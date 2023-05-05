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Небензя: США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Постпред России при ООН Небензя заявил, что США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
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В Белом доме никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, в этом вопросе тяжело заручиться поддержкой двух третей стран-членов организации, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
По его словам, для такого шага необходимо согласие как минимум двух третей стран-членов ООН, а целый ряд обстоятельств этому препятствует, передает РИА «Новости».
Также Небензя отметил, что сами американцы на такое не согласятся, чтобы не терять престиж и «сохранить возможность злоупотреблять своими обязанностями страны пребывания организации».
Постпред добавил, что Нью-Йорк получает 5 млрд долларов в год в связи с тем, что здесь расположена штаб-квартира ООН, и живут дипломаты 193 стран.
По словам Небензи, в Штатах неоднократно нарушали свои обязательства как страны, принимающей штаб-квартиру ООН. Так, Белый дом по своему усмотрению не выдавал визы делегатам стран и ограничивал их передвижение в Нью-Йорке.
«В предыдущее мое пребывание здесь во второй половине 1990-х годов, тема активно обсуждалась. Многие страны требовали от американцев исполнения ими обязанностей страны пребывания организации и говорили о том, что, не стоит ли нам перенести организацию в другое место. Назывались даже некоторые города, такие, как Бонн, например, который активно предлагал свои услуги, Женева и другие точки», – заключил он.
Ранее директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН в более нейтральную точку, речь идет о Женеве или Вене.
Напомним, журналисты из России так и не получили визы, поэтому не смогли вылететь в США для участия в работе СБ ООН.
Кирби: Запад сделал все возможное для подготовки контрнаступления ВСУ
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Запад в вопросе поставок оружия сделал все, чтобы помочь подготовить попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Он рассказал, что Киеву передано порядка 98% оружия и военной техники, которую тот запрашивал для подготовки «наступательных операций весной», в том числе «бронетехнику, артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы», передает ТАСС.
Кирби отметил, что Киев самостоятельно принимает решение о том, когда пытаться переходить в контрнаступление.
Ранее стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.
Напомним, накануне была отражена атака украинских войск в Запорожской области в районе Орехова, противник с потерями отступил на исходные позиции. Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин предположил, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление с большим количеством людей и техники.
Вашингтон: США могут никогда не установить обстоятельства атаки дронов на Кремль
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США пытаются установить, что конкретно произошло, но могут так и не установить обстоятельства атаки беспилотниками Кремля, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что США пытаются наилучшим образом установить все обстоятельства атаки на Кремль, но допускают, что никогда в полной мере не поймут, что случилось, передает РИА «Новости».
Ранее Кирби опроверг «закулисные контакты» с Москвой из-за атаки беспилотниками Кремля.
До этого Джон Кирби отметил, что Вашингтон не поощряет Украину наносить удары по территории России. Кроме того, он подчеркнул, что Штаты не имеют никакого отношения к произошедшему инциденту.
Подобные заявления США и Украины пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно смехотворными». По его словам, в Москве прекрасно осведомлены о том, что все цели ВСУ выбирают под диктовку Белого дома.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему Киев открестился от атаки на Кремль.
Рябков заявил об угрозе вооруженного конфликта России и США
Рябков заявил о приближении к открытому вооруженному конфликту между Россией и США
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Россия и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта, Москва пытается удержать отношения от провала в эту пропасть, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «мы уже стоим на краю этой пропасти». США хотят убедить всех в «непричастности» к террористической атаке на Кремль и пытаются продемонстрировать отстраненность, сказал он. Рябков подчеркнул, что США «стали прямым участником» украинского конфликта, они ведут против России «гибридную войну».
По словам Рябкова, Украина – «наконечник копья, которым размахивает коллективный Запад во главе с США», стремясь «уничтожить суверенную, независимую Россию как международный фактор», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Лишь «люди, которые пускают пыль в глаза и пытаются заморочить голову своим союзникам» могут пытаться отстаивать версию о непричастности США, заявил замглавы российского МИДа. Позицию США по ситуации на Украине он назвал «верхом цинизма и лицемерия». Рябков указал, что «именно от Вашингтона зависит, когда Киев прекратит попытки добиться своих целей на поле боя», но США признают, что хотят «нанести стратегическое поражение России», они рассчитывают «на дальнейшую эскалацию».
