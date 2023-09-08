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    8 сентября 2023, 11:02

    Почему Польше неловко за своих наемников на Украине

    Названы четыре причины, по которым Польша «не замечает» гибель своих граждан в конфликте на Украине

    Почему Польше неловко за своих наемников на Украине
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    Уже тысячи польских наемников погибли на Украине. Казалось бы, массовая гибель сограждан должна будоражить и польское общество, и польские власти. Однако для официальной Варшавы всех этих людей будто бы не существует. Почему руководство Польши заняло крайне странную, двойственную и даже стыдливую позицию по поводу участия польских наемников в украинском конфликте?

    С начала спецоперации на территорию Украины с тем, чтобы встать под знамена ВСУ, прибыло 11 675 человек из 84 государств мира. Больше всего «солдат удачи» приехало из США, Грузии, Канады и Польши. Таковы последние данные на этот счет, опубликованные Минобороны России.

    Поляки включились в процесс сразу же очень активно – уже на апрель 2022 года в рядах ВСУ насчитывалось 1717 тамошних наемников, на июнь 2022-го на Украине побывал 1831 польский боец, из которых 378 было убито и 272 убыло на родину. А на февраль 2023-го, по оценке бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа МакГрегора, число убитых поляков приблизилось к 2,5 тысячам. Всего же за интересы Киева проливали кровь около 20 тысяч выходцев из Польши.

    Казалось бы, тема десятков тысяч людей, активно воюющих на территории другого государства, должна будоражить общество, вызывать активную дискуссию, как минимум – периодически подниматься в прессе. Однако средства массовой информации Польши, словно сговорившись, дружно обходят эту тему стороной. Если вбить слово «наемник» в поисковики ведущих польских СМИ – Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Gazeta.pl., Wykop.pl и других, – то результат будет связан исключительно с «вагнеровцами», публикации о которых частят как из пулемета. Собственно же польских наемников для журналистов словно и не существует.

    Не существует их и для официальной Варшавы. Впрочем, вице-премьер, он же министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat все же признал, что польские граждане на Украине воюют, однако тут же поспешил заметить, что «это не большие цифры».

    В дальнейшем от соотечественников, воюющих за Украину, открестился и пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин: «Польский добровольческий корпус, который освещают СМИ, никоим образом не связан с польскими вооруженными силами или каким-либо польским ведомством. Действия польских добровольцев, поддерживающих Украину в борьбе с Россией, не следует отождествлять с польскими властями».

    Любопытно, что согласно закону Польши «О защите Отечества» служба польских офицеров и солдат в зарубежных армиях запрещена, а наемничество карается пятью годами тюрьмы. Формально польский военный может отправиться служить в другую страну, но лишь с письменного разрешения министра национальной обороны.

    Тем не менее в том же телеэфире Блащак дал понять, что те, кто воюет на Украине, как бы и не подпадают под действие этого закона: когда у министра поинтересовались, будут ли наказаны воюющие на Украине поляки, как это предусмотрено польским уголовным зконодательством, или же власти Польши примут закон об амнистии, Блащак кратко ответил, что «это не проблема».

    Складывается интересная ситуация: с одной стороны, польский официоз не считает наемников на Украине чем-то заслуживающим упоминания, не признает их «своими», не вспоминает об их судьбах в СМИ. То есть некоторым образом даже стыдится. С другой – выказывает полную готовность покрыть их преступления, прийти на помощь, не смущаясь даже нарушением закона.

    Причин, по которым тема наемничества не звучит в медиаполе Польши громко, несколько. Во-первых, это связано, разумеется, с существенными потерями, которые понесли «солдаты удачи» под бело-красным флагом. Гробы, которые прибывают с Украины, не внушают никому оптимизма и вызывают ненужные вопросы к власти у населения. Отсюда и успокоительный комментарий Блащака насчет «немногочисленности» потерь.

    Во-вторых, в Варшаве опасаются, что педалирование темы польских наемников даст Москве основания заявить о прямом вмешательстве НАТО в конфликт на Украине. Для Польши это может означать перенос боевых действий на собственную территорию. По этой причине поляком выгоднее придерживаться позиции «их там нет».


    В-третьих, отношение польского политикума к украинской проблеме все же далеко не однозначно. В последнее время на поверхность вышли множество примеров того, что Польша ведет в отношении восточного соседа политику весьма жесткую и прагматичную.

    Наиболее резонансный кризис пришелся на начало августа, когда глава Офиса по вопросам международной политики в канцелярии президента Польши Марчин Пшидач высказался о том, что Украина должна сильнее ценить польскую поддержку. «Категорически отвергаем попытки отдельных польских политиков навязать польскому обществу безосновательное мнение о том, что Украина не ценит помощь от Польши. Это, очевидно, игра на собственные конъюнктурные интересы, которая не имеет ничего общего с действительностью. Манипуляция», – ответил замглавы Офиса президента Андрей Сибига.

    Завершил дискуссию комментарий премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого: «Мы всегда будем защищать доброе имя Польши, ее безопасность, и никакие интересы другой страны не будут преобладать над интересами Польши».

    На Украине это было воспринято многими как откровенное признание простого факта – Украина важна Польше лишь постольку-поскольку.

    И в-четвертых, имеется фактор приближающихся парламентских выборов, перед которыми главная задача правящей партии «Право и справедливость» состоит в том, чтобы «замести под ковер» весь имеющийся «мусор», в том числе внешнеполитический, и сосредоточиться на основной проблеме – удержании власти.

    Именно этому будет подчинено все в Польше в ближайшее время. Именно поэтому тема польских наемников, умирающих на Украине, по-прежнему будет в польских СМИ маргинальной, а сами они по-прежнему будут разменной монетой большой политики.

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