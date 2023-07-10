Неудачное контрнаступление привело ВСУ к дефициту наемников

Эксперты объяснили снижение интереса наемников к ВСУ

Ошибки и провалы первого этапа контрнаступления принесли ВСУ еще одну проблему. В частности, наемники из стран Восточной Европы все реже желают воевать на стороне Украины, из-за чего власти Киева начали активную вербовочную кампанию в других регионах планеты. О каких конкретно странах идет речь – и удастся ли ВСУ восполнить дефицит наемников?

В понедельник Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило о том, что Украина развернула вербовку иностранных наемников в ряде государств Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Таким образом украинское командование стремится пополнить ряды ВСУ в условиях сорванной мобилизации и высоких потерь на поле боя.

По данным ведомства, новых наемников в ряды ВСУ собираются вербовать в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке, а также в подконтрольных США районах Сирии. Работа с будущими боевиками ведется на базе украинских загранучреждений при содействии спецслужб стран запада и подконтрольных им частных военных компаний.

Кроме того, в Минобороны отметили падение интереса к службе в рядах ВСУ у граждан Польши, Великобритании и других европейских государств. По информации, полученной в ходе допросов пленных, украинские командиры не привлекаются к ответственности за потери в рядах наемников. Также иностранцев в первую очередь бросают в «мясные штурмы», а вывозят с поля боя последними. Все это снижает боевой дух боевиков.

Всего с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11 тыс. 675 иностранных наемников из 84 государств. Наибольшее количество наемников приехало на Украину в марте-апреле 2022 года, однако после первых понесенных потерь динамика их прибытия резко сократилась.

Наиболее многочисленные группы прибыли из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (900 и более человек), Грузии (свыше 800 человек), Великобритании и Румынии (по 700 и более человек), Хорватии (более 300 человек), а также из Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более человек).

По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение в ходе боевых действий 4 тыс. 845 иностранных наемников в подавляющей части из США, Канады и европейских стран. Еще 4 тыс. 801 иностранный боевик сбежал с территории Украины. Сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2 тыс. 29 наемников.

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Ранее стало известно, что ЦРУ занялось вербовкой в ряды ВСУ курдских боевиков. Переговоры ведутся с представителями курдских отрядов самообороны (YPG) и шейхами нескольких арабских кланов. Боевикам предлагают около двух тысяч долларов в месяц.

По данным турецкой прессы, выходцы из курдской YPG воюют на Украине с весны 2022 года. С 2014 года они получали опыт в вооруженной борьбе против ИГ* (запрещено в России). По мнению Турции, эта группировка представляет из себя террористическую организацию. По оценке западных экспертов, на Украине может находиться 1–2 тыс. членов формирования.

«Украина сейчас не может никого завербовать сама, так как не имеет для этого средств. Поэтому привлечением новых наемников вместо нее занимаются союзники, в частности США», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

«Против российских войск на Украине могут быть задействованы ЧВК, например, британская компания G4S. Кроме того, вероятно использование боевиков из террористических организаций, таких как ИГИЛ* (запрещена в России). Они умеют воевать, и их можно использовать в борьбе против нас», – отметил собеседник.

«Также я пока не вижу снижения интереса к службе в рядах ВСУ и у граждан государств Восточной Европы. Например, некоторые поляки уже считают Украину своей землей, поэтому готовы продолжать воевать. Соответственно, ожидать уменьшения потока наемников из этого региона, как мне кажется, не стоит», – полагает Артамонов.

Несколько иной точки зрения придерживается военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, поскольку реальная информация о неудачах ВСУ в ходе контрнаступления просачивается в западные СМИ, многие наемники, видя эти результаты, принимают решение отказаться от участия в боевых действиях на стороне Украины.

«С другой стороны, если брать ту же Польшу, то там в ряды наемников чаще всего берут действующих военнослужащих польской армии. Кроме того, мы знаем, насколько русофобскую политику проводят власти Варшавы, поэтому отправка наемников со стороны Польши на Украину будет продолжаться. Пусть и в других объемах», – предположил собеседник.

«В начале нашей СВО иностранных наемников на линии боевого соприкосновения было в разы больше. Но высокоточные удары наших военных, в том числе по пунктам их дислокации, серьезно изменили эту ситуацию. Все это трудно скрыть, несмотря на довольно однобокое освещение событий в западных СМИ», – акцентировал он.

«Иностранные бойцы общаются между собой, с товарищами из других подразделений и узнают правду. Кроме того, они не всегда довольны отношением и поведением украинских военных. Тут многие факторы сказываются, в том числе чисто бытовые. Поэтому Украина предпринимает все силы для найма военных в разных регионах мира», – добавил эксперт.

«Но я не думаю, что ВСУ удастся завербовать значимое количество граждан из стран Латинской Америки. Большинство государств этого региона либо поддерживают Россию, либо занимают дружественный нейтралитет. Я допускаю, что при поддержке западных спецслужб ВСУ могут завербовать там какое-то количество граждан, но речь будет идти о сотнях, а не о тысячах», – прогнозирует Дандыкин.