«Мы предпринимали и будем и дальше предпринимать демарши. Мы разжевываем в деталях американцам, где мы видим потенциальные риски. Мы продолжаем терпеливо, спокойно, без эмоций излагать им неприемлемость дальнейшего движения по эскалационной лестнице. Мы напоминаем им о том, что риски за последние месяцы возросли многократно, но, как говорится, как об стенку горох», – сказал Рябков.
Он отметил, что не существует «магического ключа и какого-то волшебного решения», требуется «планомерная работа без эмоций». Москва ожидает «отзвука» со стороны США, который продемонстрирует, что в Вашингтоне «хоть в малой мере восприняли» российские «предупреждения о серьезности момента».
Контакты Москвы и Вашингтона осуществляются по мере необходимости, сказал Рябков. Однако США «убеждают» и «своих подопечных в Европе», и самих себя, что сигналы со стороны России являются «дезинформационной кампанией». Американцы «оказались в плену собственных клише и собственной пропаганды», которую раз за разом повторяли. Рябков счел реакцию США на сигналы из Москвы после атаки украинских беспилотников на Кремль «пренебрежением азами внешней политики».
Напомним, в ночь на среду Украина предприняла попытку атаковать Кремль двумя беспилотниками. Российскими системами радиолокационной борьбы беспилотники были выведены из строя.
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Белый дом опроверг «закулисные контакты» с Москвой из-за атаки беспилотниками Кремля
Кирби: Вашингтон не считает нужным частно отвечать на заявления о причастности США к атаке Кремля
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Никаких «закулисных контактов» между США и Россией по поводу атаки беспилотников на Кремль нет, в этом нет никакой необходимости, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Кирби спросили, заявлял ли Вашингтон «за кулисами», что считает ложью утверждения Москвы о причастности США к атаке Кремля, передает ТАСС.
Представитель Белого дома отверг закулисные контакты, отметив, что в них нет нужды, поскольку США «вполне четко давали понять» о таком своем отношении к заявлениям пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Вашингтон «не считает нужным частным образом сообщать ему об этом».
Ранее Джон Кирби отметил, что Вашингтон не поощряет Украину наносить удары по территории России. Кроме того, он подчеркнул, что Штаты не имеют никакого отношения к произошедшему инциденту.
Подобные заявления США и Украины пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно смехотворными». По его словам, в Москве прекрасно осведомлены о том, что все цели ВСУ выбирают под диктовку Белого дома.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему Киев открестился от атаки на Кремль.
Кеннеди предложил представить реакцию США на атаку БПЛА на Капитолий
Кандидат в президенты США Кеннеди-младший предложил представить ответ Вашингтона на атаку БПЛА на Капитолий
Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, который претендует на пост главы американского государства, предложил представить «ответ» США, если бы поддерживаемые Россией силы попытались нанести удар беспилотниками по Капитолию.
Кеннеди-младший в Twitter (соцсеть заблокирована в России) призвал остановить «безумные попытки эскалации». Он призвал прислушаться к словам Джона Кеннеди, который указывал, что не следует «заставлять Россию выбирать между национальным унижением и ядерной войной».
Напомним, системы радиолокационной борьбы вывели из строя беспилотники, с помощью которых киевский режим пытался атаковать Кремль.
Кеннеди-младший намерен побороться с действующим президентом США Джо Байденом за право стать кандидатом от Демпартии США на выборах главы государства.
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Захарова сравнила реакцию США на атаку беспилотников на Кремль с «Новичком»
Захарова о реакции США на атаку на Кремль: Горшочек перестал варить
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США всегда «обладали данными» в ситуации с «Новичком», видимо, горшочек перестал варить, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на реакцию Белого дома по поводу атаки беспилотников на Кремль.
Захарова в своем Telegram-канале с иронией отметила, что с «Новичком» дела шли шустрее, потому что в этом случае в Белом доме всегда «обладали данными».
«Горшочек перестал варить?» – поинтересовалась представитель МИД России.
Ранее Белый дом заявил, что «США не имеют отношения к атакам дронов на Кремль и не имеют данных о том, кто стоял за ними».
