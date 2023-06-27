Сенатор Долгов рассказал, как противостоять американским вербовщикам

Экс-зампостпреда России при ООН Долгов: Американские спецслужбы ведут крайне наглую работу по вербовке дипломатов

Американские спецслужбы постоянно пытаются вербовать наших дипломатов, поскольку главная цель Вашингтона – развалить Россию изнутри. Нашим сотрудникам необходимо быть внимательными, бдительными и не поддаваться на провокации. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее в постпредстве России при ООН заявили о попытках вербовки своих дипломатов.

«Американские спецслужбы всегда предпринимали попытки завербовать сотрудников советских, а затем и российских дипломатических служб. Это происходило и в то время, когда я работал в ООН. Работают они очень активно, нахраписто», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

«Нет сомнений в том, что сегодня в Вашингтоне сделана ставка на подрыв России изнутри. Возможно, эта работа сейчас еще больше активизировалась. Американские и в целом западные спецслужбы ищут людей, готовых предать свою Родину и работать против нее. Делают они это не только за пределами России, но и внутри нашей страны, преимущественно через посольства иностранных государств», – отметил он.

«Однако я убежден, что их ждут неудачи. Найти предателей среди наших дипломатов будет крайне сложно. Всегда бывают, конечно, слабые звенья, но подавляющее большинство сотрудников – патриотические настроенные люди, профессионалы», – полагает собеседник.

«Я бы порекомендовал нашим дипломатическим сотрудникам быть крайне внимательными, бдительными и при любых подозрениях сообщать об этом в профильные ведомства. Методы работы американских спецслужб очень коварные – они сочетают прямую атаку «в лоб» с различным тайным сбором информации, наблюдением и т. д. Но ничего нового в этом нет, нам такая тактика известна давно», – акцентировал он.

«Заявления о попытках вербовки наших дипломатов неоднократно делались Службой внешней разведки и Федеральной службой безопасности. Совершенно правильно, что зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая предала этот появившийся факт публичной огласке. Вместе с тем на уровне организации вряд ли удастся как-то повлиять на происходящее, поскольку и в самом секретариате ООН наверняка очень много агентов американских спецслужб. Но продолжать говорить об этом нужно, чтобы привлекать внимание мирового сообщества», – полагает Долгов.

Ранее зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила о попытках США вербовать российских дипломатов в организации. Она отметила, что спецслужбы США «подходят на улице и в аэропорту к сотрудникам» постпредства России при ООН.



Заболоцкая считает эти «вербовочные подходы» «психологическим давлением» и попыткой снизить эффективность российского взаимодействия с ООН. Также, по ее словам, используется контекстная реклама в интернете с призывами сотрудничать с ФБР, у постпредства и по маршрутам следования дипломатов расклеивают соответствующие листовки.

Как подчеркнула Заболоцкая, США нарушают Соглашение о Центральных учреждениях ООН и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, чтобы создать «максимально неблагоприятные условия для постпредства».

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что в Штатах неоднократно нарушали свои обязательства как страны, принимающей штаб-квартиру ООН. Однако, как подчеркивал Небензя, в самом Белом доме никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, а в этом вопросе тяжело заручиться поддержкой двух третей стран – членов организации.

«В предыдущее мое пребывание здесь во второй половине 1990-х годов тема активно обсуждалась. Многие страны требовали от американцев исполнения ими обязанностей страны пребывания организации и говорили о том, что не стоит ли нам перенести организацию в другое место. Назывались даже некоторые города, такие как Бонн, например, который активно предлагал свои услуги, Женева и другие точки», – сказал он.

В мае директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН в более нейтральную точку, речь идет о Женеве или Вене. Тогда журналисты из России не получили визы, поэтому не смогли вылететь в США для участия в работе СБ ООН.