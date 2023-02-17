МИД: Киеву не стоит выдавать стремление к валютным прибылям за борьбу с голодом

Поставки продовольствия в беднейшие страны постоянно сокращаются, а киевский режим на этом фоне игнорирует заложенные за ним в зерновой сделке обязательства, заявили в МИД России.

Доля поставок в беднейшие страны с момента первого срока действия «черноморской инициативы» сокращается с 4% по итогам первого этапа до 2,7% на сегодняшний день, сообщило министерство в своем Telegram-канале. «Именно по этой причине сама инициатива и была оперативно переквалифицирована ООНовцами из гуманитарной в коммерческую», – указали в ведомстве.

При этом российская сторона после подписания в Стамбуле 22 июля 2022 года договоренностей начала эффективное выполнение обязательств, но Киев не спешит поступать таким же образом.

«Цена за аммиак, являющийся ключевым сырьем для производства удобрений, держится на рекордной отметке в 1,1 тыс. долларов за кубометр, что уже привело не только к кризису его ценовой доступности, но и физического дефицита», – подчеркнули в МИД. Киев же блокирует возобновление работы аммиакопровода «Тольятти – Одесса» по политическим мотивам, между тем возобновление этой системы прописано в «черноморской инициативе».

Также украинскую сторону не интересует добросовестная работа в рамках стамбульского Совместного координационного центра, она в обход установленных правил с помощью украинских бизнесменов «нагоняет» суда в территориальные воды Турции. Сейчас досмотра ждут 33 корабля, зарегистрированных в инициативе, еще 115 там находятся самовольно, и СКЦ не несет за них ответственности.

В МИД предложили киевским властям не выдавать стремление по получению валютных прибылей за борьбу с голодом и заботу об азиатских, африканских и латиноамериканских странах.

Ранее СМИ сообщили, что вывезенное с Украины зерно отправили не в страны третьего мира, а на корм свиньям в Испании.