Напомним, Москва пообещала ответить на атаки украинских беспилотников по Кремлю в соответствии с оценками угрозы, которая была создана российскому руководству.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Киева и Вашингтона о непричастности к атаке беспилотников на Кремль абсолютно смехотворны.
В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Москва заявила, что оставляет за собой право принять ответные меры, где и когда посчитает нужным.
Захарова возложила на США и НАТО ответственность за действия Киева
Захарова: Действия США привели к власти на Украине бандитов с чувством абсолютной вседозволенности
Ответственность за ситуацию на Украине лежит на Вашингтоне, Лондоне и странах Североатлантического альянса, которые привели к власти в Киеве «авантюристов и бандитов», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Как написала Захарова в Telegram, за все действия киевского режима ответственны кураторы из США и Великобритании, а также создатели Североатлантического альянса.
По словам представителя МИД, по их вине была уничтожена законная украинская власть, а страной начали править «авантюристы и бандиты», которым внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности. «Снабдили их деньгами и оружием, … обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение», – добавила Захарова.
Ранее Захарова заявила, что террористическая деятельность в мире может достичь невиданных масштабов из-за перепродажи на черном рынке поставляемого Западом Киеву оружия.
Россия сочла смехотворной идею лишить ее председательства в СБ ООН
Небензя назвал смехотворными заявления о необходимости лишить Россию председательства в СБ ООН
Попытки некоторых стран обвинить Россию в том, что она якобы недостойна председательства в Совбезе ООН, были смехотворны, заявил российский постпред при организации Василий Небензя.
Небензя заявил, что председательство прошло «без эксцессов», хотя некоторые страны и предпринимали попытки обвинить Россию в том, что она якобы «может злоупотребить председательством» и что «председательство требуется передать кому-нибудь другому». По словам постпреда, подобные заявления «противоречат всем мыслимым и немыслимым правилам», передает РИА «Новости».
Напомним, председательство в Совбезе передается от одной страны к другой ежемесячно, Россия была председателем в апреле. В марте пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что никаких реальных международно-правовых путей для лишения России постоянного членства в СБ ООН и поста председателя не существует.
Ветеран ВВС США признал неспособность F-16 преодолеть российскую ПВО
Ветеран ВВС США Венейбл счел F-16 непригодными для полетов над Украиной из-за неспособности преодолеть российскую ПВО
Американские истребители F-16 не подходят для использования Украиной, так как не смогут преодолеть российские системы ПВО, заявил ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл.
Венейбл сказал, что истребители четвертого поколения и выше без функции малозаметности полностью уступают передовым системам ПВО, например, С-400. По его словам, на Украине российские системы смогут легко «перехитрить» их. Венейбл признался, что не хотел бы летать над Украиной, поскольку «нет шансов на успех», передает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.
Как полагает Венейбл, возможная передача Украине F-16 не повлияет на ход военных действий и не повысит шансы на успех украинского «контраступления». Он заявил, что «истребителям четвертого поколения нечего делать на современном поле боя».
Напомним, портал Business Insider также заявлял, что передача Украине американских истребителей F-16 была бы нецелесообразна, так как местные аэродромы непригодны для этой техники.
Американская разведка сочла маловероятным применение ядерного оружия на Украине
В США сочли маловероятным применение Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине
Российская сторона на данном этапе вряд ли применит ядерное оружие в ходе спецоперации, заявила директор американской национальной разведки Эврил Хейнс.
Американское разведывательное сообщество считает это крайне маловероятным, заявила Хейнс на слушаниях в сенате, передает ТАСС.
При этом директор Разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер заявил, что в силу природы любого вооруженного конфликта «всегда есть такая возможность». Вместе с тем он также подчеркнул, что это маловероятно.
До этого экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что мировое сообщество вплотную подошло к третьей мировой войне с применением ядерного оружия.
В США заявили о непричастности к атаке беспилотников на Кремль
Кирби: США непричастны к атаке беспилотников на Кремль
Американская сторона не имеет отношения к атаке дронов на Кремль, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Вашингтон не в курсе, что произошло, потому не дает оценок, в Белом доме видели сообщения Кремля о том, что США причастны к этому, сказал Кирби в эфире MSNBC, передает ТАСС.
Он заверил, что в ходе нападения не было «никакого участия Соединенных Штатов».
