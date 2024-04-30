Латвия заявила о создании семи новых батальонов у границы с Белоруссией

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что в ближайшее время будут созданы семь новых батальонов, в каждом будут служить до 1 тыс. солдат, передает «Интерфакс».

При этом первое подразделение высокой готовности начнет действовать уже в июне.

Кроме того, в число создаваемых подразделений войдет батальон спецназначения, в задачу которого будет входить сбор разведданных и киберзащита.

Ранее власти Белоруссии заявили, что группировка западных войск на границе с Россией и Белоруссией стала самой массовой и самой масштабной за последние 20 лет.

