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев, выступая на Парижской зерновой конференции, упомянул, что 10% урожая кукурузы 2022 года еще не было собрано. 

    Многие помнят прошлогодние истерики Запада по поводу грозящего планете неминуемого голода. Виновник которого – Россия и проводимая ею СВО на Украине. А тут оказывается, что Украина даже урожай до конца не собрала. И не три колоска. 10% урожая кукурузы – это 3 млн тонн. 

    Почему не собрали? А невыгодно. Перевалка была 8 долл./т, стала 35 долл. – в основном за счет страховки, учитывающей военные риски. Уборка, сушка, в порт отвезти – все эти расходы выросли из-за подорожания энергоносителей. В итоге украинские фермеры и прошлогодний урожай не до конца собрали, и новый сеять не хотят. Прогноз УЗА на 2023 год – 50 млн тонн зерновых и масличных. В 2022 году было 67 млн тонн. В 2021-м – 106 млн. 

    Второй важный прогноз – украинские фермеры сокращают посевы невыгодной кукурузы и готовятся сеять больше масличных (подсолнечник, рапс). «Впервые посевная площадь под масличными культурами будет больше, чем под зерновыми». По оценке зампредседателя Украинского аграрного совета Дениса Марчука, посевы кукурузы сократятся на 30–35%, из-за чего впервые за долгие годы аграрии даже вспомнили о возможности ограничения экспорта зерновых. 

    Дело в том, что уже озвучен не только прогноз урожая–2023, но и ожидаемые объемы экспорта: 34 млн тонн зерновых, что даже меньше, чем в 2021/2022 м. г. (41 млн тонн). И это означает не только то, что меньше зерна уйдет на экспорт. Снижение посевов и урожая обернется сокращением курятины и куриных яиц.

    Экспорт сельхозпродукции принес Украине в прошлом году более половины экспортной выручки. Сокращение урожая зерна – это удар по всей производственной цепочке. 

    Удобрения не нужны, но их не хватает

    Урожай страдает не только от сокращения посевов. Послушайте этот эмоциональный диалог фермера и журналиста, он как раз о кукурузе и удобрениях. И примечательно в нем не только то, что тонна аммиака для украинского фермера выросла в цене с девяти до 59 тыс. грн. А то, что журналист упорно не понимает масштабов проблемы:

    – Мне 12 млн долл. нужно только для селитры под кукурузу.

    –  То есть вы ведете к тому, что невыгодно?

    – Не невыгодно, а невозможно!

    – Убыточно?

    – Не-воз-мож-но! У меня денег таких нет.

    Но нельзя сказать, что украинские власти бездействуют. Во-первых, запрошена и получена помощь от американского USAID: микро-, мини- и прочие некрупные фермерские хозяйства получат по тонне удобрений – бесплатно. Ну что ж. У кого 6–10 га – тем тонны хватит. 

    Во-вторых, украинские мошенники, оказывается, умеют не только номер карты и CVV по телефону выманивать. В реалиях родины они как рыба в воде. Поэтому уже успешно кидают фермеров на продаже партий не существующих в природе удобрений. А украинское государство смотрит на них и мотает на ус, отжимая зависшие на Украине партии удобрений «Беларуськалия» и «Уралкалия». А также конфискует контрабандные партии мочевины.

    В-третьих, в апреле на Украине начинает работу крупный производитель удобрений «Сумыхимпром». Правда, те 200 тыс. тонн, которые предприятие собирается выпустить до октября, в эту посевную уже не попадают. Не говоря уж о том, что свое производство удобрений на Украине упало с 5,2 млн тонн (2021) до 1,13 млн тонн (2022). 

    Дефицит Украина, конечно, компенсирует импортом. Но в прошлом году европейские производители удобрений на фоне рекордных цен на газ массово сокращали или даже приостанавливали производство. В итоге взлетели цены – и цены на удобрения. Сеять кукурузу бессмысленно, пожилой фермер на троне рвет волосы от отчаяния, занавес. 

    Хотя цена – только половина проблемы. И военная, и гражданская логистика Украины сегодня висит на дунайских портах. По словам участников рынка, судно с удобрениями из Азербайджана будет идти до украинского покупателя 1,5–2 месяца. 

    Ситуация аховая: даже на фоне резкого падения спроса на удобрения их все равно не хватает: «...даже если Черкасский «Азот» и «Ровноазот» вместе будут производить 150 тыс. тонн азота в месяц, они не закроют спрос за три месяца. Остатков на рынке вообще нет. Все, что едет, продается с колес». 

    Сверхдержава на глиняных ногах

    В 2016 году тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт выдвинул концепцию Украины как аграрной сверхдержавы. Забыв уточнить, что миллионы экспортных тонн зерна и подсолнечника держатся на дешевых дизеле, аммиаке и селитре. Поступающих, разумеется, главным образом из России.

    При этом у Украины есть возможность резко облегчить жизнь не только себе, но и остальным потребителям азотных удобрений на европейском рынке. А именно – разблокировать транзит по аммиакопроводу Тольятти – Горловка – Одесса.

    Разумеется, никто не предлагает Украине купить эти ежегодные 2 млн тонн аммиака, боже упаси. Да и зачем? Гибридные схемы покупки российских энергоносителей наработаны еще при Петре Порошенко. Аммиак загружается на судно (допустим, румынское). И тут же выгружается – уже как румынский. 

    Такая Черноморская аммиачная инициатива могла бы потягаться в прибыльности с зерновым коридором. А главное, украинским фермерам не пришлось бы переплачивать за удобрения в 6–7 раз. Если считать, разблокировка транзита гораздо выгоднее Украине, чем России. Не будет на Украине урожая – вырастет спрос на российское зерно. Но именно Украина торпедирует этот вопрос, продолжая покупать удобрения даже не втридорога, а дважды втридорога. Почему?

    Потому что это вопрос больше политический, чем экономический. Сначала удобрения, потом – российский газ на украинские заводы, российская электроэнергия. Дальше российское дизтопливо, цемент, стройматериалы...

    Хотя до этого не дойдет – уже на примере с удобрениями все более чем наглядно. Украина много и часто говорит об ущербе от боевых действий. Однако основной ущерб она наносит себе сама – разрывом экономических связей с Россией, усиливавших самые выгодные стороны украинской экономики. Если же их восстановить, внезапно окажется, что спецоперацию – бессмысленно и преступно в первую очередь исходя из украинских национальных интересов. 

    ...А интервью с тем фермером хорошо бы банде Зеленского показать. Дед ведь не только о своем хозяйстве говорит. По большому счету это приговор всей украинской экономике.

     
     
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