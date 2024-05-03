Латвия начала создавать противотанковые рвы у границы с Россией и Белоруссией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает портал rus.lsm.lv, идут в километре от границы с Россией, недалеко от погранпункта «Терехово».

Как сообщил порталу латвийский инженер и полковник-лейтенант Каспар Лаздиньш, там перекопали дорогу и делают противотанковый ров, чтобы по дороге нельзя было бы проехать на технике, передает ТАСС.

Он добавил, что после завершения работ на границе разместят «зубы дракона», а минные поля станут «мерой на случай военных действий». «Пока речь идет о преградах без применения взрывчатых веществ», – отметил Лаздиньш.

Ранее Латвия заявила о создании семи новых батальонов у границы с Белоруссией.