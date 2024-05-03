Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
Командующий ВС Эстонии предложил странам НАТО заблокировать Балтийское море
Эстония совместно с Польшей, Швецией и Финляндией, которые недавно вступили в НАТО, планирует решать проблему возможной блокады Балтийского моря, заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем.
Как указал Херем, Эстония, Польша, Швеция и Финляндия должны быть в состоянии решить одну из ключевых проблем – возможную блокаду в Балтийском море, передает «Интерфакс».
Херем подчеркнул, что в ходе совместных действий стран Балтии и их союзников по НАТО по блокаде Балтийского моря для России становится совершенно маловероятным развертывание корабельной и противовоздушной обороны РФ.
Ранее посол Литвы в Швеции и экс-глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда в случае, если Москва бросит вызов НАТО. Он отметил, что после вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для блока.