Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
Латвия заявила о создании семи новых батальонов у границы с Белоруссией
Латвия формирует новые батальоны вооруженных сил у границы с Белоруссией, сообщил гостелеканал СТВ.
Отмечается, что в ближайшее время будут созданы семь новых батальонов, в каждом будут служить до 1 тыс. солдат, передает «Интерфакс».
При этом первое подразделение высокой готовности начнет действовать уже в июне.
Кроме того, в число создаваемых подразделений войдет батальон спецназначения, в задачу которого будет входить сбор разведданных и киберзащита.
Ранее власти Белоруссии заявили, что группировка западных войск на границе с Россией и Белоруссией стала самой массовой и самой масштабной за последние 20 лет.