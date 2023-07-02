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2 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:13  |  vz.ru
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Когда падение рубля остановится

Рубль упал до минимума марта 2022 года Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российская валюта продолжает падение - теперь за один доллар дают почти девяносто рублей. С чем связан процесс девальвации рубля, при каких условиях в дело может вмешаться российский Центробанк - и каким в итоге будет курс российской валюты к концу текущего лета? Подробности...
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Зачем худший для РФ кандидат в президенты США приехал в Киев

Пенс раскритиковал Байдена за затягивание поставок оружия Украине REUTERS
Майкл Пенс, занимавший при Трампе пост вице-президента США, призвал поставлять ВСУ еще больше оружия и раскритиковал Вашингтон за медлительность. Причем сделал он это в Киеве, куда прибыл с необъявленным визитом. Это противоречит позиции Трампа, но он и Пенс теперь враги – бывший «зам» решил сам баллотироваться в президенты и стал самым антироссийским кандидатом из всех. Зачем ему это?  Подробности...
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Россия хитрой атакой уничтожила украинский плацдарм

Безопасность вокруг Антоновского моста потребует от России непростых решений Алексей Коновалов/ТАСС
«Противник оказался ошеломлен и разгромлен. Все, никаких «плацдармов» на левом берегу нет». Такими словами врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо описал ликвидацию группировки ВСУ в районе Антоновского моста. Почему украинские войска так настойчиво пытались занять здесь плацдарм - и можно ли считать, что теперь с этими попытками вполне покончено? Подробности...
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Проблемы ВСУ Америка хочет решить с помощью курдов

В противостоянии с Россией США все больше приходится полагаться на иностранных наемников REUTERS/Valentyn Ogirenko
ЦРУ занялось вербовкой курдских боевиков в интересах ВСУ. Это происходит на фоне неудачного для Джо Байдена развития событий на Украине. В чем заключаются особенности этой вербовки, какие суммы американцы обещают боевикам и как к этому относятся другие страны Ближнего Востока?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Пора возрождать пограничные войска

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Вокруг России формируется кольцо враждебных государств. Финляндия, которая была нейтральной страной, уже член НАТО. Страны Прибалтики готовят свои диверсионные отряды. Поэтому давно пора вернуться к системе охраны границы, которая была отработана во времена СССР. Подробности...

После Гребенщикова останутся песни

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Личную позицию и нынешние взгляды Гребенщикова трудно разделить. Лично мне точно. Это, впрочем, ещё с его выступления перед Саакашвили в Одессе весьма непросто. Но тем не менее он вошел в историю русского рока. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Без Родины я – ничто

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Мне кажется, это качество – «Россия во мне» – обычно даруется с рождения, как черты характера. Но сравнимо и с инстинктом. Родительским. У кого-то он есть, а кто-то ведь легко бросает своих детей. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Сколько Запад потратил на Украину

Подростки и арабы сжигают Францию

Зеленский узаконит язык своих хозяев

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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21:02
собственная новость

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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Беспорядки во Франции:
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    2 июля 2023, 10:30
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Андрей Резчиков

    ЦРУ занялось вербовкой курдских боевиков в интересах ВСУ. Это происходит на фоне неудачного для Джо Байдена развития событий на Украине. В чем заключаются особенности этой вербовки, какие суммы американцы обещают боевикам и как к этому относятся другие страны Ближнего Востока?

    ЦРУ пытается нарастить масштабы вербовки в Сирии желающих воевать в рядах ВСУ. Как сообщил военно-дипломатический источник РИА «Новости» в Дамаске, это происходит на фоне неудачного для администрации президента Джо Байдена хода конфликта на территории Украины. Переговоры ведутся с представителями курдских отрядов самообороны (YPG) и шейхами нескольких арабских кланов. Боевикам предлагают около двух тысяч долларов в месяц.

