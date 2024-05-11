Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?2 комментария
В НАТО опровергли планы по разворачиванию войск альянса на Украине
Замгенсека НАТО Джоанэ: Альянс не планирует разворачивать свои вооруженные силы на Украине
В НАТО на данный момент нет ни планов, ни политической воли размещать войска на территории Украины, заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ в румынском городе Арад.
Замгенсека НАТО отметил, что альянс по-прежнему заинтересован в оказании поддержки Украине всеми возможными способами, но войска разворачивать не будет. По его словам, нельзя допустить обострения конфликта между НАТО и Россией, передает РИА «Новости».
Джоанэ отметил, что в НАТО нет понимания, как долго продлится конфликт на Украине, но на данный момент все говорит о том, что он будет продолжаться. Он также объяснил, что тренировка украинских летчиков и поставке истребителей F-16 связаны с текущей обстановкой на Украине, и НАТО здесь не переходит «красные линии».
Ранее в МИД заявили, что Россия будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия.
Политолог Александр Рар рассказал газете ВЗГЛЯД, что НАТО осознают последствия введения войск альянса в зону боевых действий между Украиной и Россией.