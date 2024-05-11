Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?2 комментария
Взрыв прогремел в Харькове
В Харькове был слышен взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Позднее украинские СМИ сообщили о еще одном взрыве, «вероятно, за пределами города». В Харьковской области Украины действует воздушная тревога, передает РИА «Новости».
Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул сообщил, что «вчера вечером атакован город Никополь», повреждения получил инфраструктурный объект.
Напомним, группировка российских войск «Север» в ходе наступательных действий освободила населенные пункты Огурцово, Борисовка, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.