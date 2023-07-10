Неудачное контрнаступление привело ВСУ к дефициту наемников

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10 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:53  |  vz.ru
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Россию провоцируют запретить транзит газа через Украину

Газпром предупредил Европу о риске остановки украинского транзита Максим Блинов/РИА Новости
Несмотря на почти полтора года СВО и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. Заинтересованы в этом, на самом деле, все три участника. Однако ситуация может измениться в любой момент. Газпром открыто предупреждает, что «Нафтогаз» напрашивается на введение санкций против него. Почему транзит до сих пор идет и кто заинтересован в его прекращении? Подробности...
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Как Россия ответит Турции на обман с «азовцами»

Турция передала Украине командиров запрещенного в РФ нацбатальона «Азов» Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
Решение руководства Турции передать Украине командиров неонацистского батальона «Азов» останется без ответа только в том случае, если оно было частью более сложной и обширной сделки, считают эксперты. Но, скорее всего, реагировать придется: нарушение прежних договоренностей ломает привычную схему отношений России и Турции.  Подробности...
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Орбиту Земли освоит российская частная космонавтика

Ракета теперь зачастую несет не один, не два, а десятки спутников Роскосмос/РИА Новости
К работе на околоземной орбите приступила к работе целая группа российских космических аппаратов. Некоторые из них поистине уникальны, в том числе те, которые созданы студенческими и даже школьными коллективами. На наших глазах в России выращивается индустрия частных космических конструкторских бюро, которые в ближайшие годы могут создать на орбите целые спутниковые группировки. Подробности...
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Латвия уничтожает русских стариков

Тысячи русских пенсионеров оказались под угрозой депортации из Латвии Владимир Астапкович/РИА Новости
«Злость, слезы на глазах и испанский стыд... Стресс, который устроили этим пожилым людям, на годы сократит оставшийся уже не столь длинный срок их жизни». Такими словами даже некоторые политики Латвии описывают жестокий эксперимент, который проводит их государство с русскими стариками. Что происходит и может ли Россия защитить соотечественников? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Что помешало Англии разбомбить советские нефтяные месторождения в 1940-м

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Самое печальное, что и сегодня союзничество с англо-американцами не только остается священной коровой нашей историографии, но всякий иной взгляд на него (и это в условиях фактической войны с англосаксонским миром) признается «ревизионизмом». Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Новое расширение НАТО становится угрозой для США

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Любое реальное движение Вашингтона в сторону приглашения Киева в НАТО будет означать готовность вступить в прямое военное столкновение с Россией. Подробности...
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Каким должен быть идеальный русский город

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Современный город до такой степени уже все зарегулировал, сделал плоским, однозначным, безжизненным и некрасивым, что дальше в прямом смысле некуда. Пора думать о других принципах и элементах расселения. Подробности...
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Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

Уроки для России из погромов во Франции

Кассетные боеприпасы для «нациков» Украины

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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
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В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

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Вы участвовали в сборе средств для поддержки участников СВО?
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    Неудачное контрнаступление привело ВСУ к дефициту наемников

    Эксперты объяснили снижение интереса наемников к ВСУ
    ВСУ потеряли почти 5 тыс. наемников
    		  
    10 июля 2023, 21:30
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Илья Абрамов

    Ошибки и провалы первого этапа контрнаступления принесли ВСУ еще одну проблему. В частности, наемники из стран Восточной Европы все реже желают воевать на стороне Украины, из-за чего власти Киева начали активную вербовочную кампанию в других регионах планеты. О каких конкретно странах идет речь – и удастся ли ВСУ восполнить дефицит наемников?

    В понедельник Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило о том, что Украина развернула вербовку иностранных наемников в ряде государств Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Таким образом украинское командование стремится пополнить ряды ВСУ в условиях сорванной мобилизации и высоких потерь на поле боя.

    По данным ведомства, новых наемников в ряды ВСУ собираются вербовать в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке, а также в подконтрольных США районах Сирии. Работа с будущими боевиками ведется на базе украинских загранучреждений при содействии спецслужб стран запада и подконтрольных им частных военных компаний.