США «такого не делают» и не имеют отношения, повторил представитель американской администрации.
Ранее Москва пообещала ответить на атаки украинских беспилотников по Кремлю в соответствии с оценками угрозы, которая была создана российскому руководству.
Белый дом: США не поощряют Киев наносить удары по России
Reuters: Белый дом заявил, что США не поощряют Киев наносить удары по России
В Вашингтоне заявили, что США не поощряют Украину наносить удары по территории России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби.
По его словам, власти США не поощряют Киев наносить какие-либо удары за пределами границ Украины, а также не позволят Киеву этого сделать, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал смехотворными заявления украинских и американских чиновников о непричастности к атаке беспилотников на Кремль.
Накануне Кремль подвергся атаке украинских беспилотников, их удалось сбить.
В МИД призвали осудить планы поставок на Украину боеприпасов с обедненным ураном
Захарова: Москва разочарована замалчиванием ООН последствий применения боеприпасов с обедненным ураном
В Секретариате ООН готовы закрыть глаза на любые действия Запада в поддержку Киева, призываем открыто осудить планы Великобритании поставить боеприпасы с ураном на Украину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В официальном комментарии на сайте МИД России указано, что несмотря на проведенные к настоящему времени исследования, позволившие установить химические механизмы токсического действия обедненного урана, «коллективный Запад» старается эту тему больше не поднимать. Захарова отметила, что складывается впечатление, что в Секретариате ООН заранее готовы закрыть глаза на любые действия коллективного Запада в поддержку киевского режима.
Москва крайне разочарована тем, что представители Секретариата ООН также замалчивают очевидные негативные последствия применения боеприпасов с обедненным ураном, говорится в сообщении.
«Призываем Секретариат ООН открыто осудить планы Великобритании, которая должна нести ответственность за свои безрассудные действия», – заявили в МИД России.
Ранее Песков предупредил Британию о последствиях поставок и применения снарядов с обедненным ураном.
До этого в письменных ответах замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба» сообщалось, что Британия направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и с обедненным ураном.
В Китае обвинили ЦРУ в хакерских атаках и цветных революциях по всему миру
В Китае обвинили ЦРУ США в хакерских атаках и цветных революциях по всему миру
Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов стоит за огромным числом хакерских атак и цветных революций по всему миру, следует из доклада Китайского национального центра экстренного реагирования на компьютерные вирусные атаки и компании «360».
Согласно сообщению компании, ЦРУ тайно занималось организацией так называемых мирных перемен и цветных революций. Более того, американское агентство разведки осуществляло шпионскую деятельность и занималось кражей информации, передает РИА «Новости».
По мнению авторов доклада, американскими спецслужбами были проведены «Бархатная революция» в 1980-е годы, грузинская «Революция роз» 2003 года, «оранжевая революция» на Украине, «Тюльпановая революция» в Кыргызстане, «Арабская весна», вторая цветная революция на Украине и «Движение подсолнухов» на Тайване.
Также в докладе подчеркивается, что ЦРУ стремилось организовать цветные революции в Белоруссии, Азербайджане, Ливане, Мьянме и Иране.
По информации китайского центра, за последние несколько десятилетий ЦРУ свергло или пыталось свергнуть законные правительства более чем в 50 странах.
Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, откуда у американцев привычка за всеми подглядывать.
Небензя сравнил Нью-Йорк и Москву
Небензя заявил, что Нью-Йорк «не дотягивает» до Москвы
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что с его прошлой командировки в 1996–2000 годах Нью-Йорк «стал лучше, чище», но «до Москвы не дотягивает».
Небензя рассказал, что его иностранные коллеги «не верят» в это, он же в ответ приглашает их приехать и посмотреть на российскую столицу, передает РИА «Новости».
Как заявил постпред, с тех пор Нью-Йорк пережил два потрясения: «11 сентября, после чего город долго не мог оправиться», и COVID. По его словам, распространение коронавируса повлияло на горд, бизнес «массово схлынул», так как не было покупателей – жители «заперлись по домам и сидели, дрожали от происходящего».
Небензя сказал, что российские дипломаты, работающие в постпредстве в Нью-Йорке, «с давлением справляются легко». По его словам, у них есть «1001 способ, чтобы это сделать».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.