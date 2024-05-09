Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
США и Британия обсудили санкции против России
Представители США и Британии в ходе консультаций в Лондоне договорились о продолжении санкционной политики в отношении России из-за специальной военной операции на Украине.
Стороны договорились «продолжать работать с союзниками с целью ограничить источники российских доходов», в том числе от сферы услуг, ключевых сырьевых товаров, таких как энергоносители и металлы, «которые позволяют России вести военные действия», сообщил Госдепартамент США, передает ТАСС.
В ходе встречи стороны также «подтвердили свою общую приверженность противодействию тем, кто угрожает миру, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке».
Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос применения целенаправленных, скоординированных санкций и мер экспортного контроля для сдерживания и пресечения «злонамеренной деятельности», а также для защиты международных норм, добавили в Госдепартаменте. Также обсуждались меры по борьбе с обходом западных санкций.
Ранее ЕС отказался от санкций против российского СПГ и ядерного топлива.