    Кроме того, в Минобороны отметили падение интереса к службе в рядах ВСУ у граждан Польши, Великобритании и других европейских государств. По информации, полученной в ходе допросов пленных, украинские командиры не привлекаются к ответственности за потери в рядах наемников. Также иностранцев в первую очередь бросают в «мясные штурмы», а вывозят с поля боя последними. Все это снижает боевой дух боевиков.

    Всего с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11 тыс. 675 иностранных наемников из 84 государств. Наибольшее количество наемников приехало на Украину в марте-апреле 2022 года, однако после первых понесенных потерь динамика их прибытия резко сократилась.

    Наиболее многочисленные группы прибыли из Польши (более 2,6 тыс. человек), США и Канады (900 и более человек), Грузии (свыше 800 человек), Великобритании и Румынии (по 700 и более человек), Хорватии (более 300 человек), а также из Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более человек).

    По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение в ходе боевых действий 4 тыс. 845 иностранных наемников в подавляющей части из США, Канады и европейских стран. Еще 4 тыс. 801 иностранный боевик сбежал с территории Украины. Сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2 тыс. 29 наемников.

    Ранее стало известно, что ЦРУ занялось вербовкой в ряды ВСУ курдских боевиков. Переговоры ведутся с представителями курдских отрядов самообороны (YPG) и шейхами нескольких арабских кланов. Боевикам предлагают около двух тысяч долларов в месяц.

    По данным турецкой прессы, выходцы из курдской YPG воюют на Украине с весны 2022 года. С 2014 года они получали опыт в вооруженной борьбе против ИГ* (запрещено в России). По мнению Турции, эта группировка представляет из себя террористическую организацию. По оценке западных экспертов, на Украине может находиться 1–2 тыс. членов формирования.

    «Украина сейчас не может никого завербовать сама, так как не имеет для этого средств. Поэтому привлечением новых наемников вместо нее занимаются союзники, в частности США», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Против российских войск на Украине могут быть задействованы ЧВК, например, британская компания G4S. Кроме того, вероятно использование боевиков из террористических организаций, таких как ИГИЛ* (запрещена в России). Они умеют воевать, и их можно использовать в борьбе против нас», – отметил собеседник.

    «Также я пока не вижу снижения интереса к службе в рядах ВСУ и у граждан государств Восточной Европы. Например, некоторые поляки уже считают Украину своей землей, поэтому готовы продолжать воевать. Соответственно, ожидать уменьшения потока наемников из этого региона, как мне кажется, не стоит», – полагает Артамонов.

    Несколько иной точки зрения придерживается военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, поскольку реальная информация о неудачах ВСУ в ходе контрнаступления просачивается в западные СМИ, многие наемники, видя эти результаты, принимают решение отказаться от участия в боевых действиях на стороне Украины.

    «С другой стороны, если брать ту же Польшу, то там в ряды наемников чаще всего берут действующих военнослужащих польской армии. Кроме того, мы знаем, насколько русофобскую политику проводят власти Варшавы, поэтому отправка наемников со стороны Польши на Украину будет продолжаться. Пусть и в других объемах», – предположил собеседник.

    «В начале нашей СВО иностранных наемников на линии боевого соприкосновения было в разы больше. Но высокоточные удары наших военных, в том числе по пунктам их дислокации, серьезно изменили эту ситуацию. Все это трудно скрыть, несмотря на довольно однобокое освещение событий в западных СМИ», – акцентировал он.

    «Иностранные бойцы общаются между собой, с товарищами из других подразделений и узнают правду. Кроме того, они не всегда довольны отношением и поведением украинских военных. Тут многие факторы сказываются, в том числе чисто бытовые. Поэтому Украина предпринимает все силы для найма военных в разных регионах мира», – добавил эксперт.

    «Но я не думаю, что ВСУ удастся завербовать значимое количество граждан из стран Латинской Америки. Большинство государств этого региона либо поддерживают Россию, либо занимают дружественный нейтралитет. Я допускаю, что при поддержке западных спецслужб ВСУ могут завербовать там какое-то количество граждан, но речь будет идти о сотнях, а не о тысячах», – прогнозирует Дандыкин.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
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