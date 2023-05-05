Небензя: США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Постпред России при ООН Небензя заявил, что США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

В Белом доме никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, в этом вопросе тяжело заручиться поддержкой двух третей стран-членов организации, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, для такого шага необходимо согласие как минимум двух третей стран-членов ООН, а целый ряд обстоятельств этому препятствует, передает РИА «Новости».

Также Небензя отметил, что сами американцы на такое не согласятся, чтобы не терять престиж и «сохранить возможность злоупотреблять своими обязанностями страны пребывания организации».

Постпред добавил, что Нью-Йорк получает 5 млрд долларов в год в связи с тем, что здесь расположена штаб-квартира ООН, и живут дипломаты 193 стран.

По словам Небензи, в Штатах неоднократно нарушали свои обязательства как страны, принимающей штаб-квартиру ООН. Так, Белый дом по своему усмотрению не выдавал визы делегатам стран и ограничивал их передвижение в Нью-Йорке.

«В предыдущее мое пребывание здесь во второй половине 1990-х годов, тема активно обсуждалась. Многие страны требовали от американцев исполнения ими обязанностей страны пребывания организации и говорили о том, что, не стоит ли нам перенести организацию в другое место. Назывались даже некоторые города, такие, как Бонн, например, который активно предлагал свои услуги, Женева и другие точки», – заключил он.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН в более нейтральную точку, речь идет о Женеве или Вене.

Напомним, журналисты из России так и не получили визы, поэтому не смогли вылететь в США для участия в работе СБ ООН.

