Командующий ВС Эстонии предложил странам НАТО заблокировать Балтийское море

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Херем, Эстония, Польша, Швеция и Финляндия должны быть в состоянии решить одну из ключевых проблем – возможную блокаду в Балтийском море, передает «Интерфакс».

Херем подчеркнул, что в ходе совместных действий стран Балтии и их союзников по НАТО по блокаде Балтийского моря для России становится совершенно маловероятным развертывание корабельной и противовоздушной обороны РФ.

Ранее посол Литвы в Швеции и экс-глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда в случае, если Москва бросит вызов НАТО. Он отметил, что после вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для блока.