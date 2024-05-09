США и Британия обсудили санкции против России

Tекст: Валерия Городецкая

Стороны договорились «продолжать работать с союзниками с целью ограничить источники российских доходов», в том числе от сферы услуг, ключевых сырьевых товаров, таких как энергоносители и металлы, «которые позволяют России вести военные действия», сообщил Госдепартамент США, передает ТАСС.

В ходе встречи стороны также «подтвердили свою общую приверженность противодействию тем, кто угрожает миру, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке».

Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос применения целенаправленных, скоординированных санкций и мер экспортного контроля для сдерживания и пресечения «злонамеренной деятельности», а также для защиты международных норм, добавили в Госдепартаменте. Также обсуждались меры по борьбе с обходом западных санкций.

Ранее ЕС отказался от санкций против российского СПГ и ядерного топлива.