    Источник напомнил, что «в конце мая информагентства со ссылкой на Службу внешней разведки России сообщили, что база «Эт-Танф» в Сирии используется США для подготовки боевиков с целью совершения терактов в России».

    По данным турецкой прессы, выходцы из курдской YPG воюют на Украине с весны 2022 года. С 2014 года они получали опыт в вооруженной борьбе против ИГ* (запрещена в России). По мнению Турции, YPG, как и Рабочая партия Курдистана, представляют собой террористические организации. По оценке западных экспертов, на Украине может находиться 1-2 тысяч членов YPG.

    США активно привлекают иностранцев для участия в украинском конфликте. Летом прошлого года сообщалось о подготовке Пентагоном в Калифорнии бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов с целью направить их затем через Польшу на Украину. Речь шла о пилотах, которые покинули страну вместе с американскими военными в августе 2021 года. Необходимость набора афганских пилотов объясняли тем, что квалифицированный летный состав самолетов МиГ-29, Су-27 и Су-25 ВСУ фактически ликвидирован.

    ВСУ пользуются услугами иностранных «солдат удачи» с самого начала российской спецоперации на Украине. В стране был образован «Иностранный легион», в который вступили тысячи наемников из разных стран. В апреле 2022 года Рада приняла закон, позволяющий иностранцам работать в разведке и служить в войсках страны. При этом служить в ВСУ лицам без украинского гражданства впервые разрешил Петр Порошенко, который подписал соответствующий закон в 2016 году.

    На этой неделе в результате высокоточного ракетного удара по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске были уничтожены не только высокопоставленные украинские военные, но и иностранные наемники. Они были участниками штабного совещания с участием нескольких генералов ВСУ.

    Российский Следственный комитет на днях завел дела против 160 наемников из 33 стран, воюющих на стороне Украины. Были собраны доказательства участия наемников из более 30 государств, в том числе Грузии, США, Латвии и Швеции.

    «На территории Украины уже были бойцы, которые ранее участвовали в рядах курдских леворадикальных группировок во время войн в Сирии и Ираке. Это граждане США, Великобритании и других стран. Представители курдских группировок тоже могут попасть на Украину», – считает Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед.

    Семенов сомневается, что на сотрудничество с ЦРУ согласятся шейхи арабских кланов. «Им совершенно незачем участвовать во всем этом. У них нет идеологических стимулов. А вот некоторые курдские группировки так или иначе тесно сотрудничают с американцами и действительно могут оказаться на Украине», – добавляет собеседник.

    Кроме Сирии вербовка может вестись на территории Иракского Курдистана в северной части Ирака – там находятся члены группировок, «разделяющие проамериканские взгляды». Он отметил, что предлагаемый курдам оклад в две тысячи долларов – это очень большие деньги по местным деньгам. Обычно курдские бойцы за участие в боевых действиях получали около 500 долларов в месяц.

    А вот арабы в вербовке точно не заинтересованы, убежден политолог Маис Курбанов. «Шейхи не станут воевать против России. Исламские страны не выступают против Москвы. США могут вести переговоры только с отдельными представителями арабского мира, которые являются их клиентами. Но остальной исламский мир на это не пойдет», – считает Курбанов.

    То, что США начнут вербовать представителей курдских отрядов самообороны, было ожидаемо,

    добавляет политолог. «Американцы и европейцы воюют на Украине против России при поддержке своих союзников, среди которых есть террористические организации. Происходящее говорит о том, что США уже на последнем вздохе и пытаются направить против России все, что у них есть. Все, кого американцы смогут завербовать, станут на Украине пушечным мясом», – добавил эксперт.

    По словам востоковеда, США будет очень тяжело найти в других странах Ближнего Востока желающих воевать за ВСУ. «Мы все были свидетелями, как США проигрывают на Ближнем Востоке, как американцы бежали из Афганистана, как они проиграли в Ираке, Сирии, и даже в Йемене. Ближневосточные государства начали открыто отталкивать Америку», – уверен Курбанов.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
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