Россию обвинили в создании угрожающего США «треугольника смерти»

InsideOver: Россия, Северная Корея и Китай создали угрожающий США «треугольник смерти» в Тихом океане

Россия создала опасный для Соединенных Штатов блок стран в Индо-Тихоокеанском регионе, куда вошли Китай и Северная Корея, сообщил эксперт Федерико Джулиани изданию InsideOver.

По его словам, этот «треугольник смерти» можно увидеть, если просто посмотреть на географическую карту в районе Тихого океана, передает РИА «Новости».

Издание подчеркивает, что Пхеньян и Москва только рады усилить давление на Вашингтон в этом районе, чтобы осложнить жизнь Белого дома.

В статье отмечено, что Кремль во время высокой напряженности в отношениях с НАТО даже начал масштабные учения в прибрежных районах Дальнего Востока, как бы поясняя, что хочет расширить свое военное присутствие в Тихом океане.

По мнению журналистов, «треугольник смерти» угрожает деятельности Штатов, так как участники, а именно Россия, Китай и Северная Корея, предприняли действия, вынуждающие американских военных пересмотреть свои оперативные планы.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Россия и Китай твердо отстаивают основанный на международном праве миропорядок, основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на принципах Устава ООН, претворяют в жизнь подлинную многополярность.

