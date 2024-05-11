В НАТО опровергли планы по разворачиванию войск альянса на Украине

Замгенсека НАТО Джоанэ: Альянс не планирует разворачивать свои вооруженные силы на Украине

Tекст: Вера Басилая

Замгенсека НАТО отметил, что альянс по-прежнему заинтересован в оказании поддержки Украине всеми возможными способами, но войска разворачивать не будет. По его словам, нельзя допустить обострения конфликта между НАТО и Россией, передает РИА «Новости».

Джоанэ отметил, что в НАТО нет понимания, как долго продлится конфликт на Украине, но на данный момент все говорит о том, что он будет продолжаться. Он также объяснил, что тренировка украинских летчиков и поставке истребителей F-16 связаны с текущей обстановкой на Украине, и НАТО здесь не переходит «красные линии».

Ранее в МИД заявили, что Россия будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия.

Политолог Александр Рар рассказал газете ВЗГЛЯД, что НАТО осознают последствия введения войск альянса в зону боевых действий между Украиной и Россией.