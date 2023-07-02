Проблемы ВСУ Америка хочет решить с помощью курдов

ЦРУ занялось вербовкой курдских боевиков в интересах ВСУ. Это происходит на фоне неудачного для Джо Байдена развития событий на Украине. В чем заключаются особенности этой вербовки, какие суммы американцы обещают боевикам и как к этому относятся другие страны Ближнего Востока?

ЦРУ пытается нарастить масштабы вербовки в Сирии желающих воевать в рядах ВСУ. Как сообщил военно-дипломатический источник РИА «Новости» в Дамаске, это происходит на фоне неудачного для администрации президента Джо Байдена хода конфликта на территории Украины. Переговоры ведутся с представителями курдских отрядов самообороны (YPG) и шейхами нескольких арабских кланов. Боевикам предлагают около двух тысяч долларов в месяц.

Источник напомнил, что «в конце мая информагентства со ссылкой на Службу внешней разведки России сообщили, что база «Эт-Танф» в Сирии используется США для подготовки боевиков с целью совершения терактов в России».

По данным турецкой прессы, выходцы из курдской YPG воюют на Украине с весны 2022 года. С 2014 года они получали опыт в вооруженной борьбе против ИГ* (запрещена в России). По мнению Турции, YPG, как и Рабочая партия Курдистана, представляют собой террористические организации. По оценке западных экспертов, на Украине может находиться 1-2 тысяч членов YPG.

США активно привлекают иностранцев для участия в украинском конфликте. Летом прошлого года сообщалось о подготовке Пентагоном в Калифорнии бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов с целью направить их затем через Польшу на Украину. Речь шла о пилотах, которые покинули страну вместе с американскими военными в августе 2021 года. Необходимость набора афганских пилотов объясняли тем, что квалифицированный летный состав самолетов МиГ-29, Су-27 и Су-25 ВСУ фактически ликвидирован.

ВСУ пользуются услугами иностранных «солдат удачи» с самого начала российской спецоперации на Украине. В стране был образован «Иностранный легион», в который вступили тысячи наемников из разных стран. В апреле 2022 года Рада приняла закон, позволяющий иностранцам работать в разведке и служить в войсках страны. При этом служить в ВСУ лицам без украинского гражданства впервые разрешил Петр Порошенко, который подписал соответствующий закон в 2016 году.

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На этой неделе в результате высокоточного ракетного удара по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске были уничтожены не только высокопоставленные украинские военные, но и иностранные наемники. Они были участниками штабного совещания с участием нескольких генералов ВСУ.

Российский Следственный комитет на днях завел дела против 160 наемников из 33 стран, воюющих на стороне Украины. Были собраны доказательства участия наемников из более 30 государств, в том числе Грузии, США, Латвии и Швеции.

«На территории Украины уже были бойцы, которые ранее участвовали в рядах курдских леворадикальных группировок во время войн в Сирии и Ираке. Это граждане США, Великобритании и других стран. Представители курдских группировок тоже могут попасть на Украину», – считает Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед.

Семенов сомневается, что на сотрудничество с ЦРУ согласятся шейхи арабских кланов. «Им совершенно незачем участвовать во всем этом. У них нет идеологических стимулов. А вот некоторые курдские группировки так или иначе тесно сотрудничают с американцами и действительно могут оказаться на Украине», – добавляет собеседник.

Кроме Сирии вербовка может вестись на территории Иракского Курдистана в северной части Ирака – там находятся члены группировок, «разделяющие проамериканские взгляды». Он отметил, что предлагаемый курдам оклад в две тысячи долларов – это очень большие деньги по местным деньгам. Обычно курдские бойцы за участие в боевых действиях получали около 500 долларов в месяц.

А вот арабы в вербовке точно не заинтересованы, убежден политолог Маис Курбанов. «Шейхи не станут воевать против России. Исламские страны не выступают против Москвы. США могут вести переговоры только с отдельными представителями арабского мира, которые являются их клиентами. Но остальной исламский мир на это не пойдет», – считает Курбанов.

То, что США начнут вербовать представителей курдских отрядов самообороны, было ожидаемо,

добавляет политолог. «Американцы и европейцы воюют на Украине против России при поддержке своих союзников, среди которых есть террористические организации. Происходящее говорит о том, что США уже на последнем вздохе и пытаются направить против России все, что у них есть. Все, кого американцы смогут завербовать, станут на Украине пушечным мясом», – добавил эксперт.

По словам востоковеда, США будет очень тяжело найти в других странах Ближнего Востока желающих воевать за ВСУ. «Мы все были свидетелями, как США проигрывают на Ближнем Востоке, как американцы бежали из Афганистана, как они проиграли в Ираке, Сирии, и даже в Йемене. Ближневосточные государства начали открыто отталкивать Америку», – уверен Курбанов.